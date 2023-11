El Director Electoral descartó fraude en balotaje: hay “un robusto sistema de controles”

Compartir esta noticia:

Marcos Schiavi remarcó que «la Justicia Electoral cumple una función determinante» en el proceso de control. En cuanto a la rapidez de los resultados provisorios informó que alrededor de las 21 del domingo se podrá dar a conocer «un resultado consolidado y representativo». Las multas por ausentismo serán mínimas.

El titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Marcos Schiavi, descartó una posibilidad de fraude electoral en el balotaje del 19 de este mes porque hay «un robusto sistema de controles cruzados, en donde la Justicia Electoral cumple una función determinante»·









«En la Argentina contamos con un robusto sistema de controles cruzados, en donde la Justicia Electoral cumple una función determinante, y en donde la DINE actúa como auxiliar de la Justicia Electoral, que es aquella que hace el escrutinio definitivo, el único que tiene validez legal y el que define quién es el ganador y quién es el perdedor de una elección», dijo Schiavi en declaraciones a Télam.

En relación a las multas por no asistir a la jornada electoral, el funcionario informó que el ciudadano que no vote solo será sancionado con una multa «de entre 50 y 500 pesos».

Asimismo, en cuanto a la rapidez de los resultados provisorios destacó que, al igual que sucedió en las elecciones generales, alrededor de las 21 del domingo se podrá dar a conocer «un resultado consolidado y representativo».

Sobre las versiones de maniobras, irregularidades y fraude, inicialmente en redes sociales y después ya en boca de los propios dirigentes de una de las fuerzas que competirá el domingo 19, Schiavi fue enfático y respondió: «Ante la DINE, al igual que ante la Cámara Nacional Electoral, no hemos recibido ninguna denuncia de ningún tipo vinculada a irregularidades importantes».

«Por lo tanto continuamos trabajando como lo venimos haciendo, en nuestro caso siempre junto a los partidos políticos», expresó.

Y amplió: «De hecho, hoy celebramos un encuentro del Consejo de Seguimiento de Elecciones junto a representantes tanto de Unión por la Patria como de la Libertad de Avanza».

«Fue la decimotercera reunión en el marco de este proceso electoral y estamos acreditando, de cara a la prueba que realizaremos el sábado 11, y de cara a la elección del 19, apoderados, fiscales y responsables tecnológicos de ambas fuerzas, tanto para que estén presentes en el centro de cómputos como para que se desarrollen como fiscales remotos, o para que sean fiscales de transmisión en alrededor de 12.000 establecimientos a lo largo y ancho de todo el país», completó.

El titular de la DINE explicó además que «están habilitados para votar las mismas personas que figuraban en el padrón en las generales, y que totalizan 35 millones de argentinos», y aclaró que «los jóvenes de 16 a 18 no están obligados a ir a votar y, por lo tanto, no tienen penas por no asistir».

Schiavi alertó que «para el resto de la ciudadanía el voto es obligatorio, aunque la penalidad por no ir a votar es irrisoria».

«Estamos hablando de multas que se abonan vía remota, por Internet, y que van desde los 50 hasta los 500 pesos, además de otras sanciones, pero la realidad es que esas sanciones se subsanan abonando una multa de entre 50 y 500 pesos», refirió.

Por otra parte, el funcionario nacional se refirió a los resultados y sintetizó: «Desde la DINE sostenemos el mismo planteo de la Justicia Electoral en términos normativos, consistente en que no se pueden publicar resultados antes de las 21».

«Ahora bien, en ese sentido, y al igual que en las elecciones generales, estimamos que en ese horario podremos publicar un resultado consolidado y representativo de la contienda electoral», concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios