Se viene el Riquelme – Macri en las elecciones de Boca

El histórico 10 encabezará la lista de la actual conducción en busca de la continuidad de su gestión, según pudo saber Doble Amarilla. Su vicepresidente 1° será Ricardo Rosica, quien actualmente es el Secretario General del club. Por el lado del arco opositor, el ex presidente de la Nación Mauricio Macri acompañará a Andrés Ibarra, con una unidad de varios sectores activos en la vida política «xeneize», que tendrá incluido, por ejemplo, a Mario Pergolini. Quien finalmente no participará de los comicios será Jorge Reale, quien daría de baja sus intenciones en las próximas horas, pero con un dato no menor: varios que lo acompañaban formarán parte de la estructura opositora.









Boca celebrará las elecciones el próximo 2 de diciembre y la actual conducción buscará seguir al frente del club. Juan Román Riquelme, actual vice 1°, será quien encabezará la lista, en tanto que estará acompañado por Ricardo Rosica, quien actualmente se desempeña como secretario general, mientras que por la oposición, Andrés Ibarra será el aspirante a la presidencia y estará acompañado por Mauricio Macri.

Juan Román Riquelme será la cabeza del oficialismo, que intentará seguir al frente de la entidad fundada en Brandsen 805. Ricardo Rosica, por su parte, será quien lo acompañará en la fórmula, informó el portal Doble Amarilla.

Será la primera vez que “Soy Bostero”, agrupación que creó el ex ‘10’ participe de una elección. Más allá de los trascendidos, el lunes se terminarán de delinear los otros puestos en las listas y luego se hará el anuncio oficial, aunque ya las “calles” lo saben.

En las últimas horas, aparecieron carteles con el nombre de la agrupación en pleno Parque Lezama, lugar neurálgico para el “Mundo Boca”.

Jorge Amor Ameal, actual mandatario, junto a los integrantes de “Juntos Por Boca” que fueron incluidos en la lista del mandato 2019-2023, quedarían relegados o afuera de la nómina que arman Riquelme y compañía, en una clara muestra de la división que se generó en la gestión, con Boca Predio (Riquelme) por un lado y Boca Brandsen (Ameal) por otro.

Sin embargo, algunos dirigentes como Martín Mendiguren (responsable de deportes Amateur), Carlos Navarro (Obras), Alejandro Cosentino (socios) y Alejandro González (Relaciones Públicas) podrían formar parte de este grupo, pero todavía no hay nada certero.

Por el lado de la oposición, Mauricio Macri será el vicepresidente 1° de Andrés Ibarra, quien aspira a ser ‘el 1’ en Boca por el próximo periodo. Ambos representarán a la agrupación ‘Dale Boca’.

A ellos se le sumarán el Frente Único (Pedro Orgambide), Resurgimiento Boquense (Marcelo London), Boca es Boca (Carlos Aguas), Súper Boca (liderada por Edgardo Alifraco), Alternativa Boquense (Leandro Crespi, hijo de Juan Carlos), Arriba Boca (José Palmiotti) y Xeneize por Siempre Boca (Natalia Pompilio, hija de Pedro).

Mario Pergolini, quien se inició como vicepresidente 1° durante la segunda y actual gestión de Ameal, para más tarde renunciar e incluso hacer públicas sus diferencias con Riquelme, estará junto a los opositores ocupando algún cargo, en caso de ganar en la contienda electoral.

Además, Jorge Reale, que tenía intenciones de presentarse como la tercera fuerza política, bajará su candidatura en las próximas horas y varios de los integrantes de su lista se unirán al sector “Ibarrista”.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta que Macri integrará la oposición y que más allá de las aspiraciones personales que tenía él, es consciente que el ‘duelo’ será entre Riquelme contra quien fuera Presidente de la Nación.

Quien lo tuvo en cuenta fue Diego Lajst, ex protesorero durante la gestión Angelici y presidente de la agrupación ‘Boca La Causa’, e integrará uno de los cargos. Paula Seminara, ex amealista y ex beralista, estará con ellos, al igual que Alberto Salvo, un operador de José Luis Gioja (actual Vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina), quien estuvo con Ameal, fue desplazado y hoy forma parte de la oposición.

El lunes, a las 13.45 hs., en Puerto Madero, se realizará la conferencia de prensa de anuncio por parte de Andrés Ibarra y Mauricio Macri, la dupla que buscará ‘conquistar’ al club de la ribera.

