Pre Federal: Ferro de Pico derrotó a All Boys y jugará la final con Independiente

Ferro Carril Oeste clasificó hoy a la final del torneo Pre Federal de básquet tras vencer por un contundente 95 a 70 a All Boys de Santa Rosa y afrontará la final del certamen con Independiente en un clásico piquense que repite la definición del año pasado, cuando el Rojo fue el campeón.









Ferro liquidó la serie 2 a 0 con All Boys y ahora ya se enfoca en el Rojo. La final, que será programada en las próximas horas por la Región CAB 2, será al mejor de tres juegos y la localía es de Independiente porque finalizó tercero en la fase regular y el Verde, cuarto.

El durísimo triunfo que los de Diego Alba consiguieron el miércoles en Santa Rosa, 102-95 en tiempo extra, fue clave en la serie porque All Boys no pudo reponerse hoy y no contó con uno de sus jugadores más determinantes, Vittorio Fazzini. Ese factor, el triunfo inicial y jugar ante su gente motivó a Ferro a salir con todo y por eso desde el principio sacó ventajas con las grandes actuaciones de Juan Pablo Pedemonte, goleador con 25 puntos, e Iván Villarroel, que aportó 21 tantos. Franco Casacchia sumó 14.

En el Auriazul, que había sido el 1 en la fase clasificatoria, Gonzalo Yorio anotó 13 tantos y Gerónimo Rausch 12. Parciales: 21-14, 50-29, 72-44 y 95-70.

