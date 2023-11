Falso testimonio e incumplimiento de deberes: denuncian a un perito, dos fiscales generales y una fiscala adjunta

Compartir esta noticia:

Un abogado que fue acusado de estafa con una pericia sospechada de plagio, denunció a los fiscales generales, Guillermo Sancho, Maximo Paulucci y la fiscal adjunta, María Cecilia Molinari, por mal desempeño de sus deberes y al perito oficial, Juan José Fernández, por falso testimonio, incumplimiento de deberes y plagio.

Se trata esta de la tercera denuncia: primero se presentó en la FIA, luego fue girada al Superior Tribunal de Justicia, y esta mañana, presentada ante el Procurador General, Mario Bongianino.









El abogado Alberto Santiago Giuliano, que fue acusado de estafa junto al abogado José Miguel Ochoteco en una causa por una deuda privada, le pidió hoy a Bongianino, que investigue la actuación de los cuatro funcionarios, a quienes señala como responsables de una persecución judicial “basada en una pericia falsa”, con la que fue allanado, le intervinieron el teléfono y fue expuesto de manera pública.

En la denuncia se asegura que fue copiada en un conocido sitio de internet, la que fue valorada por los dos fiscales generales y la adjunta para arribar “a conclusiones que sirvieron de argumentos para, violar mi intimidad , la de mi familia, la de mi actividad profesional y la de mis clientes, a través de escuchas telefónicas totalmente ilegales”

“Como fuera demostrado en dichas actuaciones, se trataron de conclusiones totalmente falsas, que partieron de premisas falsas arribando a conclusiones falsas, parciales y subjetivas, producto de un informe pericial realizado sin ningún tipo de basamento científico, con claras violaciones a la ley de propiedad intelectual vigente, con el sólo fin de falsear la realidad de los hechos que fueron puestos bajo su estudio, con el sólo y único fin de que el suscripto, fuera imputado y luego formalizado”, resalta.

“Fernández es un DELINCUENTE al servicio de funcionarios públicos del Estado provincial y que no tiene ni tuvo ningún tipo de reparos en falsear un informe pericial para que un ciudadano inocente, sea sometido al escarnio público, imputado y luego formalizado, a partir de su falso testimonio. Este accionar de Fernandez, no puede entenderse si el mismo no se encuentra garantizado con la impunidad que sólo le puede brindar la figura de un PROTECTOR, refiriéndome a un funcionario Público de mayor jerarquía quien generalmente encarga este tipo de ‘trabajos’”, agrega.

Giuliano, mientas la causa en su contra se desarrollaba, presentó una denuncia contra el perito, pero “los agentes del Ministerio Público Fiscal intervinientes, tanto el Fiscal General PAULUCI como la Adjunta Molinari, lejos de investigar dicha denuncia, y en contra de la obligación que le impone la ley a todos los funcionarios públicos cuando toman conocimiento de hechos que pueden tratarse de la comisión de delitos, decidieron encubrir la conducta del oficial Principal Fernández, sin perjuicio de que para darse cuenta de la falsedad presentada por Fernández maquillada como un informe pericial con tintes académicos, no se requería mucho esfuerzo ni ser un especialista en el tema”, acusa.

Plagio

Giuliano le dice a Bongianno que para chequear el plagio lo primeor que hizo fue “’transcribir los párrafos en la barra del buscador Google e imprimir enter’, técnica muy sencilla y eficaz que, en este caso muy rápidamente me permitió visibilizar de que lugar de la web y/o internet copió y pegó y/o parafraseo sin citar al Autor original, el Sr. Juan José Fernandez”, resalta.

“El Licenciado Oficial Principal Fernandez en distintos tramos de su informe pericial, ha empleado palabras, oraciones, frases que corresponden a otros autores, sin que haya hecho mención de los mismos , ni de sus obras literarias, describiéndolas como fuentes de su informe; dicho con otras palabras, se ‘apropió de obras literarias ajenas’ para encuadrar los ‘Fundamentos técnicos’ de su supuesto trabajo de experto en su informe pericial, haciendo propios los términos utilizados, lo que evidencia una clara violación de la ley de Propiedad intelectual 11.723, pretendiendo disfrazar de original un trabajo no lo fue; es más, a medida que analicemos el falso testimonio vertido por Fernández Ud. se dará cuenta , que no solamente copió y pegó párrafos, oraciones, etc. de internet, sino que lo hizo sin coherencia, es decir que copió y pegó cualquier cosa, empleó recursos técnicos e instrumental inapropiados para este tipo de estudio de títulos, utilizó técnicas erróneas, arribó a conclusiones falsas, no mantuvo imparcialidad, fue subjetivo, sin ningún tipo de rigor científico”, describió.

Y Menciona algunas citas que habrían sido copiadas: “El grafismo resulta de una serie de movimientos registrados a través de los trazos, que acaban por adquirir aspecto, o lo que es lo mismo, forma o configuración. El estudio de dichos movimientos o gestos gráficos es, en síntesis, el examen del trazo o grama, pues viendo lo que aconteció con el trazo en su desenvolvimiento, estarían revelados los movimientos ejecutados por el hombre en la producción de ese facsímiile gráfico, pudiendo aún, desarrollar una observación parcelada de cada uno de los rasgos, en su configuración adquirida”.

“El párrafo supuestamente elaborado por el Lic. Of. Principal Fernandez, surge del uso indebido de la Obra literaria de José Del Picchia (Hijo) y Celso Mauro Ribeiro Del Picchia en su libro ‘Tratado de Documentoscopía. La falsedad documental’, páginas (página 117) y/o de la tesis de la estudiante María Laura Parigi, de la carrera Lic. en Criminología, Facultad de Psicología- Universidad de Aconcagua- Mendoza del año 2012, página 16 y 17, publicada en internet en el sitio http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/347/tesis-4326-analisis.pdf”, cita.

Además, el concepto de “Escritura” expresado el Lic. Oficial Principal Fernández en la página n°5 de su informe pericial, surgiría de: ‘En general la escritura está definida como la representación gráfica del pensamiento; en sentido más restringido, cuando se trata de aquella escritura resultante del gesto ejecutado por el hombre para fijación de sus ideas”; la misma resulta de una extracción del trabajo publicado por el estudiante/usuario Francisco Catalán en el sitio web https://www.academia.edu/8379455/GRAFOSCOPIA, Dispositiva n.º 4’”.

Pare el denunciante el perito “actuó sin ningún tipo de basamento científico, con subjetividad y parcialidad, y sin ningún tipo de reparos morales, éticos y profesionales, obrando contrariamente a la ley”.

El oficial Principal Fernández “se excedió en su obrar como Perito, la pericia de su autoría y en la se que materializan varios delitos, excede los lineamientos establecidos en el punto pericial requerido por los Fiscales Molinari y Sancho en oportunidad de solicitar la producción de la prueba. Esto se debe a que, particularmente el Licenciado Oficial Principal Fernández, en su dictamen ha contestado puntos periciales inexistentes”, resaltó

Pagaré

El abogado fue acusado de hacerle firmar una hoja en blanco que luego sería le pagaré, pero con el avance de la causa, la acusación se cayó por falta de sustento: solo se encontraba en la pericia “plagiada” y denunciada como “falsa”.

Giuliano derribó la pericia de Fernández con sobrados argumentos técnicos y ahora la denuncia está en manos de Bongianino.

Plan B publicó hace más de un año la primera denuncia que hoy se transformó en una investigación penal que debe definir el Procurador General.

Al detectar las falencias en el trabajo pericial, por el cual fueron formalizados Giuliano Ochoteco, representados por el abogado Juan Resia, encomendaron una pericia de parte que realizó Federico Rubén Rindlisbacher, Calígrafo Público Nacional, titular de Laboratorio Pericial Rindlisbacher & Asociados, y destacado docente en la materia de investigación criminal.

El nuevo perito, luego de analizar la prueba, señaló que Fernández en distintos puntos del informe oficial “ha empleado palabras, oraciones, frases que corresponden a otros autores, sin que haya hecho mención de los mismos, ni de sus obras literarias, describiéndolas como fuente de su informe” lo también puede ser entendido como que se apropió “de obras literarias ajenas” que se considera una violación de la ley de Propiedad intelectual 11.723.

Con eso se lo acusó al perito oficial de copiar el concepto de “Escritura” de un módulo de estudio del estudiante universitario Francisco Catalán en el sitio web https://www.academia.edu

Exposición

En la denuncia presentada primero en la FIA, luego remitida al STJ, y ahora en manos de Bongianino, Giuliano relata los hechos y señala que logró que Pauluci, Sancho y Molinari ordenaran otra pericia porque “habían quedado demasiado expuestos respecto del fraude procesal que cometieron, es decir que el mismo no tuvo como fin arribar a la verdad de los hechos, sino encubrir elegantemente su propio accionar”.

Mencionó que ese accionar del MPF “se tradujo en un costo dinerario para las arcas del estado provincial, cuando esa pericia, en caso de no haberse opuesto oportunamente, se podría haber realizado a un bajo costo o sin costos por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, situación que conlleva el agravante de haber transcurrido cuando nos encontrábamos en plena pandemia y el Estado Provincial realizaba malabares con sus finanzas para poder afrontar la misma”.

Asegura que los fiscales “tenían conocimiento desde un principio de la falsedad realizada por Fernández” y consideró que “deberían haber desechado la pericia cuando el pseudo perito se excedió en los puntos que eran objeto del estudio encomendado”.

Frente a esos hechos es que Giuliano denuncia que los fiscales indujeron a los jueces Ralli y Santamarina a formalizar a imputados “en perjuicio del suscrito (…) no quedando dudas del fraude procesal cometido”.

En resumen, dice Giuliano en la nueva denuncia, que el Of. Principal Licenciado en Criminalística Juan José FERNANDEZ, dependiente de la Agencia de investigación Científica de la Procuración General del Poder Judicial de la provincia de La Pampa, brindó un falso testimonio agravado en el legajo 95.519/0, e incumplió con sus deberes de funcionario público, atento que el mismo se utilizó para imputar al suscripto en esas actuaciones. Siendo encubierto su accionar por la Fiscal Ajunta María Cecilia Molinari y por los Fiscales Generales Máximo Paulucci y Guillermo Sancho, quienes además de incumplir con sus deberes de funcionarios públicos, cometieron fraude procesal, induciendo a través de engaño a los jueces Ejecución nº 1 de la Primera Circunscripción en el Expte. Nº 140452 y al juez de Control interviniente en el legajo 95.519/0, quienes emitieron más de una resolución en base a testimonio falso de Fernandez presentado por los referidos miembros del Ministerio Público Fiscal.-

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios