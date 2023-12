Trapaglia: “En estas condiciones, es imposible hacer un análisis serio del presupuesto”

Compartir esta noticia:

La diputada del Bloque Propuesta Federal, María Laura Trapaglia, explicó las razones por las cuales su bloque votó en contra del proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo, que se aprobó en el día de hoy, en la Legislatura.

La diputada fue crítica en cuanto al proceso parlamentario que recibió el proyecto, como también sobre el contenido del mismo, en cuanto a las proyecciones económicas que prevé.

“Se nos presenta el proyecto con pocos días de anticipación, con la intención de darle un tratamiento exprés, en un contexto nacional con mucha incertidumbre, a pocos días de iniciar un nuevo ciclo de gestión, y que por otra parte ya se ha manifestado la clara necesidad de establecer nuevas pautas macroeconómicas y reforma del estado, que necesariamente también tendrán su efecto en cada una de las provincias”, comenzó remarcando Trapaglia.

Por otro lado, enfatizó que la discusión sobre el presupuesto carecía de sentido en el marco del debate por la nueva ley de Ministerios: “La modificación a la Ley de Ministerios hace que el esquema presupuestario también se modifique”

En cuanto al contenido, Trapaglia sostuvo que desde el bloque de Propuesta Federal no podían avalar un proyecto en el cual “la subestimación de recursos sigue siendo una constante” y por lo tanto “es imperativo que la oposición exprese de manera contundente su desacuerdo con la aceptación de indicadores macroeconómicos que, a todas luces, subestiman la verdadera situación de nuestro país”.

“También desde el comienzo de esta gestión, hemos señalado que esta ley fundamental es una ley ómnibus que viola el principio presupuestario de la exclusividad, que indica que el presupuesto debe versar sobre materia presupuestaria sin incorporar otras leyes, normas o disposiciones. Sin embargo, en estos 4 años confirmamos que es costumbre en esta provincia incorporar distintos temas para lograr una aprobación más ‘ágil’ y sin el debate necesario que a cada una de esas leyes le corresponde”, remarcó la legisladora del Bloque de Propuesta Federal.

Y al respecto remató: “No puedo dejar de observar con preocupación la cantidad de normas de delegación de facultades que contiene este proyecto de ley de presupuesto”.

Como en pasadas ocasiones, Trapaglia reiteró que «debemos aceptar las diferencias y no eliminarlas sin debate. Receptar otros puntos de vista y aceptar que la oposición también puede aportar sugerencias en pos del beneficio de todos los ciudadanos, buscando un equilibrio posible en la toma de decisiones».

Trapaglia subrayó que «nos resulta extraño, pero estamos haciendo una argumentación sobre un presupuesto y no hemos mencionado ni una cifra, ni un número, ni un monto. Esto es así, ni más ni menos, porque no están dadas las condiciones macro y hasta la propia estructura del ejecutivo provincial encargada de llevarlo a cabo está siendo modificada».

Y concluyó «nuestro Bloque rechaza el proyecto de presupuesto no solo por no coincidir con la técnica o con el contenido, sino por no haber podido realizar el examen que un proyecto tan importante amerita».

Por otro lado, Trapaglia también se manifestó en contra del proyecto de prórroga de la emergencia sanitaria en Santa Rosa: “Carece de sentido perpetuar a lo largo del tiempo, una declaración de emergencia”.

Al respecto subrayó: “Todo el tiempo se echa mano a soluciones sanitarias coyunturales o parciales, atendiendo en la contingencia a zonas puntuales de la ciudad donde se va haciendo más emergente el problema, pero que no han traído el necesario alivio general, para toda la comunidad de Santa Rosa, para lo cual se necesita del diseño y la ejecución de un plan director, que traiga una solución integral y a largo plazo”.

En ese sentido, Trapaglia pidió que “de una vez por todas” se presente un plan estructural que traiga soluciones a los problemas de fondo en lugar de seguir prorrogando la emergencia: “El Estado tiene que avanzar en los planes y en las obras estructurales que son necesarias para salir de esta situación, y que para ello, agilizar y modernizar los mecanismos burocráticos, para poder llevar adelante en tiempo y forma las contrataciones correspondientes, mediante los mecanismos legalmente establecidos a tales efectos, que son los únicos que garantizan la transparencia, la publicidad, el mejor precio para el estado y la igualdad de condiciones para los oferentes”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios