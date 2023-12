Realizan actividad en la Plaza para prevenir el HIV y enfermedades de transmisión sexual

Compartir esta noticia:

Desde el Centro Sanitario (ex Asistencia Pública ) instalaron una carpa para brindar información y hacer testeos. Los resultados se entregarán el lunes. Recordaron a las y los adolescentes que desde Salud se entregan preservativos gratuitos para prevenir enfermedades.

Este viernes 1 de diciembre, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Sida, desde el Centro Sanitario organizaron una actividad de prevención en la plaza San Martín.

“Por el Día Mundial para la prevención del Sida, desde el Centro Sanitario y el área programática, organizamos esta actividad integral con testeos de laboratorio, testeo rápido, odontología, nutrición, como recomendaciones para hacer el testeo y también, testeos de HIV, Hepatitis y enfermedades de transmisión sexual”, dijo a Plan B Elvira Zanín a cargo de cargo de capacitación, docencia e investigación del área programática, del Centro Sanitario.

“Esto lo haremos hoy acá. Somos un equipo multidisciplinario integrado por bioquímicos, nutricionistas, enfermeros, administrativos del Centro Sanitario (ex Asistencia Pública) algo que habitualmente lo hacemos a través de instituciones intermedias, hoy lo hacemos hasta las 12 del mediodía en la Plaza”, agregó.

Por otra parte, Lilia Schan, jefa de enfermería del Centro Sanitario, explicó que “hacemos unas preguntas a quienes se quieran acercar. Venimos todos los años y ese es el año 12 con este tipo de testeos. Lo que trajimos a testear otras enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, hepatitis B y C y lo que vamos a hacer, aparte de un testeo rápido, es extracción de sangre y dejar para testear todas esas enfermedades y el lunes, tendrán el resultado”.

“Hoy lo que hacemos es mayor a lo de todos los años. Le agregamos un pinchazo para hacer testeos de VIH y testear el resto de enfermedades de transmisión sexual. La idea es aprovechar este día para realizar estos testeos. Por eso está presente laboratorio para hacer las extracciones y nosotras, las enfermeras, haremos el pretest y, como dijo Elvira, está la gente de vacunación y odontología y nutrición, que dará las pautas a tener en cuenta para los pacientes que sean VIH positivo o la gente en general, que quiera consultar”, dijo. “Los resultados se envían por mail o WhatsApp directamente a los correos o al WhatsApp”, agregó.

“En años anteriores, se han testeado entre 40 y 60 personas y, a su vez, en el Centro Sanitario, tenemos un consultorio que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual y se hacen los testeos correspondientes. El procedimiento es sencillo, se hace una extracción de sangre y, como dice Elvira, los resultados están para el lunes y si se detecta a tiempo, se puede vivir con VIH”, dijo Lilia.

“Hoy decimos que no es una enfermedad mortal, es una enfermedad crónica y como cualquier otra enfermedad crónica, con su tratamiento correspondiente, se puede vivir con VIH de manera normal y los cuidados que hay que tener. La carga viral, con el tratamiento va disminuyendo y en algunos casos, puede negativizar. Si uno hace bien los deberes, se puede vivir una vida normal. Ya no está ese miedo. Sí quedan los estigmas planteados y se continúa con la discriminación. No tenemos por qué contagiarnos de ese paciente, solo nos vamos a contagiar si tenemos una relación sexual y no nos cuidamos, pero por tomar un mate, por darle un beso, no nos vamos a contagiar”, resaltó

Elvira agregó que además de los resultados, se hacen acompañamientos si son positivos. “Eso se hace con todo el equipo multidisciplinario y se le permite al paciente que procese esa información. No solo damos los resultados el lunes, sino que se inicia el seguimiento. Es información que necesita un proceso. Y si hoy vienen acompañados, se hace hincapié en el entorno. Cuando más rápidos sepamos si somos portadores o no del virus o de la enfermedad, según en qué estadio esté, es cuando más pronto se pueden hacer actividades para tratarlo”.

“Nosotros siempre hacemos actividades en instituciones intermedias para tomar conciencia. Hicimos una hace dos meses en el Sempre para todo el personal. Hay asesorías en escuelas secundarias para prevenir. Es importante detectarlo a tiempo y el entorno puede vivir con HIV. Lo que tratamos de hacer con estas actividades es que cuando más pronto y a tiempo sepamos si somos portadores o no, mejor calidad de vida vamos a tener, no solo nosotros, sino la familia, el entorno, las parejas. Pueden convivir y contar con calidad de vida. Esto es prevención a tiempo y, en una de esas, eso ha relajado a la sociedad en general que espera a tener síntomas para hacer consultas”, dijo.

Consultada por las estadísticas, Lilia confirmó que hubo un aumento en enfermedades de transmisión sexual. “Por eso trabajamos tanto en el Centro Sanitario, pusimos el consultorio. Es importante el uso de preservativos o del campo de látex, dependiendo de las relaciones que tengamos y su importancia. Hacemos hincapié en estas dos cosas, en lo que hace a la educación de las personas”.

En este mismo sentido, Elvira agregó que “estamos trabajando mucho también con los adolescentes. A partir de los 13 años, la ley en Argentina, les da derecho a recibir información sobre métodos anticonceptivos y de cuidado, con enfermedades de transmisión sexual. Estamos trabajando mucho con adolescentes en las escuelas, para decirle a los chicos, que los preservativos son gratis, los análisis son gratis y el asesoramiento es gratuito Tienen que saber que cuentan con esos recursos, si los usan, tendrán calidad de vida”.

