Nuevos desafíos

Con un presidente electo que más que estar desorientado, desorienta, el gobernador Ziliotto se apresta a resistir medidas que, se suponen, afectarán su gestión peronista. Marín y Verna tuvieron que lidiar con situaciones semejantes y mal no les fue.

(Por Javier Urban). Desde que es presidente, a Javier Milei se lo ha visto confundido, ha dicho o ha hecho decir en su nombre cosas que luego se encargó de desdecirlas o hizo que las desdigan en su nombre. En estos diez días nombró o sugirió ministros o encargados de áreas de gobierno que se bajaron antes de continuar subiéndose, y que se subieron después de bajarse. Dijo que acabará de una con la obra pública, como si fuera un trámite. Que desactivará “la bomba de las Leliq”, pero sin dar ninguna pista de cómo lo hará. Anunció que el ajuste será durísimo. Que irá de a poco porque como buen menemista es un pragmático. Que la dolarización no se negocia. Que dolarizar es nada más que uno de los platos del menú. Que a la motosierra ya la puso en marcha. Que no, que mejor es utilizar el bisturí. Que sí, que va Píparo. Que no, que va Giordano porque si no perdería una de las pocas diputadas que tiene. Que suspende el viaje a EE UU para enfocarse en la transición. Que apuró las valijas para arrancar urgente para allá…









Pero debajo de estas contradicciones permanentes, se oculta un ensamblaje ya decidido. Que el que quiera andar armado que ande armado; que la salud deberá ser paga y quien no puede pagarla, pues “lo lamento”; que la educación deberá ser paga y quien no puede pagarla, pues “lo lamento”; que la política económica argentina la manejará los Estados Unidos, dolarización mediante; que suspenderá las relaciones con el Vaticano porque el Papa es el representante del Maligno en la tierra; que no habrá medidas que enfrenten el cambio climático porque, a diferencia de lo que reitera el Papa Francisco, entre otros, es un invento “del comunismo”; que se privatizará todo, incluso los mares, y que accederán a ellos quienes tienen dinero; que en políticas internacionales solo se deberá tener relaciones diplomáticas y comerciales con quienes piensen como nosotros y que si hubiera un cambio éstas se han de suspender temporalmente; que se eliminarán los ministerios de salud, de educación, de trabajo y demás, aunque ocurriera, por ejemplo, una nueva pandemia; que a las obras públicas sólo las deberá financiar el capital privado, aunque eso implique que todas las regiones empobrecidas se queden sin rutas, escuelas, hospitales, electricidad y demás “derechos”; que lo moral y lo no moral lo decidirá el mercado y que, por lo tanto, se podrán vender órganos, niños, drogas, armas y cualquier cosa que pueda comprarse; y que se negará la violación sistemática de los derechos humanos, la picana eléctrica, la desaparición forzada de personas, la entrega de bebés con la consecuente negación de su identidad, arrojar personas vivas al mar, la tortura, violaciones, secuestros y asesinatos durante la dictadura cívico militar ecleciástica del año 76.

Tomando cualquiera de esas medidas el gobierno de la Libertad Avanza tendrá legitimidad, sin ninguna duda. No estará incurriendo en ninguna mentira (como hizo Macri, cuyas medidas carecían de legitimidad, porque “la gente” votó “A” e hizo “Z”). Lamentablemente, será legítimo cerrar el banco central, dolarizar y todas esas aberraciones que “fueron votadas”. Después quedará si la Constitución nacional lo permite, pero es otro terreno.

Desde ese lugar, sin tener ninguna seguridad de lo que vaya a hacer, pero sabiendo que cualquier medida en línea con aquellas aberraciones podrá tomarlas con la legitimidad que fue lo que anunció en campaña, el gobernador Sergio Ziliotto comenzó a transitar su transición hacia su segundo mandato. «Después de tener algo de certidumbre, dentro de toda la incertidumbre que hay, una vez que se vio qué signo político ganaba la elección y quién va a ser nuestro próximo presidente, hemos enviado el presupuesto del año que viene para que sea aprobado y así iniciar el 2024 con un plan de gobierno diseñado», dijo al presentar el proyecto de ley de leyes, de 787 mil millones de pesos, casi un 70% más que el de 2023. Que hubiera sido otro de haber ganado UP.

Los sueldos de docentes, enfermeras, policías, médicos y otros grupos de trabajadores y trabajadoras del Estado se enfrentan a una encrucijada. El experimento de Javier Milei todavía no ha comenzado y hay dudas respecto a cuál será la profundidad de las medidas que anunció en la campaña electoral. Un 16 de octubre de 2023, Milei dijo en el programa “A dos voces” que había que “terminar con el sistema de coparticipación porque era lo mismo que violar mujeres”.

Después de ser electo, Milei no volvió a mencionar qué pasaría con la Ley de Coparticipación o su relación con los gobernadores si la propuesta se concreta. Quien habló fue Mauricio Macri, padrino político de Milei, que dijo que “los gobernadores deberían acompañar a Milei”.

Y los gobernadores afectados por la incertidumbre advierten: “en diciembre no vamos a poder pagar los sueldos” (Kicillof de Buenos Aires, que ya pidió autorización para tomar deuda internacional), «derogar la ley de coparticipación es una burrada para hacer desaparecer a las provincias” (Zamora de Santiago del Estero); “de cuatro sueldos de policías, maestros o enfermeros, vamos a poder pagar 3 en caso de no contar con los ingresos nacionales» (Sáenz de Salta); “va a estar en riesgo el pago de sueldos» (Jalil de Catamarca). En Corrientes, según el senador Barrionuevo, «alrededor de 22 mil docentes quedarían sin trabajo» y en Entre Ríos, que depende en un 65% de fondos de Nación, deslizaron que también peligra el pago de sueldos y que apenas tienen un monto suficiente para pagar a estatales por dos meses.

La Pampa, como el resto de las jurisdicciones, también depende de la coparticipación, no al nivel de Santiago del Estero, que depende en un 80% de los fondos enviados a nivel nacional, pero tampoco está en el otro extremo, que es Chubut, la única provincia que se financia con menos del 50% de ingresos de Nación.

No obstante la incertidumbre que genera que como presidente ya electo Milei no diga qué hará con la coparticipación, al explicar el proyecto de presupuesto, el ministro Guido Bisterfled fue contundente «no hay recorte, e incluso hay 120.000 millones para obra pública, hay creación de cargos, se asegura el pago de jubilaciones con fondos provinciales a pesar de que estimamos el recorte de los envíos para el déficit previsional, también el pago de los salarios”, aseguró.

Claro que, de lo que sí habló Milei fue que va a cortar la obra pública y así dejará de financiar por 42 mil millones de pesos, obras que se están haciendo en La Pampa. El ministro aseguró que el gobierno provincial no va a dejar tiradas las rutas 18 y 20, ni el saneamiento urbano de Santa Rosa, ni la Travesía Urbana de General Acha. Pero, tendrá que aportar esos 42 mil millones que ya no llegarán desde Nación, para concluirlas. Atrás van a quedar noticias, como la que se conoció esta semana, de que en nuestra provincia, en octubre, la administración nacional hizo la mayor inversión interanual. La Pampa recibió más de 4 mil 300 millones de pesos, un aumento interanual del 2.650 %. Se va a cortar, una pena.

Volviendo al presupuesto, Bisterfled insistió en que no hay recorte de áreas, pero hay un recorte de fondos de alrededor de 200.000 millones de pesos, que hubieran estado en la ley de leyes si se hubiera elegido otro presidente, pero ante la amenaza de la motosierra, no incluirlos responde a la sana costumbre pampeana de ser financieramente responsables. Pero, de vuelta, no habrá recorte de personal, ni de horas extras, ni recorte de adicionales, ni nada de eso. Es más, el 30 de noviembre cuando se reúnan con la Intersindical, se les bajará la línea de que ideológicamente están comprometidos en que el salario del empleado público no debe perder frente a la inflación, que dará saltos inimaginables.

Ziliotto va a tener que gestionar con un gobierno nacional que, justamente desde lo ideológico está en las antípodas del peronismo, lo que será nuevo y dificultoso para él, pero no para este peronismo que desde hace 40 años gobierna la provincia. Y en dos oportunidades, otros gobernadores tuvieron que gestionar en posiciones tan incómodas como las que presagia Ziliotto.

Rubén Marín fue el primero que tuvo que convivir con un gobierno neoliberal que parecía arrasar con todo. La ola privatizadora y una inescrupulosa apertura de importaciones se imponía en todo el país.

No hubo bancos estatales, ni obras sociales provinciales, ni distribuidoras de energía eléctrica, ni mucho menos cajas previsionales…que no se rindieran frente al menemismo reinante. «Nada que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, había adelantado Roberto Dromi, entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, y todas las provincias obedecieron diligentemente. Todas. Incluso la Santa Cruz de Néstor Kirchner. Todas, menos La Pampa. Nuestro banco siguió siendo nuestro banco, las cajas jubilatorias siguieron siendo provinciales, el SEMPRE de los estatales no se privatizó, la APE siguió administrando nuestra energía…

Es que Marín demostró durante esa década su, no suficientemente reconocida, capacidad para negociar en favor de nuestra provincia. Así como a Menem jamás le faltaron los votos de los legisladores pampeanos, incluso Jorge Matzkin fue jefe de bloque en diputados, para sacar todas las leyes que necesitara para llevar adelante el neoliberaismo explicito; a Marín jamás se le exigió hacer menemismo en La Pampa. Incluso Marín le arrancó el financiamiento para el acueducto del Río Clorado y el plan de 5 mil viviendas. Impecable, dicen muchos. Menemista lo llaman despectivamente, otros.

A Carlos Verna le tocó bailar con Mauricio, que es Macri, y que durante su presidencia, utilizó los fondos de Nación a las provincias de manera discrecional y aumentó significativamente los montos a provincias amigas y la propia Ciudad de Buenos Aires.

Después de los primeros meses de acercamiento con el gobierno de Macri, siendo fundamental la incorporación de sus legisladores, Ziliotto como máximo referente, al interbloque Argentina Federal, liderado por Diego Bossio, a quien se lo pintaba como kirchnerista converso al macrismo, votando leyes cruciales al gobierno de Mauricio Macri, Verna se dio cuenta que el presidente no sería su amigo.

El abandono de los 3 jardines de infantes prometidos a medio construir; el cupo de viviendas cero, que lo obligó a implementar el Plan Mi casa para atemperar el faltante creciente de viviendas, construyéndolas en localidades de menos de 10.000 habitantes”; el desentendimiento de las obras necesarias para atenuar las consecuencias de las inundaciones, sobre todo en la ruta nacional 35, en el bajo Giuliani; y que antes que asegurarle fondos le quisiera hacer firmar un Pacto Fiscal que amenazaba la fortaleza financiera de la provincia, hizo que Verna adoptara un perfil opositor que le permitiera asegurar la gobernabilidad puertas adentro y posicionarse en la constelación peronista nacional, cosechando la diatriba opositora sin mezclarse, en principio, con el kirchnerismo. Eso, hasta que Cristina le hiciera saber que lo necesitaba. Sanaran viejas cuitas y así, en conjunto sometieron a Macri a la crisis de gobernabilidad y parlamentaria que lo condujo a la derrota electoral.

Además Verna, para eso de consolidar la gobernabilidad en un marco nacional hostil, supo enarbolar la bandera de la lucha por nuestros ríos para dotar de épica a una gestión incuestionable, a la que proyectó en la figura de su sucesor con la consigna «el proyecto Verna».

Para seguir apostando al desarrollo de la economía a través de la obra pública y de los salarios, para mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos y del sector privado a partir de la intervención en la economía, en su segundo mandato, Ziliotto tendrá que encontrarle la vuelta a una relación, que se presagia compleja, con un presidente que contempla a esos objetivos en las antípodas de su concepción ideológica.

Todavía no han habido contactos entre el presidente y nuestro gobernador. Lo inmediato a definir será la obra del Acueducto que está en el presupuesto nacional y, según lo que dijo Milei, “los contratos en ejecución se cumplen”. Y tampoco se sabe lo que va a pasar con algunas obras que están en el presupuesto nacional, como la travesía en Santa Isabel y la Ruta Nacional 35 entre Winifreda y Castex.

Y mientras el gobernador no ha asegurado todavía el bono de fin de año, la Corte Suprema de Justicia, anticipándose a lo que los nuevos tiempos le demandarán, rechazó el amparo ambiental que presentó La Pampa contra la provincia de San Juan por la obra de construcción de la represa El Tambolar sobre el río San Juan, que afecta la cuenca del río Desaguadero-Chadileuvú-Salado-Curacó.

La CSJ dio luz verde a su construcción sin la necesidad de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de toda la cuenca que determine en qué grado la obra ‘El Tambolar’ degrada el ambiente o alguno de sus componentes y afecta la calidad de vida de la población, que es lo que había exigido La Pampa. Milei no asumió y ya se permite la realización de obras sin que se respete en forma previa el proceso de evaluación ambiental. De ahora en más hay un permiso amplio para las provincias ‘aguas arriba’, sin que importen ninguno de los legítimos reclamos que viene realizando La Pampa.

Los 500 despidos de trabajadores de Techint y otras empresas en Vaca Muerta; las empresas públicas y todo el sistema estatal bajo el patrullaje del Excel de los técnicos de la Libertad Avanza, para ver con qué intensidad pasar la motosierra con la intención de bajar el déficit fiscal; y otro río robado en La Pampa son las primeras impresiones de un gobierno que aún no empezó y ya se sufre.

