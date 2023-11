La oposición de la CPE afirma que el cambio de presidente “es maquillaje”

Compartir esta noticia:

La lista Acción Cooperativa, que perdió las elecciones ante la Lista Celeste, opinó que la designación de Manuel Simpson como presidente es una “maniobra es a los efectos de un intento de maquillar una gestión que no tiene respuestas a los cuestionamientos que se hicieron visibles en el último escenario electoral”.

“Seguimos ante una gestión que fundamenta el déficit económico creciente año a año, solo culpando al gobierno provincial de no habilitar la modificación de las tarifas; una gestión que sigue sin garantizar el acceso y la permanencia de las personas al servicio esencial de la energía; una gestión que sostiene la desigualdad; una gestión que no le interesa salir de la zona de confort lograda en base a alianzas con sectores de las más variadas ideologías, pero cuando esa diversidad la enfrenta, es cuestionada, en una clara contradicción con su propio proceder”, señalaron.









“Los Socios deben saber que estamos frente a la continuidad de una gestión que se sostiene a partir del voto del 5% del padrón, es decir que sin conocer la voz del otro 95%, se da el lujo de excluir a las minorías, que aun habiendo obtenido el acompañamiento del 35 % de los Socios votantes, por estatuto, no tiene ninguna representatividad. Estatuto que por decisión de esta gestión en ninguna de las 6 veces que fue modificado se analizó este aspecto en aras de democratizarlo, con el único fin de acumular la totalidad del poder impidiendo los controles naturales que ejerce cualquier oposición”, indicaron en un comunicado de prensa.

“Estamos ante una gestión que por décadas se sostuvo sobre el negacionismo de uno de los pilares que deben prevalecer en las empresas de economías sociales, tal como lo es la participación plena de sus Socios, condición existencial de las empresas cooperativas. Muestran como logros, hechos y actitudes que son obligaciones naturales, no extraordinarias, de una cooperativa que brinda servicios esenciales”, añaden.

“Desde Acción Cooperativa vamos a seguir proponiendo a los Socios, pensar nuevos caminos hacia una CPE más abierta, democrática, eficiente, sostenible, que respete la diversidad y no que la combata. Los Socios debemos lograr “ser” sujetos activos de la vida cotidiana de nuestra Cooperativa y no dejar que nos transformen en clientes. Sin ese logro, sus Socios – Dueños no existen en las Cooperativas, y éstas se transforman en empresas de capital”, anuncian.

“El sentir cooperativo no es exclusividad de un grupo social y ahora político, que intenta demonizar a los que pensamos que otra Cooperativa es posible, la CPE no empezó con la gestión de la lista celeste, ni se va a terminar cuando ya no este. La Cooperativa también se defiende cuestionando, no solo consintiendo”, finalizan.

