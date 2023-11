Ardohaín: “Será una elección muy pareja”

Compartir esta noticia:

El diputado nacional electo, Martín Ardohaín sorprendió al revelar que votará por el candidato presidencial Javier Milei en el Colegio Nacional de Santa Rosa. Además, señaló que «Hubo todo un aparato, el del Estado, gremios y corporaciones contra un candidato, ¿por qué tanto temor?, se preguntó.

EL legislador provincial destacó que hoy «Es un día muy importante, el destino del país se está jugando. Arrancó todo tranquilo, la gente viene a votar bien. Las mesas y la fiscalización normal, que había tanto temor. Esperemos que siga así y que el pueblo venga a votar y elija al próximo presidente de los argentinos».

-¿Acompañaron con fiscales?

-Sí. Yo dije que votaba Milei y que iba a ser de fiscal y acá estoy.

-¿Está fiscalizando el PRO o la Libertad Avanza?

-No, Libertad Avanza, nosotros acompañamos.

-¿Hay un acuerdo con ellos?

-No, solamente había que participar hoy. Es una elección muy importante y bueno, nosotros acompañamos.

-¿Ustedes coinciden con la Libertad Avanza cuando hablan de fraude?

-No, había mucho temor en la Argentina, el sistema es muy vulnerable. Yo creo que es una cuota pendiente buscar un sistema que sea mucho más transparente, que nos asegure que el sistema sea más normal.

-¿Por qué es muy vulnerable?

-Porque hay sobres, porque hace 20 años que soy fiscal, y se que es muy vulnerable, podría ser mucho más digitalizado, otro sistema que te asegure la no manipulación de las sobres.

-¿Saben que los especialistas dicen todo lo contrario?

-Es debatible, yo he hecho de fiscal siempre, he estado en todas las mesas, le ponen toda la mejor voluntad, pero hay que estar con mucho cuidado.

-Es la primera vez que pasa esto, Macri perdió y se fue, Cristina perdió y se fue, Scioli perdió y se fue y nadie denunció fraude.

-No, pero no se está denunciando fraude.

-La libertad Avanza si denunció

-No, yo creo que después hubo una reunión y se dijo lo que había que hacer, tener mucho cuidado. Pienso que hay que bajar los decibeles porque recién lo hablaba con un colega de ustedes, lo que todos vaticinan es que va a ser una elección muy pareja, entonces al que le toque gobernar lo hará con una sociedad muy dividida. Yo creo que no hay que hablar de fraude, lo que hay que llamar es a la calma, que la gente se expida y respetar el voto, porque al que le toque va a ser una Argentina difícil, hay que hacer muchos cambios, hay que hacer muchas cosas y llevar más leña al fuego me parece que no suma. De nuestro lado lo que hicimos es comprometernos para que la fiscalización sea lo más tranquila posible, transparente y acatar el resultado de la gente.

-El que agredió a cuanto colectivo hay fue uno de los candidatos que no es el que gobierna hoy

-Yo creo que hubo todo un aparato en contra de un candidato, acá vimos todo el aparato del Estado, de los gremios, de las corporaciones, lo vemos en la publicidad nada más, no hay una sola publicidad. Yo puedo coincidir con vos que pueda tener cosas que no nos gustan, pero es todo el aparato del sistema contra un candidato que está jugando adentro del sistema democrático. ¿Por qué tanto temor?

-Hubo muchos intendentes radicales que en este último tiempo marcaron una cierta posición para votar a un candidato, ¿Cree que fue funcional al oficialismo?

-Cada persona y cada dirigente tendría que dar las explicaciones a sus votantes. Yo me decidí y estoy convencido de lo que hago, pero cada uno después responderá. A mí, y vuelvo al tema de recién, me preocupa mucho más que una persona que se presenta como candidato y puede tener muchas fallas, de que estamos con índice de pobreza, de indigencia, con falta de horizonte, y sin embargo el sistema se abroquela ahí .

-¿Cómo se para mañana Juntos por El Cambio, ante estas divisiones que tienen internas?

-Veremos mañana el resultado, y por supuesto que nosotros como espacio vamos a tener que hacer muchas correcciones, pero yo soy feliz de que la gente vote, y hoy como nunca en la democracia argentina está en manos de la gente, porque si fuese por los dirigentes y por las corporaciones, ya sabemos quién es el que gana. Hoy está en manos de la gente el futuro de Argentina.

-Ziliotto dijo que los fantasmas del fraude lo agitan los que se ven perdedores en la elección, ¿vos creés que sos una chicana? ¿Qué pensás de eso vos?

-Yo creo que el fraude puede existir, tu colega no me cree, pero si vos no tenés fiscal hemos visto resultados en algunas mesas donde el oficialismo gana, o sea, vota el 100% y gana por el 100%, eso no es normal, entonces, lo que vos debes tener son fiscales, teniendo fiscales esas cosas no suceden y eso es lo que estamos trabajando, no hay que agitar ningún fantasma, te vuelvo a repetir, lo que hay que llevar es calma a la sociedad.

