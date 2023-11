Una victoria de Milei eliminaría obras públicas, cláusulas gatillo y bono de fin de año

Compartir esta noticia:

Así lo adelantó Guido Bisterfeld. “Se complicaría cumplir”, reconoció. Señaló que si el libertario elimina la coparticipación, La Pampa tendría un recorte del 62% de sus recursos y que el estado pagaría los sueldos y prestaría los servicios básicos, sin la posibilidad de hacer obra pública Se trataría de terminar las ya iniciadas. Los Presupuestos ‘A’ y ‘B’ que prepara Hacienda, depende de quién gane el balotaje presidencial.

El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Alberto Bisterfeld, explicó en declaraciones radiales la iniciativa del gobierno provincial de preparar dos presupuestos, según quien gane el balotaje presidencial del 19 de noviembre, entre Sergio Massa y Javier Milei.

En este marco, desde Hacienda se están elaborando dos presupuestos: el “A”, que prevé una victoria del oficialismo y el “B”, para el caso contrario. Además, detalló que en el peor de los escenarios, La Pampa sufriría un recorte del 62% de fondos que ingresan por coparticipación y el estado apenas pagaría los sueldos y prestaría los servicios básicos de educación, salud, seguridad y justicia.

“Se da esta situación por lo antagónico que son las propuestas de quienes aspiran a ser Presidente. Nosotros, para elaborar un presupuesto en un año normal, se toman las pautas de Nación: el crecimiento del PBI, valor del dólar y la tasa de inflación. Con eso, proyectamos los ingresos provinciales y los ingresos nacionales nos vienen dados del Presupuesto Nacional, con esas pautas”, dijo en declaraciones a FM Radio Noticias.

“A partir de ahí, se redistribuye de acuerdo a la decisión política del gobernador. Básicamente, son los recursos que tenemos, con todos los gastos que cada jurisdicción nos presenta, con su listado de erogaciones que consideran necesario para cumplir sus funciones y ahí, tratamos de compaginar los recursos con los gastos”, explicó Bisterfeld.

“Por ejemplo, un intendente prioriza cuál obra pretende que esté en el presupuesto, lo eleva al gobernador y luego se decide en conjunto, con los recursos que hay, qué obra entra y cuál no”, detalló el ministro de Hacienda y Finanzas.

“Ahora, estamos preparando dos presupuestos: el ‘A’, que sería el normal y el ‘B’, que parte de que se garantizarán las prestaciones mínimas del estado, de salud, educación, justicia, seguridad, acceso a comida a sectores vulnerables, con la obligación de mantener la fortaleza financiera, para tener independencia económica en la toma de decisiones”, dijo Bisterfeld.

“Por otra parte, hay ciertas partidas que son discrecionales y no afectan estos puntos que yo decía. Por ejemplo, todo lo que es obra pública nueva. En el caso de la obra pública en ejecución, se va a respetar, no solo la que financia provincia, sino que también tenemos obras que financia Nación y en el caso del Presupuesto ‘B’, vamos a tener que destinar recursos propios para afrontar el pago, si el dinero de Nación no viene”, afirmó el ministro.

“Por ejemplo, las rutas 18, 20, todo lo que es cloacas y saneamiento a través del ENOHSA, las viviendas del IPAV, mucha obra pública en educación. Obras que se financian con recursos de Nación. Estamos previendo es que, en el caso de que no vengan recursos de Nación, que tengamos la espalda financiera para pagarlo con renta general. Es decir, la obra pública nueva, la estamos cortando, pero la obra pública que está en ejecución, se va a garantizar que se termine en tiempo y forma”, dijo Bisterfeld.

“Otra de las cosas que estamos analizando para que veamos hasta dónde llega un estado presente, es que en el Plan ‘B’ y que se recortarían, es el apoyo a las actividades productivas, como subsidios de tasas, aportes al FoGaPAM, al I-COMEX, sería recortado porque no tendríamos los fondos suficientes. Lo mismo para el programa de Fortalecimiento del Empleo Pampeano, o apoyo a actividades de promoción turística. Por ejemplo, esta semana tenemos la carrera del TC y la actividad turística que hay alrededor, es importantísimo”, enumeró Bisterfeld.

Entre otros de los recortes que debería hacer el estado, si gana Javier Milei, es el recorte al apoyo de las instituciones. “Contamos con un programa que apoya con infraestructura deportiva a todos los clubes y esa será otra de las cosas que tendremos que restringir”.

“Esto también afecta a la discusión de la pauta salarial. Si acordamos algo con los gremios, debemos cumplirlo. Las negociaciones paritarias que tenemos con los gremios, son inéditas en el país, con cláusulas gatillo, paritarias abiertas, con un nivel de discusión adulto y de mucho respeto y por eso, hemos llegado a tener cláusulas gatillo mensuales. Bienvenidas sean. Ahora, nos tenemos que volver a sentar a fines de noviembre. Pusimos esa fecha para ver el panorama político, ya que queda por definir, no sólo cómo terminamos el año, sino también el bono navideño que es tradicional en La Pampa”, precisó Bisterfeld.

En este sentido, Bisterfeld dijo que se complicará la aplicación de la cláusula gatillo y el bono, si gana Milei. “Tenemos que tener certeza sobre qué signo político nos va a gobernar para sentarnos a discutir. Si acordamos algo, tenemos que tener el respaldo financiero para pagar en tiempo y forma. Si viene un recorte muy brusco del fonde de Nación, se complicarían los compromisos que estamos habituados a que se otorguen”.

“Si gana Milei, si cumple con todo lo que está diciendo, se va a complicar”, precisó Bisterfeld en referencia a las cláusulas gatillo y el bono de fin de año. “Con el tema de la coparticipación, el 62% de los fondos que tiene la provincia, vienen del régimen de coparticipación nacional o de fondos nacionales. Indudablemente, vamos a vivir con lo estrictamente necesario, para pagar sueldos y algo más y prestar las funciones mínimas del estado”, agregó.

“Hoy, si leemos los diarios, el gobernador Morales, lo dijo claramente. Si gana Milei, no vamos a pagar sueldos. Acá, vamos mínimamente a pagar sueldos y prestar los servicios del estado y recortar partidas en obras públicas y apoyo a sectores productivos, entre otros”, cerró.

