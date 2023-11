Rubinstein aclaró que se quedará hasta el 10 de diciembre en el cargo de viceministro de Economía

Compartir esta noticia:

El funcionario salió temprano a ratificar que no abandonará el cargo hasta la asunción del nuevo Gobierno, luego de que Massa hiciera trascender que pediría licencia.

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, salió a aclarar esta mañana que continuará en el cargo hasta el 10 de diciembre próximo.

Lo hizo luego de que Sergio Massa hiciera trascender que pediría licencia al cargo de titular del Ministerio de Economía, tras la estrepitosa derrota electoral frente a Javier Milei.

«Ante versiones que observo han empezado a circular, sólo dos aclaraciones: no he renunciado ni voy a renunciar a mi cargo de secretario de Política Económica, no he pedido licencia ni lo voy a hacer hasta el 10 de diciembre», sostuvo Rubinstein en redes sociales.

