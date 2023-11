Juan Rossi único líder del Abierto Primavera

Compartir esta noticia:

El experimentado trebejista y profesor de la escuela de ajedrez del Círculo, Juan Rossi, venció a Hugo Tarancón en su encuentro del día viernes y tomó en solitario el liderazgo del Abierto Primavera. Rossi acumula tres puntos sobre tres posibles.

La tercera fecha tuvo lugar el viernes pasado pasadas las 20:30 horas y arrojó estos resultados.

1) Juan Rossi 1 Vs. Hugo Tarancón 0; 2) Antonio Fernandez 0 Vs. Joaquín Llanos 1; 3) Ruben Vera 0 Vs. Sergio Baudino 1; 4) Valentin Casarrota 1 Vs. Edgardo Cabezón 0; 5) Santiago Taborda 0 Vs. Joaquin Schap 1. Solicitaron bye; De La Cruz, Olguín, Aimairetti, Flores e Iturrieta.

Así quedó conformada la tabla de posiciones tras tres fechas.

Encabeza la tabla en solitario Juan Rossi con tres puntos. Lo sigue con dos puntos y medio Joaquín Llanos. Con dos unidades están Tarancón, Olguín, De La Cruz, Casarrota y Baudino. Luego con un punto y medio, Flores y Aimaretti. Con un punto Vera, Fernandez, Schap e Iturrieta. Tiene medio punto Edgardo Cabezón. Cierra la tabla sin unidades Santiago Taborda.

Emparejamientos para la cuarta ronda.

Las miradas estarán puestas en el primer tablero, donde el puntero y actual defensor del título (Juan Rossi) se enfrentará a su inmediato perseguidor en la clasificación Joaquín Llanos.

1) Joaquín Llanos Vs. Juan Rossi; 2) Hugo Tarancón Vs. Adolfo Olguín; 3) Tiago De La Cruz Vs. Valentín Casarrota; 4) Sergio Baudino Vs. Nelson Flores; 5) Ruben Vera Vs. Antonio Fernández; 6) Joaquín Schap Vs. Alejandro Iturrieta; 7) Edgardo Cabezón Vs. Santiago Taborda; Julian Aimairetti (descanso).

