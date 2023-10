​Cuelle: “si alguno de los partidos sale a apoyar a Javier Milei, es la ruptura de Juntos por el Cambio”

Compartir esta noticia:

El diputado provincial de la UCR, Marcos Cuelle analizó la decisión del radicalismo pampeano de dar libertad de acción a afiliados y afiliadas, de cara al balotaje presidencial del 19 de noviembre.

En declaraciones radiales, Cuelle dijo que “el radicalismo declaró la libertad de acción de correligionarios, simpatizantes y adherentes para el balotaje del 19 de noviembre. Es la posición que corresponde, en torno a las diferencias que ha mantenido como partido, respecto a las dos posiciones que han sido favorecidas por el voto popular. El partido, como estructura, llevaba otros candidatos que no estuvieron en consideración de la gente y el radicalismo actuó en consecuencia y ha manifestado que deja en libertad de acción”.

Ahora, ante esta decisión hay dos opciones extremas y en el medio, un montón de matices. Quienes quieran materializar su antiperonismo e irse al extremo con el eslogan de ‘terminar con el kirchnerismo’, podrán elegir entre un anarquismo de derecha que sostiene claramente Milei y se tendrá que tragar el sapo y sus declaraciones de la aversión de este candidato al radicalismo, cuando se manifiesta en contra de Irigoyen o Alfonsín. Y, por el otro lado, tendrá que analizar, en ese abanico de posibilidades, si considera que la defensa de las instituciones democráticas y se retorcerá las tripas, al no haber un radical en el sillón de Rivadavia, optarán por alguien del campo popular, un primo político que acceda a ese sillón de Rivadavia”, dijo a periodistas de FM Radio Noticias.

El legislador fue consultado sobre su preferencia sobre Milei o Massa. “En lo personal, hay situaciones que no van a ser inocuas para la República Argentina. Se ha producido una disrupción de la vida política, por parte de una persona que surge como consecuencia del fracaso político de quienes no han dado respuestas a las necesidades del pueblo, casi una suerte del ‘que se vayan todos’ del 2001. Ése es el condimento por el cual irrumpió una persona política como Milei. La decisión, de manera orgánica, es para un paragua para proteger a Juntos por el Cambio”.

“Si alguno de los partidos orgánicamente sale a apoyar a la figura de Milei, indefectiblemente, es el quiebre y la ruptura de Juntos por el Cambio. Queda pendiente una reunión hoy, del Comité Nacional de la UCR, que hará su posicionamiento político y en el día de mañana, estaba prevista una reunión de Juntos por el Cambio, para actuar en consecuencia. Hoy salió una persona del radicalismo, con la cual no me siento identificado, que es Sanz, donde plantea que no hay posibilidades de que esto ocurra, por parte de los partidos y de ocurrir, significaría la ruptura del frente Juntos por el Cambio”, agregó Cuelle. “En el caso de acceder al poder una persona como Milei, no veo que radicalismo vote sus leyes”, enfatizó el diputado provincial de la UCR.

​Preguntado por qué no el apoyo explícito a Massa, Cuelle dijo que “la cuestión pasa por otro lado. ¿Quién puede sostener o garantizar la prevalencia de las instituciones democráticas y quién no? Ahí, no importa mucho o poco qué ha ocurrido en el transcurso de estos años de vida política, si no, en definitiva, las opiniones que pueden afectar el futuro del país. Hay cuestiones que no se deben permitir que ocurran en Argentina y estarán en la conciencia de cada uno, poder tomar la mejor decisión. No nos tiene que mover el odio ni movilizar lo anti, sino, movilizar las cuestiones que, posiblemente, podamos consensuar y administrar las cuestiones que nos acercan”, agregó el legislador de la UCR.

“Tengo en claro a quién no voy a votar. Esto hay que pensarlo con mucha tranquilidad y que no nos mueva el odio a la hora de votar. No puede haber gorilismo político en esta instancia, tiene que haber un momento de aprendizaje, de que el adversario hay que ganarle con propuesta y gestión. Y si no hemos estado en la consideración de la gente, algo hemos hecho. Apelamos a que haya conciencia democrática y que, en definitiva, piensen en las posibilidades de lo que significa un país, en el cuál, indefectiblemente, sería muy difícil que retrocedamos y ni siquiera podamos sostener lo que tenemos».

