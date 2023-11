​Inauguraron la Base Operativa Santa Rosa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Compartir esta noticia:

Este miércoles 29 de noviembre quedó inaugurada en la Ruta Nacional N°5 KM 598, la Base Operativa Santa Rosa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

En el acto, estuvieron presentes el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; el subdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Facundo López; el director nacional de Coordinación Interjurisdiccional, Martín el Tahham otros funcionarios provinciales.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

En diálogo con Plan B, Facundo López explicó que una Base Operativa “es un lugar de la Nación, de la ANSV, en el cual hay inspectores que tienen la capacidad de hacer un operativo en la ruta, algo que se hace por intermedio de un convenio con la provincia”.

“Somos un brazo ejecutor de la provincia. Ponemos personal a disposición para el cumplimiento de la normativa de Seguridad Vial, pero no podemos infraccionar en forma directa. Las multas o infracciones, son todas provinciales. No fiscalizamos, salvo que la provincia nos pida”, dijo López.

“Ahora, en esta Base Operativa estarán unos diez agentes, controlando y ayudando en Rutas Nacionales que la provincia disponga. Con anterioridad, la prevención y la fiscalización estaba a cargo de la provincia y los municipios. Nación no tenía un brazo ejecutor y todo era buena predisposición entre los interlocutores para tratar de llegar al territorio y que las políticas que uno determina de Nación, se vean aplicadas en el territorio”, agregó.

Preguntado si el trabajo estará garantizado después del 10 de diciembre, cuando asuma Javier Milei, López estimó que sí. “En teoría, sí. Tenemos un presupuesto independiente. Somos un organismo descentralizado creado por ley y al estar creado por ley, tiene doble presupuestación: el presupuesto de la Agencia se nutre de infracciones y las licencias de conducir, emitidas en todo el territorio nacional y, a su vez, del 1% de los seguros vehiculares, con lo cual, no debería haber un impacto por recorte presupuestario, porque los recursos llegan en forma directa, por otros carriles”, agregó López.

Consultado sobre si había un descenso en la siniestrabilidad vial. “Presentamos un informe de gestión de los años 2019 a 2023 y la cantidad de mortalidad después de un siniestro, bajó más del 25%. Estamos adheridos al Programa 2020-2030 de Naciones Unidas, que plantea el descenso de la siniestralidad en un 50% para el 2030. Vamos por ese camino, pero la política tiene que sostenerse a lo largo del tiempo. Acá se involucra mucho el cambio cultural y la educación. Y las políticas que tienden a cambiar la educación, son las que más tiempo llevan para impactar en la sociedad”.

Preguntado sobre si es necesario que haya una materia de educación vial en los colegios, López dijo que le encantaría. “Hoy no lo vemos tan viable porque depende del Presupuesto asignado a la Educación. Nosotros planteamos en el Consejo Federal de Educación, que Seguridad Vial sea una nueva materia dentro de la currícula, pero el problema es siempre el mismo: una cuestión presupuestaria para tener un docente más en el aula, hablando específicamente sobre Seguridad Vial.”

“Lo que hicimos fue a la inversa: los docentes de todas las materias dentro del aula, tratamos de capacitarlos en Seguridad Vial, para que los propios docentes, en algún momento, puedan hablar de Seguridad Vial, contar con talleres optativos y que realmente los alumnos, que el día de mañana acceden a un primer carnet, tengan una base previa para el cumplimiento de normas y de cuestiones básicas de seguridad. El primer vehículo que toma un joven, es una moto”, repasó.

Consultado sobre la aplicación de la Verificación Técnica Vehicular en Santa Rosa, López dijo que “todos los que sean controles para mejorar un vehículo, son válidos. Hay tres universos donde actúa la seguridad vial: infraestructura vial, el vehículo que circula y la persona. En nuestro caso, logramos que la empresa automotriz, los nuevos modelos tengan control de estabilidad”.

“En cuanto a las motos, se logró que a partir del año próximo se instale que todas los motos menores a 250cc, tengan obligatorio el CBS, el freno combinado, que si apretás el freno trasero, frene la rueda delantera también y en las motos mayores a 250, sea obligatorio el ABS. Es algo histórico, pero si comparás con las normas europeas, estamos lejos, porque nos falta más controles, más airbags en los vehículos. La VTV obligatoria es para el territorio nacional. Luego, si cada municipio quiere exigir para circular internamente, va a mejorar en las personas que no las hacían, porque no circulaban en las rutas, pero a veces no funcionaban como corresponden. Entiendo que es un costo adicional, pero es algo necesario. Vos no podés circular si no tenés los elementos preventivos necesarios, si no frena el vehículo, si no tenés cubiertas en condiciones o sistema de suspensión, sos un peligro para el resto”, agregó López.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios