Luego de sus dichos, Carlos Rodríguez renunció al equipo económico de Javier Milei

Compartir esta noticia:

Se trata del referente que había planteado que “había que sufrir” Se suman, también, las críticas a sus comentarios homofóbicos.

Así lo anunció a través de X, ex Twitter, y aseguró que se trata de una «decisión indeclinable». Iba a integrar el Consejo de Asesores Económicos del inminente gobierno libertario.

El economista Carlos Rodríguez, uno de los principales asesores del equipo del hoy presidente electo Javier Milei, anunció su salida del Consejo de Asesores Económicos del frente que se impuso, hace menos de una semana, en el balotaje electoral frente a Sergio Massa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza”, escribió el académico y ex Secretario de Política Económica durante el gobierno de Carlos Ménem a través de su cuenta de X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza.

Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan… — Carlos Rodriguez (@carod2015) November 24, 2023

Esta decisión toma lugar a raíz de la revuelta generada por sus dichos sobre el ajuste y los comentarios homofóbicos expresados en las últimas horas en una entrevista con el periodista Luis Novaresio, en La Nación+, donde afirmó que «le duele la barriga» si ve dos hombres besándose.

«Yo sé que vos (refiriéndose al periodista) sos gay, y me siento perfectamente cómodo al 100%, pero si veo a dos mujeres besándose, me encanta, y si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga», expresó en una charla en donde se refirió a la vida privada del entrevistador.

“Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona”, escribió al respecto Rodríguez en su comunicado.

Para cerrar, felicitó a Milei y «a todos los miembros de La Libertad Avanza» por «el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país».

La falta de consultas y la designación de Caputo, dos de los motivos de la salida de Rodríguez

Posteriormente, y a raíz de las dudas que surgieron en los seguidores del partido político por esta decisión, remarcó: «No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden».

Ya empiezan a preguntarme porque lo hago. Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden. — Carlos Rodriguez (@carod2015) November 24, 2023

Esto último tiene relación con la, a falta de un anuncio de Gabinete, que se hará en los próximos días ya en medio de la inminente asunción, elección de Luis Caputo y de Demian Reindel para estar a cargo del Palacio de Hacienda y del organismo financiero, respectivamente, este último tras la baja de Emilio Ocampo por diferencias en cuanto a los plazos para aplicar la dolarización.

“Caputo es una persona que está en condiciones de estar en el cargo, con la experiencia necesaria para desarmar la situación que tenemos”, aseguró el presidente electo durante una entrevista televisiva en A Dos Voces hace un par de días.

Caputo ocupó los cargos de secretario Finanzas y titular del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri. Según trascendió, Caputo convenció a Milei tras presentarle una propuesta alternativa a la dolarización, lo que llevó al economista Emilio Ocampo a correrse de la candidatura para presidir el Banco Central.

Por su parte, Reidel es un físico, economista e investigador de Harvard, también relacionado al PRO y fue vicepresidente segundo del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger en el gobierno de Macri. (Perfil).

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios