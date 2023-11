Capacitación sobre Derechos Humanos y No Violencia

Compartir esta noticia:

Este jueves la abogada Lía Mendez, referente del Partido Humanista, brindará una capacitación en Derechos Humanos y No Violencia a militantes, vecinas y vecinos de nuestra ciudad. La capacitación se desarrollará en el local del Partido Humanista ubicado en Avda San Martín Oeste 62 a las 19hs.

Lía Mendez es abogada graduada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Ex – Docente Universitaria, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, Argentina, 1984; mediadora Reg. Mrio. de Justicia (1996-2002); docente diplomatura en Derechos Humanos (OEI / AZUL FORMACION SUPERIOR); Legisladora (MC) del Partido Humanista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (2000-2003); Directora General de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación Argentina (2011-2015) y Promotora y Coordinadora del espacio de “Diálogo con las Organizaciones sociales en el ámbito del Senado de la Nación” (2012-2015); Coordinadora de la Comisión de Paz y No violencia del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería argentina (2012-2015); Presidenta del Instituto de Políticas Públicas HUMANIZAR, Asociación Civil. (2022/2024); Autora de artículos , notas de opinión y diversas publicaciones, entre las que destaca: “Silo, su pensamiento y obra”; “Sobre Derechos Humanos”; “Paz y No violencia”; “Los Derechos Humanos en Latinoamérica”. Buenos Aires, Argentina, 2014-2015

Autora del libro “Violencia y no violencia, reflexiones sobre la acción personal y social”; Espacio Editorial – Bs. As. Argentina, febrero 2016; Coautora junto a Gabriel Bulgach del libro: “Diálogos, un aporte humanista a la democracia real”. Ed. Congreso Nación Argentina, Buenos Aires, octubre 2015; Realizadora, productora y conductora de los programas de radio y TV:

“Diálogos con Lía Méndez” (2013-2015) canal Senado TV; “Derecho al diálogo” –co-conducción- Radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación (2014-2015; “Quererse libre”, radio AM830, Del pueblo, Buenos Aires, Argentina, 2014-2016, y Radio Caput desde 2016 a la fecha.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios