Luis Solana y el apoyo a Massa: “nadie puede sostener la neutralidad en este contexto”

El dirigente del socialismo advirtió por el crecimiento del fascismo en Argentina, encarnado en Javier Milei. Criticó la política del antagonismo constante y dijo que los anti son un morbo de la política. “Hay que trabajar en acordar, con disidencias, y no vivir en la crispación permanente”, resumió.

Luis Solana, principal referente del socialismo pampeano, brindó detalles sobre el apoyo del partido a Sergio Massa, de cara al balotaje del 19 de noviembre en Argentina.

El exdiputado provincial reveló que se sintió aliviado cuando Massa ganó las elecciones presidenciales y fustigó a Mauricio Macri por su alianza con Milei. Valoró el llamado a la unidad nacional del dirigente justicialista.

En declaraciones radiales, Solana, que participó en el Comité Nacional que adoptó esta decisión, dijo que “esto fue acompañado por todos los sectores del socialismo y esto tiene que ver con defender la democracia, la educación pública y gratuita, la salud pública, valores que hoy quieren ser desandados por una propuesta en el balotaje, que quiere volver a un oscurantismo al que no hay que volver”.

“Así es que es muy claro para el Partido Socialista dónde tenemos que estar en este balotaje. El 19 tenemos que frenar a Milei y su eventual posibilidad de conducir los destinos de Argentina, por considerarlo antidemocrático, autoritario y que rompe una historia de convivencia democrática que, si bien puede haber estado marchita, es el gran valor que debemos cuidar y no tenemos dudas que nuestro rol activo tiene que ser apoyar a Massa el 19”, afirmó a periodistas de FM Radio Noticias.

Para el dirigente socialista, quienes hoy manifiestan neutralidad ante el balotaje, se definirán antes del 19 de noviembre. “Los que hoy se dicen neutrales, antes del 19 están todos definidos. Nadie puede sostener la neutralidad en este contexto. Es muy claro, desde el punto de vista ideológico, programático, la seriedad que significa este balotaje para el país, no puede mantener en la neutralidad a nadie”.

“Entiendo que algunas organizaciones políticas que tienen un tamaño importante, que gobiernan provincias, que tienen senadores y que tienen que hacer equilibrios enormes, pueden plantear esa salida transitoria. Todo el mundo se va a definir antes del 19, no tengo dudas de eso”, enfatizó Solana.

Solana reveló que sintió alivio cuando las elecciones generales le dieron a Massa siete puntos de diferencia. “En lo personal, me sentí aliviado de que este fenómeno, que parecía comerse todo y que venía a instalar un periodo de fascismo en la Argentina, había perdido las generales. Sentí alivio y, a partir de ahí, aparece la maldición política encarnada en Mauricio Macri, de subirlo otra vez y que tenga chances en el balotaje”.

“Todo esto fue considerado ayer. Ideológicamente, todo lo peor quedó de un solo fácil y, por lo tanto, fue fácil también llegar a esta resolución”, agregó Solana.

“Estamos en un momento, con un cambio de época, donde se cuestiona el rol del estado, cuando, no hace tanto tiempo, éste era el discurso central de la política. Es un momento complejo, difícil de analizar y el día a día de la política, tiene que ir resolviendo la cantidad de males que nos suscitan”, opinó el dirigente socialista. “Ahora estamos en una etapa donde todo se desfleca y sostener una posición política, de pertenencia en el tiempo, se hace muy difícil, por eso se apela a la organicidad de los partidos, a cuidar esas organizaciones, que tienen que seguir siendo sensibles a estos tiempos tan cambiantes”, repasó.

El @ps_argentina por unanimidad, desde la oposición, asume la responsabilidad democrática de convocar a votar a @SergioMassa el próximo 19/11. Ante el oscurantismo fascista no queda alternativa, vayamos con nuestras diferencias a defender la democracia. ✊📷 🇦🇷 https://t.co/spo1EI1DpK — Luis Solana (@luisolana) November 1, 2023

“Nosotros en el 99, formamos parte de la alianza que tenía que terminar con el menemismo. En la provincia, había un actor central, que era Pablo Fernández, cooperativista, de militancia barrial y que generaba todo lo que uno pretendía en la política, con un discurso para las mayorías populares. Luego se convirtió en el Frepam, donde trabajamos muchos años, hasta la irrupción del PRO, donde nosotros salimos, luego de que se forma Cambiemos”, recordó Solana.

Consultado sobre qué sucederá después del 19 de noviembre, Solana dijo que “uno trata de tener deseos positivos de lo que pueda ocurrir (si gana Massa). Que no fracase más. Porque si no es Milei, habrá alguien que vuelva a levantar esas banderas, tal vez no tan maleducado, pero se va a instalar una derecha extrema en la Argentina, si se vuelve a patinar. Por lo tanto, el planteo del gobierno, de unidad nacional, de una convocatoria genuina y real, el tratar de lograr en el marco de la democracia, la mayor gobernabilidad posible, en el caso de que se convierta en presidente Sergio Massa, debería ser casi una obligación moral”.

“Tengo deseos que así sea y advierto por la peligrosidad de que no sea así. Que no sea una suma de fracasos, para que aparezcan estos fascismos con posibilidades de conducir”, resaltó Solana, y recordó que, desde 1973, el Partido Socialista no apoya al peronismo. “En la democracia actual hubo diferencias en el socialismo, que no pudimos saldar. Néstor Kirchner fue una, donde muchos sectores lo acompañaron, como Jorge Rivas y los otros asumimos un rol con candidaturas propias. El socialismo no asumió esta cuestión de anti. El anti, es un morbo de la política, la imposibilidad del dialogo, de acordar, la grieta que hace que avancen estos que dicen que nadie sirve y hay que tirarlos a todos al mar, generando un derrotero de antipolítica”, dijo Solana.

“La posibilidad de dialogar, de acordar, de manifestar diferencias sin fusionarte con nadie, acompañando las cosas que son positivas, para no vivir en una situación de crispación permanente. Aprendimos mucho y vamos a hacer todo lo posible para que pierda Milei, pero que esto sirva de lección, para que la relación de la política con la sociedad, se empiece a modificar, si no, creo que volveremos a fracasar”, cerró Solana.

