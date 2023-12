Confirman foco de carbunco en animales en el Departamento de Trenel

Compartir esta noticia:

Desde el Gobierno de la Provincia de La Pampa a través de la Mesa de Zoonosis se confirmó la presencia de casos de carbunco en animales de la zona rural del Departamento Trenel.

El día 3 de diciembre se notificó a Senasa por la muerte de 21 animales vacunos, categoría novillos, en la zona rural de Arata.

En este sentido y tratándose de una enfermedad zoonótica, que puede trasmitirse de animales enfermos a las personas, se está interviniendo para el control de esta enfermedad desde Senasa y el Ministerio de Salud.

El carbunco es una enfermedad grave, altamente contagiosa, que afecta preferentemente a los rumiantes, siendo transmisible a otros animales e incluso al ser humano y su sospecha en ambos casos es de notificación obligatoria.

Es causada por una bacteria que puede sobrevivir en el ambiente por más de 50 años. La enfermedad también se conoce como ántrax o pústula maligna. Se transmite a los humanos por manipulación de animales muertos, pero no se contagia entre personas. Existen vacunas para animales, pero no para humanos.

En las personas puede presentarse con una lesión ulcerativa indolora en piel característica o raras veces como una enfermedad grave con malestar abdominal, fiebre, septicemia o como insuficiencia respiratoria grave.

Los animales presentan una muerte súbita con salida de sangre por los orificios naturales (boca, nariz y ano).

Medidas preventivas

• Ante la presencia de animales muertos consultar al médico veterinario.

• No manipular cadáveres, no quemarlos ni realizar cuereado; se seguirán las normativas de Senasa.

• Vacunar los animales en riesgo.

• No consumir productos derivados de animales con signos de enfermedad.

• Ante el caso de personas que estuvieron en contacto con animales muertos con sospecha de carbunco, consultar al equipo de salud, aún sin tener ningún síntoma evidente.

La detección temprana y la notificación inmediata de casos de carbunco son fundamentales para la implementación de medidas de prevención, control y vigilancia por parte de los organismos competentes.

– Senasa: whatsapp 11 5700 5704, e-mail: notificaciones@senasa.gob.ar o concurriendo a la oficina más cercana.

Por consultas:

– Departamento de Medio Ambiente y Zoonosis, Ministerio de Salud, teléfono: 02954-452621; e-mail: medioambientelp@hotmail.com

– Dirección de Ganadería, Ministerio de la Producción, teléfono: 02954-452634; e-mail: direccionganaderia@lapampa.gob.ar

