Fonseca reclamó por la designación de los integrantes de Pampetrol

La diputada provincial, Sandra Fonseca, presentó en la comisión de Peticiones una nota en la que reiteró sus quejas con respecto a la designación de los integrantes de Pampetrol.

Durante la comisión de Peticiones, se solicitó a las y los diputados de los bloques que representan la primera y segunda minoría parlamentaria, designen representantes para conformar los órganos estatutarios para la empresa pampeana PAMPETROL SAPEM; y que propongan un director/a suplente y un síndico/a suplente, para conformar los Órganos Estatutarios previstos para la empresa pampeana EMPATEL-SAPEM.

En tratamiento en comisión de la nota del Gobernador, Comunidad Organizada a través de su representante Sandra Fonseca volvió a solicitar que ambos poderes Legislativo y Ejecutivo «respeten al soberano y la representación popular en la Cámara de Diputados de La Pampa. Ante la apresurada solicitud de Ziliotto de designar los cargos con antelación a la asunción de los futuros representantes electos, y de acuerdo a la nueva conformación y cambio de representación legislativa del oficialismo y la oposición y después de casi un año que los actuales ocupantes de la oposición en Pampetrol Hugo Perez (UCR) como director Titular y Martin Matzkin (PRO) como Sindico Titular siguieron ejerciendo los cargos en representación, este último -Matzkin- en una clara violación a la ley estatuto de la empresa Pampetrol S.A.P.E.M. por haber sido designado violando la ley y la representación legislativa».

Detalló que «Precisamente en las S.A.P.E.M los lugares de Directorio y Sindicatura debe ser designado por la segunda minoría parlamentaria surgida del sufragio electoral y no como lo convalidaron la mayoría de diputados del oficialismo, los representantes del PRO en La Pampa, aludiendo a que lo designaban por tener su bloque legislativo mayor número de bancas, siendo que con posterioridad al sufragio electoral se separaron de la representación de la alianza “Cambiemos La Pampa” dándole la espalda al pueblo que los votó en su conjunto, como también su abstención del bloque actual de la U.C.R. presidido por Francisco Torroba, un aliado histórico del oficialismo».

Remarcan que la interpretación legislativa del artículo 5 Bis de la ley de Pampetrol, «ha sido propuesta originariamente en su redacción por parte del entonces diputado y que con posterioridad pasó a ocupar el cargo de director de Pampetrol por la UCR, Hugo Pérez, para que los cargos a ocupar en Pampetrol sean designados por los bloques legislativos con mayor número de bancas. Esto fue rechazado por los legisladores del oficialismo, cuales propusieron que para evitar conflictos futuros de representación legislativa se coloquen las palabras “primera” y “segunda minoría parlamentaria surgida del sufragio electoral”».

«Es así que el texto de la ley de Pampetrol quedo de acuerdo al denominado espíritu del legislador, que es el determinante para la interpretación y aplicación de las leyes, a propuesta del bloque oficialista, expresado por el titular del mismo en ese momento el diputado Daniel Lovera manifestó “En esto disiento, porque, me parece que la ley debería decir, la ley…, habría que ver como lo escribimos, para que la fuerza mayoritaria sea la electoral, ósea yo te voy a dar otro ejemplo, suponete que nosotros tengamos una discusión en el bloque nuestro y se van 3 o 4 a formar un interbloque y pasan a ser la tercera minoría en este caso, me parece que no, que la tercera minoría es la electoral, la fuerza política.”; a lo cual desde el mismo bloque oficialista la entonces diputada Lavin precisó la expresión: “surgida del sufragio popular”, en alusión a que habían encontrado la expresión adecuada para dejar clara la integración de las minorías y sus facultades de designación de acuerdo al sufragio electoral, y no a los proyectos originarios por números de bancas o conformación de bloques legislativos».

Fonseca comentó que «Es por ello que Comunidad Organizada, volvió a solicitar se respete al soberano cual es el pueblo, y se inste a cumplir con la letra y espíritu de la ley y no proseguir a los negociados de cargos entre oficialismo y la aparente oposición con el petróleo los cuales al día de hoy siguen vigentes».

