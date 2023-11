Presentaron el nuevo Código Urbano Ambiental: “está previsto para un crecimiento de hasta 750.000 habitantes”

Compartir esta noticia:

Esta mañana fue presentado en el Deliberante el proyecto del Código Urbano Ambiental que busca un crecimiento armónico de la ciudad. Prevé más corredores comerciales, construcción en altura en áreas delimitadas y una mayor descentralización, entre otros puntos.

Javier Hernández, subsecretario de Planeamiento Urbano y Obras Particulares, dialogó con Plan B, en el marco del tratamiento al proyecto del Código Urbano Ambiental y que busca derogar la Ordenanza Nº 3274 – Código Urbanístico, que se desarrolló este martes en el Concejo Deliberante.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“En principio, hay que destacar que esta herramienta ha sido en extremo participativa con asociaciones intermedias y profesionales del medio. Hubo mucha participación y consenso y por eso, este desarrollo nos llevó mucho tiempo, ya que hubo una etapa de diagnóstico y de proyecto, donde hubo que alinear y lograr este consenso para estar todos de acuerdo”, dijo.

“Como lineamientos principales, este nuevo Código Urbano Ambiental incorpora condicionantes para las construcciones de tipo ambiental, tanto individuales como del conjunto de la ciudad y desarrolla ejes de constructividad, permitiendo el desarrollo económico de nuevas actividades, en sectores que la ciudad no tenía previstos, sobre todo, en el sector norte y sureste, que creció mucho en forma residencial”, agregó Hernández.

“En este sentido, se carecía de corredores comerciales y muchas de las actividades comerciales no se podían o no estaban previstas en el código actual, para desarrollarse en ese sector”, explicó el funcionario municipal.

En lo relativo a la construcción, Hernández destacó que fue hecho por el equipo municipal y de instituciones intermedias, teniendo claridad en la problemática de la ciudad. “En estos ejes de constructividad, tenemos el centro que queremos dinamizar. Se quiere descongestionar el centro y dotar a sectores periféricos del mismo potencial que tiene el centro”.

“Hoy la gente, que vive en la periferia, para algunas actividades tiene que venir hasta el centro, con lo engorroso del tiempo y la demora. La idea es que la gente desarrolle las actividades de su día cotidiano, en un ámbito no más de 15, 20 minutos”, dijo.

Consultado sobre la superficie ganada y la proyección en años del Código Urbanístico Hernández dijo que “esto nos llevó tiempo porque la discusión pasó por si se tenía que compactar lo actual, porque hay una capacidad de carga de habitantes o de responder al modo cultural del vecino de Santa Rosa de la forma de vivir, con su casa individual, pileta y patio y eso, contribuye a una ciudad más extensa y horizontal”.

“Eso se puso en juego y, finalmente, hubo un acuerdo que, con cuidado ambiental y de infraestructura, se podría permitir, vía Concejo Deliberante, la ampliación de otros sectores”, agregó.

“Por eso, se pusieron pautas de compactación interna, de mayor constructividad y en la periferia, el periurbano, el crecimiento será radial, a todo el perímetro de la ciudad. Se divide en 15 sectores y a cada uno, se le impone distintos objetivos, porque son distintos”, explicó Hernández.

El funcionario señaló que se descentralizó la ciudad. “El problema es que esa descentralización no fue acompañada por un marco normativo, que permita ciertas actividades que deben estar y no. Por ejemplo, clubes deportivos, como una canchita de fútbol 5, no se permite el uso en barrios nuevos. Aquella persona que quiere poner la actividad económica, pregunta en el municipio y el código no lo prevé. Sí hubo descentralización porque la gente su mudó a la periferia, pero no se acompaño desde el plano normativo, de apoyo a que las actividades que eso genera, tuvieran lugar”.

En referencia a obras de cloacas y agua, Hernández dijo que el código se articula con el antiguo. “Se dividió a la ciudad en tres sectores, uno que fue absorbido por el plan Director del 80, que es el centro. Luego, entre ese sector y el límite urbano actual, hay un segundo sector, que se denomina ‘b’ y el tercero, el área periférica de áreas futuras”.

“A cada una, se le impone ciertas condiciones, dependiendo de los proyectos existentes, de los que pudieran hacerse y de las obras que pudieran acompañar esos proyectos. Aquella persona que vaya a desarrollar nuevos emprendimientos, va a tener que acompañar con la ejecución de infraestructura”, dijo Hernández. “En ese sentido, la articulación de estos cambios es que se debe acompañar la infraestructura con nuevas áreas de crecimiento”, agregó.

Consultado sobre la construcción de edificios en altura, Hernández dijo que quedarán supeditados al centro de la ciudad. “Es una ciudad de centro, con mayor densidad. Pero se han desarrollado otros corredores, como la Avenida Luro o el primer tramo de la Avenida Perón, cierta capacidad de construcción, para sacar partido a cierto entorno natural”.

“En el caso de la Perón, hacia el Parque Don Tomás y la laguna y sobre el sector de la Avenida Luro, entre el mate y la avenida del Ejército Argentino, todo un gran espacio verde que hay, que merece la pena que haya mayor constructividad, con mayor cantidad de gente. Esto desde el marco normativo, luego hay que ver si los inversores acompañan estas posibilidades o no. Son herramientas técnico jurídicas que lo que hace que, frente a un proyecto con x posibilidad de tiempo, en 10 o 15 años, pone en juego, la posibilidad de que pase o no”.

“Teníamos un Código de 18 años y la ciudad cambió mucho la forma de habitar. Tuvimos una buena experiencia con la pandemia, que señaló que, dentro de los edificios multifamiliares, se carecía de espacio abiertos en cada unidad”, señaló Hernández.

Por último, Hernández señaló que el nuevo código está previsto para un crecimiento de hasta 750.000 habitantes. “No es un tema de la cantidad de gente que pueda habitar, si no de qué forma puede habitarse la ciudad. Todavía estamos lejos de agotar el tipo de ciudad tenemos. El problema es que a eso se interpone el tipo de habitante y cómo quiere vivir. A eso se le ha dado respuesta y en muchas ciudades, está pasando que la ciudad no quiere vivir en forma tan compacta y esa fue la discusión de este código”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios