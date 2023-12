Frigorífico Pico presentó su marca premium con Iván de Pineda y Paula Chaves

Compartir esta noticia:

El sello premium pampeano de carne vacuna alcanzó un acuerdo con la plataforma de eventos de La Estaca para ser la única marca que se utilizará en los servicios de catering.

Ohra Pampa, -la marca de origen pampeano-, presentó en Arenas Studios, #MEATology, una innovadora plataforma que tiene como objetivo reivindicar la carne vacuna y toda su cadena de valor para crear un nuevo paradigma en experiencias y eventos.

La propuesta marca un antes y un después en la era de los eventos, y esta visión quedó demostrada en el lanzamiento de MEATology, un encuentro vanguardista, que sorprendió a 500 comensales y que contó con la conducción estelar de Iván de Pineda, Pampita y Paula Chaves. El mismo se diseñó como una auténtica puesta en escena de las infinitas posibilidades que la carne y los fuegos ofrecen como elementos para la creación de experiencias sensoriales únicas, fusionadas con diseño, arte y tecnología.

En el marco de este lanzamiento, se realizó una alianza estratégica entre Ohra Pampa y La Estaca, co-creadores de “Eventos MEATtology”, una nueva generación de servicios de catering, cuya propuesta de valor se diferencia por reversionar la forma de degustar el tradicional asado y la carne vacuna, y asimismo potenciando la experiencia mediante performances en vivo que conjugan artistas en escena, puestas inmersivas audiovisuales, música y shows de alto vuelo creativo.

El servicio “Eventos MEATology” está disponible en el territorio nacional, tanto para eventos sociales como corporativos, para los cuales se utilizan exclusivamente los cortes de las líneas Boutique e Insignia de Ohra Pampa. Entre sus exponentes se destacan platos de autor como lo son: “Merengata de Molleja”, “Entraña Incaica”, “Flat Iron Nikkei”, “Ojo Boniato” y “Su Majestad” entre otras exquisiteces, cuyos nombres lo dicen todo y se degustan tanto en preparación como in natura.

Sobre el desafiante proceso de co-creación, Nicolás Ekmekdjian, responsable de La Estaca comentó: “Recuerdo que un día Alan me dijo reversionemos el asado, le dije ok, pero vamos por más, reversionemos los eventos, y acá estamos, orgullosos de fusionarnos para dar lo mejor de cada uno y así honrar la nobleza de la carne argentina”. Por su parte, Alan Lowenstein, presidente de Ohra Pampa e impulsor del proyecto expresó: “Meatology Es una nueva plataforma de experiencias inspiradas en nuestro espíritu y visión de priorizar la carne como vector de conexión con ella como partícipe y protagonista. Por eso decimos IT ‘S TIME TO MEAT, porque siempre es momento para encontrarnos, pero ahora podremos hacerlo con una novedosa forma de presentar, degustar y vincularnos con este producto tan emblemático para los argentinos y el mundo”.

Entre las atracciones del evento, Fujifilm -líder mundial en fotografía- protagonizó el photo opportunity poniendo en acción sus icónicas Instax, se degustaron vinos Zuccardi y Etermax, -Etermax -los expertos techi creadores de Preguntados con una propuesta lúdica inspirada en este lanzamiento de MEATtology. De esta forma, Ohra Pampa, con el aval de Frigorífico Pico –recientemente distinguidos como “Marca País”, impulsores de “La Ruta de la carne” y de “Campo Adentro”- siguen apostando a desarrollar el potencial de la industria, conquistando a los paladares más exigentes con cortes de especialidad, ahora presentados en eventos vanguardistas y en experiencias que darán que hablar.

Para mayor información, seguí este movimiento en @meatology.ok porque It´s time!

to meat

