Reclamaron por la construcción de la Autovía 5 en la Banca del Vecino

Sergio Romero, uno de los voceros en el reclamo de la construcción de una Autovía en la Ruta 5, para evitar siniestros viales, se presentó esta mañana en la Banca del Vecino para reclamar a las y los concejales que se sumen al pedido de la construcción del trazado para evitar siniestros viales y mejorar el tránsito a lo largo de la Ruta 5.

“Lo que estamos pidiendo es que sea considerado en la Municipalidad, como algo prioritario. Necesitamos el apoyo político para que el municipio traslade esta inquietud y de allí vaya a los diputados provinciales y de ahí, al Congreso. Si contamos con el apoyo de concejales e Intendente, podemos lograr la Autovía y se pueda peticionar a nivel nacional”, dijo a Plan B.

“Por ahora esto es un reclamo de vecinos, acá en La Pampa. En Buenos Aires, el intendente Guillermo Pacheco, de Pellegrini, juntó a ocho intendentes de la provincia, cinco actuales y tres que asumen el 10 de diciembre, para firmar un petitorio y elevarlo a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

“Ellos hacen 12 años que están trabajando en ese sentido. Nosotros, nos empezamos a sumar en La Pampa, los días 5, a las cinco, sobre la Ruta 5, para reclamar. La próxima convocatoria es el 5 de diciembre y estamos invitando a grupos musicales y bailarines para que nos acompañen durante dos horas. Necesitamos de toda la población para que nos apoye. Este es un reclamo de unos pocos, pero en beneficio de todos”, resaltó.

“Se mata mucha gente, hay muchísimos accidentes en la Ruta 5 y la construcción de una Autovía en Ruta 5 es la necesidad que tenemos para sacar la producción y transitar más tranquilos”, precisó.

Consultado por el planteamiento de Javier Milei, de paralizar la obra pública, Romero dijo que “la ruta fue hecha en 1961. Y más tarde comenzó el reclamo de la Autovía. Se prometieron mil cosas y no se hicieron. Y estos ni asumieron. No sé cómo van a hacer, pero el pedido lo tenemos que seguir haciendo, independientemente de lo que digan. Pero hay otras formas, en otra ocasión, se utilizó la Participación Pública Privada y, aparentemente, iban bien. Hay gente en el mundo que se dedica a la construcción en el país, si las reglas son claras”.

“Si tenemos reglas claras, vendrán inversores. Y si hay una proyección para desarrollar el país, probablemente vengan capitales de afuera. Nosotros peticionamos, a este y a cualquier gobierno. Empezamos ahora, por el luctuoso accidente de Guillermo Aragón. Pero esto es apolítico, en cuanto a lo partidario”, dijo Romero.

“No hay participación de ningún partido político, necesitamos de todos, pero no estamos atados a ninguno y necesitamos que la Autovía se haga, con Juan, con Pérez o el que sea, con dinero privado o estatal. Si no hay estatal, busquemos el privado, pero que lo hagan las autoridades, para eso, los hemos elegido. El pedido está hecho y vamos seguir peticionando a lo largo de toda la Ruta 5. Todos los pueblos de La Pampa y Buenos Aires, estamos bregando por lo mismo”, resaltó.

“Seguramente, en enero y febrero no hagamos muchas reuniones, pero en marzo, nos vamos a juntar de nuevo. Nos juntaremos en 9 de Julio, para hacer un nuevo lanzamiento, desde 9 de Julio, con todos los pueblos hermanados. Esperamos que los intendentes nos acompañen, para que el pedido llegue a la Cámara de Diputados”, dijo Romero.

Consultado por Plan B, señaló que no hay estadísticas sobre muertes en siniestros viales en la Ruta 5. “La policía no da las estadísticas y no hay una estadística real. Los muertos que se producen 48 horas después de un accidente, no forma parte de la estadística para la policía. Bomberos, Policía y la gente de Accidentología, no los tienen en cuenta y, para las estadísticas esa persona aguantó 48 o 72 horas y luego falleció”, afirmó Romero.

Cabe recordar que desde hace un tiempo se vienen realizando manifestaciones públicas para reclamar la Autovía y así dotar a los usuarios de una vía de tránsito seguro entre Buenos Aires y La Pampa.

