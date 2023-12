Fonseca votó en contra del presupuesto y la ley impositiva de Ziliotto

Compartir esta noticia:

La diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, alineada con Javier Milei, quien anunciará un severo ajuste, no acompañó las leyes de presupuesto y traifria.

“El Presidente electo de la Argentina manifestó en su Plan de Gobierno, entre otras medidas macroeconómicas, la reducción del gasto de la política y la reducción de la carga impositiva, fundamentalmente, para el trabajador: como así también para todos los niveles de producción, debiendo ser también una decisión de las autoridades provinciales la reducción de inicio y/o bien progresiva de impuestos provinciales”.









“Esto debería reflejarse en la política provincial dado la situación socio-económica nacional a la cual la provincia de La Pampa no es ajena”, añadió.

“Asimismo, se incorporan tratamientos fiscales para las Uniones Transitorias de Empresas (UTEs), son las que mantienen en ocultamiento a nivel de extracción y venta de petróleo desde Pampetrol SAPEM con las 4 áreas petrolíferas más importantes de la provincia que explotan los recursos de los pampeanos y le siguen con el SIRCREB que es ni más ni menos incautar fondos, dinero de pampeanos, en cuentas bancarias sin que el Estado haya cumplido con sus obligaciones como lo determina el Código Fiscal” , cuestionó.

Sobre el presupuesto dijo que “posiblemente el apuro de la aprobación de este presupuesto es ni más ni menos que dibujar todo lo más incomprensible posible para el pueblo”.

“En distintas oportunidades, el ex ministro de Hacienda Franco explicaba que era impropio tratar y aprobar un presupuesto provincial sin antes conocerse las pautas macroeconómicas que determina el estado nacional y fundamentalmente los impuestos; evidentemente Ziliotto tomo la decisión apresurada de presentar un proyecto contrario a sus principios de Gobierno, dejando de lado no solo el presupuesto nacional, sino también prescindir la voz de los futuros diputados electos y ministros cambiantes, quienes lo aplicarán, por lo pronto, la gestión presupuestaría es un imaginario que nunca llegamos a conocer en realidad”, dijo.

“Con respecto a las partidas asignadas a la Subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, en el año 2020 se le asignaba casi un 0,06% y en este presupuesto 2024, disminuyó a un casi 0,02%, con montos ínfimos. El presupuesto es clave en términos de prioridades, y de lo expuesto es claro, que la niñez no es una de ellas”, mencionó.

“En relación al Tribunal de Cuentas vemos que no hace que le corresponde, debiera de generar actos administrativos cuando se detectan irregularidades, por ejemplo, en los informes de auditoría de Pampetrol, y no nos brindan la información pertinente a esta Cámara de Diputados. Luego debemos ver como la Sra. Roveda –Presidenta de Pampetrol- me dice que vaya a la justicia: una total hipocresía, ella sabe que ahí está todo arreglado; vemos muchos incumplimientos con el agravante de ser cometidos por funcionarios públicos”, dijo.

Agregó que “el análisis que advertimos es con este apuro de sacar el presupuesto, de presentar la modificación de una de las reparticiones, casi burlándose de lo que votó mayoritariamente la ciudadanía, esta reducción de este gasto público, de tanta oficina, de tanto pago a funcionarios, pareciera como una actitud desafiante de Ziliotto, esto puesto que propios representantes del Kirchnerismo en La Pampa, han reducido la planta de funcionarios y secretarias en sus municipios. Por el contrario, el Gobernador ahora pretende que el pueblo siga manteniendo a la política, creando nuevas secretarias”.

“Han desarticulado el Consejo de Seguridad, en términos de la interministerialidad e integridad de las políticas públicas, que junto a las Organizaciones deben articular estrategias para detectar y actuar en el territorio. A modo de ejemplo, vemos en aumento la problemática de la droga pretendiendo desde este gobierno cambiarle el enfoque desde lo nacional y popular, esto dicho por el funcionario del área de salud diciendo que …la lucha contra la droga está perdida…, han desarmado todo, incluso dejando sin respaldo a la Policía de La Pampa para evitar que estas situaciones se sigan naturalizando, como está sucediendo gravemente en cada una de las localidades”, criticó

“En el organigrama del Ministerio de Seguridad han eliminado la prevención de adicciones, también al asumir el Presidente Fernández eliminando la Subsecretaria de lucha contra el narcotráfico como también la Secretaría de delitos complejos, como es la trata de personas, que tiene como principales víctimas niñas, niños y mujeres, quedaron librados a la suerte todos los sistemas incluso el de fronteras para el control de ingresos de drogas.” Esto es una breve referencia de cómo no se abordan problemáticas del pueblo y tampoco se practican acciones intersectoriales que las aborden. Eso sí, en los portales oficiales se prescriben muy bien cosas que solo luego quedan en papeles y nunca se evalúan. Sus resultados están a la vista”, dijo.

“Ahora el Gobernador ha tomado la decisión de incorporar otra área más al Ministerio de Seguridad, como lo es la Justicia, continuando con un esquema de destrucción del Poder Judicial a través de los sustitutos, cargos judiciales y de funcionarios transitorios colocados a dedo por el gobernador de turno para administrar la justicia de los pampeanos”, reiteró sobre los funcionarios sustitutos.

Por último criticó al diputado Brindesi, a quien acusan de estafar a la sociedad por ser elegido por CO y pasarse a un bloque unipersonal, y dijo que hicieron una nueva denuncia contra Pampetrol.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios