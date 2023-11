Joaquín Llanos es ahora el puntero del torneo de ajedrez de Primavera

Compartir esta noticia:

El toayense Joaquín Llanos venció en la cuarta ronda al puntero hasta el momento, Juan Rossi, y logró subirse en solitario a lo más alto en la clasificación general del Abierto de Primavera que se disputa en El Círculo.

Llanos condujo las piezas blancas en el primer tablero, de la cuarta ronda que se jugó este lunes desde las 20: 30 en la institución de la calle Gil. Ahora buscará mantenerse en dicha posición y se enfrentará el próximo miércoles por la quinta fecha a Sergio Baudino (uno de sus inmediatos perseguidores en la clasificación general) usando las piezas negras.

Los resultados de la cuarta fecha:

1) Joaquín Llanos 1 Vs. Juan Rossi 0; 2) Hugo Tarancón 1 Vs. Adolfo Olguín 0; 3) Tiago De La Cruz 1 Vs. Valentín Casarrota 0; 4) Sergio Baudino 1 Vs. Nelson Flores 0; 5) Ruben Vera 0 Vs. Antonio Fernández 1; 6) Joaquín Schap 1 Vs. Alejandro Iturrieta 0; 7) Edgardo Cabezón 1 Vs. Santiago Taborda 0; Julian Aimairetti (descanso).

Tras cuatro rondas, así está la tabla de posiciones:

Encabeza el torneo Joaquín Llanos con tres puntos y medio. A media unidad lo siguen: Baudino, Rossi, De La Cruz y Tarancón. Tienen dos puntos: Aimaretti, Fernandez, Casarrota, Olguín y Schap. Luego con un punto y medio les siguen: Flores y Cabezon. Con una unidad están Iturrieta y Vera. Cierra la tabla sin unidades, Santiago Taborda.

Emparejamientos para la quinta ronda.

1) Sergio Baudino Vs. Joaquín Llanos; 2) Juan Rossi Vs. Tiago De La Cruz; 3) Julian Aimairetti Vs. Hugo Tarancón; 4) Antonio Fernández Vs. Valentín Casarrota; 5) Adolfo Olguín Vs. Joaquín Schap; 6) Nelson Flores Vs. Edgardo Cabezón; 7) Alejandro Iturrieta Vs. Ruben Vera; Santiago Taborda (Descanso).

