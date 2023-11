Alerta por vientos fuertes y pronóstico de tormentas

Compartir esta noticia:

Rige el alerta amarillo por vientos fuertes con ráfagas para Santa Rosa que, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrían alcanzar los 78 km/h. Tormentas y probables precipitaciones para la tarde noche.









El cielo continuará mayormente nublando durante todo el viernes y, si bien la mañana comenzó fresca, la temperatura máxima anunciada para la jornada es de 29ºC.

A estos datos se le suma el alerta amarillo por vientos fuertes con ráfagas variables de entre 50 km/h y hasta 78 km/h, según informó el SMN en su último reporte climático.

También se anuncian tormentas aisladas para esa franja horaria. Por lo que es posible que ocurra alguna llovizna.

Fin de semana

El clima ventoso continuará durante todo el sábado, con las mismas características antes mencionadas, aunque no hay pronostico de lluvia.

La temperatura mínima anunciada para mañana es de 10ºC y la máxima de 22ºC, con cielo nublado a algo nublado hacia la noche.

En tanto, el domingo se esperan algunos vientos por la mañana, pero una mejoría hacia la tarde noche, donde se informa un cese del viento.

La temperatura volverá al promedio, con una mínima anunciada de 12ºC y una máxima de 25ºC.

