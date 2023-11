Almirón: “Se derrumbó un sueño y estamos masticando dolor”

Compartir esta noticia:

El director técnico de Boca, Jorge Almirón, admitió que «se derrumbó un sueño» con la derrota ante Fluminense de Brasil en la final de la Copa Libertadores, lo que dejó al plantel «masticando dolor» por el golpe de no alcanzar la séptima.

«¿Cómo veo el futuro? No lo puedo responder ahora. Estamos masticando dolor, esas son las sensaciones. Estamos muy tristes pero hay que levantarse. Se derrumbó un sueño pero esto sigue», contestó el entrenador ante la consulta de Télam en la conferencia de prensa posterior a la final en el Maracaná.

Sobre el desarrollo de la final, que Fluminense ganó 2-1 en la prórroga, consideró: «No tuvimos la iniciativa en el primer tiempo, ellos nos dominaron pero sin llegar, más allá de la que nos desbordan y viene el gol. En el segundo tiempo mostramos la identidad que tuvo el equipo para llegar a la final».

«Estuvimos a la altura, pero no alcanzó», dijo ante de recordar: «Cuando llegué el equipo había empatado ante Monagas y no venía bien. Por algo llegó a la final de la Copa cuando muchos no lo esperaban», concluyó.

Por su parte, el arquero Sergio Romero agradeció el apoyo de los hinchas durante toda la competencia.

“Me saco el sombrero por la gente, estoy agradecido porque durante toda la Copa estuvieron con nosotros, por eso duele no darles una alegría hoy”, comentó en la transmisión oficial, tras el partido.

Romero, de 36 años, cumplió una excelsa actuación en todo el torneo, imponiéndose en las definiciones por penales en fases de octavos, cuartos y semifinales, pero esta tarde no pudo contener los goles del delantero argentino Germán Cano y del brasileño John Kennedy.

“Siempre estuvimos en partido, tuvimos la ilusión en todo momento, pero es difícil cuando estás en desventaja”, analizó.

“Así es el fútbol, a veces toca ganar y otras perder, ahora tenemos que levantar la cabeza y seguir”, exclamó.

Finalmente, el delantero Darío Benedetto, quien ingresó al encuentro en los últimos 17 minutos del tiempo reglamentario por Edinson Cavani, comentó que su equipo “mereció más” durante el final.

“No daban un peso por nosotros y demostramos que fuimos en busca del partido en todo momento, no hay nada que reprochar”, dijo el atacante, de 33 años.

“Era un sueño para nosotros, no se pudo dar, pero quiero agradecer a todos mis compañeros, dimos todo no solo hoy, sino en la copa entera”, concluyó.

