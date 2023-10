Macri enfrenta una rebelión en el PRO que no quiere votar a Milei y pide libertad de acción

Compartir esta noticia:

El ex presidente mandó a Angelini a advertir que no darán libertad. Temen que una aparición en TV del ex Boca termine rompiendo Juntos.

Mauricio Macri enfrenta una rebelión de un sector del PRO que no quiere votar a Javier Milei y mandó a su ladero Federico Angelini a advertir que no permitirán la libertad de acción.

Dos ex ministros durante el gobierno de Cambiemos promueven por estas horas una moción para que Mauricio Macri se abstenga de pronunciarse en favor de Javier Milei. En diálogo con LPO, uno de los dos ex funcionarios precisó que pretenden plantear que el partido conceda la «libertad de acción» en la reunión de la mesa del PRO que se postergó para mañana.

En ese cónclave estarían presentes el líder del espacio, la ex candidata presidencial, Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los presidentes de los bloques parlamentarios, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, y Federico Angellini, representante directo de Macri.

Según La Política Online, el antagonismo se da porque Macri y Milei venían tejiendo un acuerdo pero abundan dirigentes que no comparten la visión de colocar el PRO al servicio de La Libertad Avanza. «Si sale el apoyo a Milei, se rompe todo Juntos por el Cambio y también el PRO», adujo una de las fuentes consultadas en el Congreso.

Por ahora, se iban pronunciando por goteo diversos referentes del macrismo en favor del libertario. Por caso, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, que tuiteó un texto titulado «No es tiempo para tibios». «Voy a apoyar a Javier Milei, xq es libertad o delincuencia», tipeó en la primera línea.

Mientras veía las repercusiones de ese mensaje en la televisión de su despacho, un legislador macrista arriesgó que «Mauricio encuentra en Milei una carta para su revancha porque el problema es que Marcos Peña no lo dejó ser Macri y tuvo que ser Blanco Villegas».

La frase explica en realidad un apotegma que se atribuye al tano Daniel Angelici, quien habría confiado al edil: «cuando Mauricio es Macri, me encanta pero a veces viene hablando de la moral y es Blanco Villegas».

Desde el bloque de senadores macristas también emergen voces disidentes contra los gestos que prodigó Macri a Milei. «Hay más voluntades cercanas a ocupar el lugar de oposición responsable, que sostenga además a 9 gobernadores en su conversación con el futuro presidente que elegirán libremente los votantes», advertían al portal desde un despacho que apostó en la interna por Rodríguez Larreta.

Al respecto, agregaron: «Por más que nosotros digamos que hay que apoyar a tal o cual, la gente va a tener siempre libertad de acción».

El frenesí del macrismo se potencia, además, porque la Coalición Cívica dejó en manos de su base electoral la decisión que tomen en el cuarto oscuro y, tal como adelantó LPO, los radicales discuten si votan en blanco o se inclinan por el tigrense. Se especula, en ese sentido, con la posibilidad de que la UCR llame a una convención para deliberar sobre el caso orgánicamente.

Un diputado que lamentaba sin sorprenderse cada referente que se hacía eco de la tendencia a manifestarle su adhesión al libertario acordaba un almuerzo con otro que, aunque no había hecho pública su posición, estaba dispuesto a hacerlo. «Preservemos el espacio y por ahora mantengamos el encuentro entre nosotros», fue la consigna que pudieron sintetizar.

Subyace, por lo demás, una discusión sobre la identidad del PRO. «Capaz que nosotros tenemos más que ver con Alejandro Cacace y Martín Tetaz, aunque son radicales, que con Silvia Lospennato», reflexionaba uno de los macristas duros que integró el elenco de Cambiemos.

Ante la pregunta sobre qué sucedería si se precipita la ruptura, la respuesta fue lapidaria. «Es un buen momento para irse de viaje», contestó. (La Política Online).

