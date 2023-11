Finalizó la obra de fibra óptica troncal en Metileo

Compartir esta noticia:

El Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Conectividad y Modernización, finalizó la red de fibra óptica troncal en Metileo, por la cual la localidad se va a conectar mediante esta tecnología al servicio de internet que provee la provincia a través de EMPATEL, que es la mejor que hay actualmente en el mundo para estas conexiones.

Esta obra no solo garantiza un servicio más estable con menor cantidad de incidentes, sino que además también permite la amplitud de datos, el ancho de banda y la mejora en la velocidad. «A partir de ahora las vecinas y vecinos de Metileo van a tener la misma calidad de servicio que tienen las grandes ciudades de la provincia, el país y el mundo», destacaron desde el Ministerio de Conectividad y Modernización.

Además de la mejora en la calidad del servicio, la fibra óptica tiene un impacto favorable en el bolsillo de las y los habitantes de la localidad, porque ahora van a tener una alternativa más a lo que actualmente se está utilizando, que es la televisión satelital, con una oferta a la mitad del valor que se está abonando en la actualidad.

“Como nos ha dicho el gobernador, Sergio Ziliotto, todas las pampeanas y pampeanos merecen tener la misma calidad de servicio vivan donde vivan; y la verdad es que si no fuese por el Estado no se podría tener esta red en un pueblo tan pequeño con este nivel de inversión donde por escala no es rentable”, sostuvo el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello.

Y agregó que “un Estado presente y eficiente resuelve asimetrías que el mercado no las puede resolver por la escala. Por eso hoy es un día para celebrar y para felicitar al intendente, Juan Carlos Pavoni, porque planteó la necesidad que se tenía en cuanto al servicio y hoy estamos cumpliendo esa necesidad”.

Por su parte, el presidente EMPATEL, Andrés Zulueta, agregó que “el trabajo se realizó con la Cooperativa de General Pico (CORPICO) para el tendido y la instalación; y para este plan de conexión de 22 localidades en toda la Provincia venimos trabajando con las cooperativas de las distintas localidades. De esas 22 obras, solo en dos no trabajamos con cooperativas, pero porque en la localidad no había. En una se hizo a través del Municipio y la otra la realizó una fundación. Además del trabajo de las cooperativas, hay que agradecer a la Municipalidad local, porque las y los intendentes son facilitadores del trabajo, porque cuando llegó la fibra óptica nos brindaron un espacio para poder resguardar el material hasta que sea utilizado”, finalizó Zulueta.

Juan Carlos Pavoni, intendente de Metileo, agradeció el federalismo de la provincia de La Pampa. “Indudablemente para el Gobierno de la Provincia no hay pueblos chicos ni pueblos grandes, sino que hay pampeanas y pampeanos y que se trabaja para todas y todos por igual. Hemos tenido como siempre la respuesta de un Estado provincial presente, que nos ha ido facilitando la posibilidad de que todos los habitantes del pueblo puedan tener este servicio que es tan importante y que nos conecta con el mundo”, dijo.

