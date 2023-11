Una mujer fue estafada por $6,5 millones mediante una aplicación

Compartir esta noticia:

Una vecina de Realicó cayó en un engaño telefónico, descargó una aplicación conocida de acceso remoto, lo que les permitió conocer la información de la cuenta bancaria y transferirse la millonaria cifra a cuentas propias. Otro hombre de General Pico fue estafado por 2 millones de pesos.









Los delincuentes llamaron por teléfono haciéndose pasar por personal de Mercado Libre y, mediante engaños, le hicieron descargar la aplicación «TeamViewer», con la que accedieron en forma remota a su teléfono celular y de ahí consiguieron la clave del home banking desde el que se realizaron varias transferencias a cuentas propias.

El Fiscal General, Armando Agüero, advirtió que bajo esta modalidad además se alzaron con otros 2 millones de pesos de a otro vecino de General Pico. La modalidad fue la misma, solo que simulaban ser servicio técnico de Netflix.

Este tipo de estafa representa una amenaza significativa, ya que “tienen acceso a tu gmail y a todas tus contraseñas que regularmente guarda google porque muchas veces muchas personas dejan que guarden sus contraseñas”, dijo el funcionario judicial.

En ese marco, solicitó a la población a estar alerta y a verificar la autenticidad de las páginas y servicios antes de seguir cualquier instrucción que podría comprometer su seguridad financiera y personal

Por el momento se desconocen quienes son los perpetradores de las estafas. La Fiscalía se encuentra en la búsqueda de la identidad de los propietarios de esas cuentas.

Frente a esto, solicitaron «no descargar esta aplicación; no pasar claves/usuarios/contraseñas o cualquier dato personal; solo hacer compras en tiendas o páginas oficiales; no concurrir por ningún motivo al cajero automático; y estar atento a las llamadas a tu teléfono particular o fijo».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios