¿Se mantendrá unido el bloque de Unión por la Patria?

En vísperas de una reunión de la bancada que conduce Germán Martínez, crece la posibilidad de fragmentación. Las movidas rupturistas que van gestándose.

Las derrotas electorales generan inexorablemente consecuencias dentro de los espacios que las sufren. Resulta excepcional que eso no suceda, y en eso saca pecho Juntos por el Cambio, que sufrió a la caída en 2019, y transcurrió los cuatro años siguientes en el llano manteniéndose sin mayores grietas visibles.

No le pasó igual en cambio al Frente para la Victoria, que tras perder en 2015 sufrió la diáspora de 17 diputados que respondían a sus gobernadores y se alejaron del bloque que pasó a conducir Héctor Recalde.

La “solidez” de Juntos por el Cambio no se extendió más allá de esos 4 años, pues tras resultar tercero en las elecciones generales del 22 de octubre y quedar así fuera del balotaje, dejó a la vista las fuertes diferencias que separaban a algunos de sus líderes y entró en un proceso de implosión que todavía está en desarrollo.

En el caso del actual oficialismo, siguió amalgamado con la esperanza de que el balotaje lo mantuviera en su condición de gobierno. Finalmente eso no sucedió y si bien pasaron las semanas sin mayores novedades respecto de resquebrajamientos, los mismos están a punto de suceder.

Comenzaron a gestarse de forma silenciosa la última semana y comenzaron a percibirse claramente en las últimas horas. Este miércoles, en una reunión prevista para las 15 del bloque Frente de Todos, que pasará a llamarse formalmente Unión por la Patria, comenzará a dirimirse si la derrota electoral se traslada al seno del que en principio se vislumbra como la primera minoría de la Cámara baja, generando rupturas.

A priori, según pudo saber parlamentario.com, lo más probable es que a la sesión preparatoria de este jueves Unión por la Patria no llegue constituido de la manera homogénea que se esperaba. Esto es, no serán 105 los miembros del bloque que seguirá conduciendo el santafesino Germán Martínez.

De acuerdo con lo que pudo averiguar este medio, hay gobernadores peronistas que están alentando a que sus diputados y senadores puedan lograr tener mayor volumen político dentro de las Cámaras. Particularmente eso se verá en Diputados, donde a juicio de varios de los gobernadores -los cuales se han visto disminuidos en cantidad a raíz de las derrotas cosechadas en varios distritos este año- no van a lograr tener influencia si se mantienen dentro del bloque UP.

En esa movida, según confiaron a parlamentario.com operadores con años de experiencia en la Cámara, la movida apuntaría a conseguir también la anuencia de legisladores de provincias no gobernadas por el peronismo. Así las cosas, para empezar, contarían con la presencia de diputados de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén.

Desde la semana pasada están hablando sobre la posibilidad de armar un bloque que no será opositor a UP, pero sí se diferenciarán del oficialismo saliente. Y serán opositores a La Libertad Avanza. La idea, aseguraron a este medio, es tener “peso específico para negociar no solo con las autoridades de la Cámara, sino con el Gobierno nacional en las votaciones, para lograr beneficios para sus provincias”.

En este armado está trabajando el diputado nacional electo y exsenador nacional Guillermo Snopek. El único de los diputados que están hablando y que no responde a un gobernador. El jujeño está tratando de desarrollar en la Cámara baja un armado que se sirva de la experiencia que él mismo encabezó en el Senado, donde rompió el bloque oficialista. Ahora este legislador está intentando juntar voluntades con el objetivo de tratar de armar un bloque de entre 6 y 8 diputados, con el que buscarán lograr volumen en el marco de la atomización que va a tener la Cámara en el próximo período. Eso les dará poder como para sentarse a negociar, dicen, no solo con el presidente de la Cámara, sino también con el Gobierno en la votación de determinadas leyes.

Esto se dará en el marco de un bloque de Unión por la Patria que también ha quedado atomizado, pues responde a muchas tribus. Y donde el kirchnerismo cuenta con 36 exponentes fieles, mientras que aquellos que responden a sus gobernadores suman 25 bancas.

No es la única señal de “independencia” que se está percibiendo en el bloque UP. Allí el santafesino Roberto Mirabella está en conversaciones con otros sectores, también viendo la posibilidad de alejarse del bloque que seguirá conduciendo su comprovinciano Germán Martínez. Según pudo saber este medio, el legislador cercano a Omar Perotti estaría pensando en armar un bloque propio que se llamaría Defendamos Santa Fe.

El siente, como otros diputados “sin tierra” -que no responden a gobernadores o algún espacio político dentro del peronismo-, que siempre ha tenido una relación compleja con el presidente Alberto Fernández en cuestiones tales como la lechería y biocombustibles. Y se ha puesto en contacto con otros pares de Entre Ríos, Buenos Aires, Salta, Jujuy y Mendoza, según pudo saber este medio.

Está en ciernes la posibilidad de armar otro espacio, pero si eso no sucede él armará un monobloque con el nombre mencionado.

“Hay una treintena de diputados que están pensando en el mismo sentido”, deslizó una fuente consultada, que de todos modos no descartó que prevalezca la postura de mantener al peronismo unido.

La cuestión es que molesta a esos sectores que no se los consulte. “No puede ser que Alberto y Máximo (Kirchner) decidan que siga Martínez”, deslizó la fuente.

Radiografía del bloque peronista

Los que llegan

Hilda Aguirre (La Rioja): Logró renovar su banca por cuatro años más. De 2011 a 2017 fue senadora. Responde al gobernador Ricardo Quintela.

Ernesto Alí (San Luis): Fue ministro de Seguridad de su provincia bajo la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Comenzó su militancia en el Partido Justicialista durante su carrera universitaria.

Jorge Araujo Hernández (Tierra del Fuego): Es representante del Movimiento Popular Fueguino, partido aliado del gobernador Gustavo Melella.

Martín Aveiro (Mendoza): Referente del PJ en su provincia, intendente de Tunuyán desde 2011. Profesor de educación física, también tuvo cargos vinculados al deporte.

María Fernanda Ávila (Catamarca): Actualmente secretaria de Minería de la Nación y exministra de Minería en su provincia, responde al gobernador Raúl Jalil.

Luis Basterra (Formosa): Responde al gobernador Gildo Insfrán. Actualmente es ministro de Educación y Cultura de su provincia; fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la primera parte del gobierno de Alberto Fernández y diputado nacional durante dos mandatos, de 2011 a 2019.

Gustavo Bordet (Entre Ríos): Saliente gobernador de Entre Ríos, ha mantenido ciertas diferencias con la gestión de Alberto Fernández. Fue uno de los mandatarios provinciales que no avaló el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.

Santiago Cafiero (Buenos Aires): Saliente canciller de la Nación, fue jefe de Gabinete durante la primera etapa del gobierno del Frente de Todos. Mano derecha de Alberto Fernández.

Celia María Campitelli de Dib (Santiago del Estero): Al igual que todos sus pares de lista, responde al Frente Cívico del gobernador Gerardo Zamora. Fue legisladora provincial.

María Florencia Carignano (Santa Fe): Saliente directora nacional de Migraciones, es parte de La Cámpora.

Sergio Casas (La Rioja): Renovó su mandato por cuatro años más tras encabezar la lista. Es exgobernador de su provincia.

Carlos Castagneto (Buenos Aires): Referente de Kolina, el partido de Alicia Kirchner. Actualmente es titular de la AFIP y fue diputado nacional durante 2015-2019.

Jorge “Coqui” Chica Muñoz (San Juan): Exjugador de fútbol y actual secretario de Deportes de su provincia. Es un hombre del entorno de Sergio Uñac.

Carlos Cisneros (Tucumán): Hombre del riñón de Juan Manzur y dirigente del gremio La Bancaria, renovó su banca por un segundo mandato.

Ricardo Daives (Santiago del Estero): Del Frente Cívico del gobernador Gerardo Zamora, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de su provincia entre 2011 y 2019. Fue reelecto por un nuevo mandato como diputado nacional.

Gabriela Estévez (Córdoba): Fue la única que logró entrar en su provincia por Unión por la Patria, logrando la renovación de su banca. Es parte de La Cámpora.

Andrea Freites (Tierra del Fuego): Fue legisladora provincial por FORJA, el partido que integra el gobernador Gustavo Melella.

Diego Giuliano (Santa Fe): Saliente ministro de Transporte de la Nación, forma parte del Frente Renovador liderado por Sergio Massa.

José Glinski (Chubut): Actual director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cercano a La Cámpora.

José Edgardo Gómez (Santiago del Estero): Secretario general de la CGT santiagueña, ha sido cuestionado por sus críticos por mostrarse “genuflexo” con el gobernador Gerardo Zamora.

Ramiro Gutiérrez (Buenos Aires): Renovó su mandato como diputado por cuatro años más. Especialista en temas de seguridad y parte del Frente Renovador.

Itaí Hagman (CABA): Es diputado nacional desde 2019, por lo que logró la reelección. Economista, forma parte del Frente Patria Grande de Juan Grabois.

Ana María Ianni (Santa Cruz): Dentro del grupo de legisladores cristinistas, culmina este año su mandato como senadora nacional. Ya fue diputada entre 2011 y 2015.

Máximo Kirchner (Buenos Aires): Hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y líder de La Cámpora. Es diputado nacional desde diciembre de 2015, cuando ingresó por la provincia de Santa Cruz. En 2019 fue reelecto, pero por la provincia de Buenos Aires. Actualmente preside el PJ bonaerense.

Aldo Leiva (Chaco): Identificado con Cristina Kirchner y el gobernador saliente Jorge “Coqui” Capitanich, es diputado nacional desde 2019 -con lo cual renovó su banca- y es el primer excombatiente de Malvinas en llegar al Congreso.

Mario “Paco” Manrique (Buenos Aires): Secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y secretario gremial de la CGT, de corte kirchnerista.

Juan Marino (Buenos Aires): Militante y fundador del Partido Piquetero que asumió como diputado en reemplazo de Sergio Massa en agosto de 2022, con lo cual ahora irá por un mandato entero.

Germán Martínez (Santa Fe): Fue reelecto por un segundo mandato en la Cámara baja. Hombre del riñón de Agustín Rossi, asumió la presidencia del bloque del Frente de Todos en febrero de 2022 cuando renunció a ese cargo Máximo Kirchner.

Gladys Medina (Tucumán): Fue diputada nacional durante el período 2017-2019. Responde al gobernador Osvaldo Jaldo y es esposa del intendente de Banda del Río Salí.

Matías Molle (Buenos Aires): Diputado provincial por el Frente de Todos desde 2019 y dirigente de La Cámpora.

Roxana Monzón (Buenos Aires): Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable de Merlo y pareja de Gustavo Menéndez.

Cecilia Moreau (Buenos Aires): Es diputada nacional desde 2015. Comenzará su tercer mandato. El 2 de agosto de 2022 se convirtió, con la salida de su líder, Sergio Massa, en la primera mujer presidenta de la Cámara baja.

Estela Neder (Santiago del Estero): Fue reelecta por un nuevo mandato. Parte del Frente Cívico, es hermana del senador nacional José Neder.

Sebastián Nóblega (Catamarca): Intendente de Tinogasta y miembro del PJ local.

Blanca Osuna (Entre Ríos): Logró la reelección de su banca. Exintendenta de Paraná y exsenadora nacional. Se referencia en Cristina Kirchner.

Pablo Ismael Outes (Salta): Actual coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del gobierno de Gustavo Sáenz, cercano a Sergio Massa.

Graciela Parola (Formosa): Renovó su banca por cuatro años más, responde directamente al gobernador Gildo Insfrán.

Paula Penacca (CABA): Diputada nacional desde 2019, logró un nuevo mandato. Se ha desempeñado como la secretaria parlamentaria del bloque Frente de Todos. Es de La Cámpora.

Lorena Pokoik (CABA): Militante de Unidos y Organizados y exlegisladora porteña, se ubica dentro de los dirigentes más kirchneristas.

Luciana Potenza (Buenos Aires): Abogada y dirigente de La Cámpora. Fue coordinadora de Prestaciones Sociales del PAMI en La Matanza.

Ariel Rauschenberger (La Pampa): Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa, quien responde al gobernador Sergio Ziliotto. Fue diputado entre 2017 y 2021.

Sabrina Selva (Buenos Aires): Jefa de Gabinete en Administración de Parques Nacionales, referenciada en el massismo e hija del diputado Carlos Selva.

Guillermo Snopek (Jujuy): Fue uno de los senadores que se fue del Frente de Todos en febrero de 2023 y pasó a presidir el bloque Unidad Federal. En las elecciones compitió por Unión por la Patria. Fue diputado entre 2015-2017.

Martín Soria (Río Negro): Muy alineado con el kirchnerismo, fue diputado entre 2019 y 2021, cuando asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Julia Strada (Buenos Aires): Oriunda de Rosario, economista que fue durante muchos años panelista del canal C5N y fue designada directora del Banco Nación en junio de 2021.

Nancy Sand (Corrientes): Miembro del PJ local, exintendenta de Bella Vista y diputada nacional desde 2019, logró su reelección.

Rodolfo Tailhade (Buenos Aires): Referenciado en La Cámpora y diputado nacional desde 2015, va por su tercer mandato. Presidió la Comisión de Justicia y formó parte central del juicio político contra la Corte Suprema.

Pablo Todero (Neuquén): Responsable regional de ANSeS Patagonia Norte, kirchnerista del sector de Darío Martínez.

Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires): Saliente ministra de Desarrollo Social de la Nación. Fue diputada entre 2021 y 2022, menos de un año, cuando se fue para asumir en el Ejecutivo. Del sector de Alberto Fernández.

Eduardo Valdés (CABA): De buena llegada a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, diputado desde 2019 -renovó su mandato-, exembajador ante el Vaticano y exparlamentario del Mercosur.

Yolanda Vega (Salta): Exintendenta de Cerrillos, parte del partido “Salta Nos Une”, aliado del gobernador Gustavo Sáenz.

Luana Volnovich (Buenos Aires): Integrante de La Cámpora, saliente titular del PAMI. Fue diputada en el período 2015-2019, durante el gobierno de Cambiemos.

Pablo Yedlin (Tucumán): Hombre de Juan Manzur, exgobernador de Tucumán. Fue ministro de Salud en su provincia y diputado nacional en el período 2017-2021, con destacada participación en los temas de salud durante la pandemia. Senador nacional desde 2021, volverá a la Cámara baja.

Cristian Zulli (Corrientes): Gerente de la UDAI Corrientes de ANSeS, de La Cámpora.

Los que siguen

Eugenia Alianiello (Chubut): Militante social, licenciada en Psicología, fue funcionaria de Mario Das Neves y es reconocida como un cuadro del vicegobernador saliente Ricardo Sastre.

Walberto Allende (San Juan): De dilatada trayectoria política, fue funcionario durante la gestión de José Luis Gioja en su provincia y luego ministro de Desarrollo Humano de Sergio Uñac. Partidario de lograr una renovación en el Partido Justicialista sanjuanino tras la derrota de este año, que atribuyó fundamentalmente a la “fuerte interna” que hubo en su provincia. Está alineado con Uñac.

Constanza Alonso (Buenos Aires): Nacida en Capital Federal, hizo su carrera política en Chivilcoy, donde fue concejal y hoy preside el PJ. Fue asesora legislativa de la diputada María Teresa García. Es militante de La Cámpora.

Daniel Arroyo (Buenos Aires): Exministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, es un reconocido militante del Frente Renovador de Sergio Massa.

Ana Fabiola Aubone (San Juan): Abogada y procuradora, fue ministra de Gobierno de Sergio Uñac, con quien está alineada políticamente.

Adolfo Bermejo (Mendoza): Con mandato hasta 2025, fue senador nacional entre 2009 y 2015, año en el que se postuló para gobernador de su provincia, siendo sucedido en su banca por Anabel Fernández Sagasti. Referente del peronismo de Maipú, donde fue intendente, en las últimas elecciones provinciales apoyó al bionomio kirchnerista integrado por Omar Parisi y Lucas Ilardo, sorprendiendo con su decisión, pues históricamente estuvo más vinculado al peronismo de los intendentes.

Tanya Bertoldi (Neuquén): Enojada con el peronismo provincial, se acercó al gobernador electo Rolando Figueroa, expresando “nuestro espíritu peronista nos dice y nos marca que el camino de la transformación es la unidad. Una unidad real, no solo entre quienes piensan igual”.

Pamela Calletti (Salta): Alineada con el gobernador Gustavo Saenz, que la nombró consultora jurídica,esta abogada se desempeñó como ministra de Justicia, ministra de Derechos Humanos y Justicia y Fiscal de Estado de la provincia de Salta durante varios años de la gobernación de Juan Manuel Urtubey.​

Pablo Carro (Córdoba): Fuertemente identificado con el kirchnerismo, el diputado cordobés es docente y sindicalista. Forma parte del Partido Solidario y es secretario general de la sección Córdoba de la CTA.

Leila Chaher (Jujuy): Es referente de La Cámpora Jujeña. Fue coordinadora regional de la Red Comprar de la Secretaría de Comercio de la Nación.

Elía Mansilla (Tucumán): Exintendenta de Aguilares, cargo que cedió a su hija Gimena, completa el mandato de Rossana Chahla, quien ganó la intendencia de la capital tucumana. Es esposa del exsenador nacional Sergio Mansilla y está alineada con Juan Manzur.

María Luisa Chomiak (Chaco): Fue intendenta de Charata. Responde a Jorge Capitanich.

Emiliano Estrada (Salta): Dirigente kirchnerista, fue ministro de Economía de Juan Manuel Urtubey, hasta que dejó el cargo para dedicarse de lleno a su campaña. Acompañó como candidato a vicegobernador a Sergio Leavy en su intento de gobernar Salta. En enero de este año rompió el vínculo con el gobernador Gustavo Sáenz y conformó con Carlos Zapata una fórmula para la gobernación.

Agustín Fernández (Tucumán): Exintendente de Aguilares, fue también secretario de Gobierno de Juan Manzur.

Ramiro Fernández Patri (Formosa): El legislador formoseño responde lealmente al gobernador Gildo Insfrán.

Carolina Gaillard (Entre Ríos): De alto perfil este último año por haber liderado la Comisión de Juicio Político que acumuló pruebas contra los miembros de la Corte, esta entrerriana demostró lealtad al presidente Alberto Fernández y buen diálogo con el kirchnerismo duro. Militó junto a Eduardo “Wado” de Pedro y Mariano Recalde, pero en agrupaciones distintas. Fue asesora de Vilma Ibarra cuando ella era pareja de Alberto Fernández. Es cercana al exgobernador Sergio Urribarri, a quien la une un grado de parentezco.

Silvia Ginocchio (Catamarca): Abogada de profesión y diputada nacional desde 2017, es la esposa del gobernador catamarqueño Raúl Jalil.

Daniel Gollán ( Buenos Aires): Fue el último ministro de Salud de Cristina Kirchner y ocupó el mismo cargo en esa cartera en la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof.

Gustavo Carlos González (Santa Cruz): Ex intendente de Puerto Deseado, “Kaky” está alineado con el kirchnerismo. En campaña para la banca que hoy ocupa prometía continuar con “el proyecto nacional y popular” iniciado por Néstor y Cristina Kirchner.

Carlos Heller (CABA): Líder del Partido Solidario, es un aliado clave del kirchnerismo y palabra autorizada en materia económica, pues presidió la Comisión de Presupuesto los últimos cuatro años.

Ricardo Herrera (La Rioja): Un diputado importante para el Frente de Todos que responde al gobernador Ricardo Quintela.

Bernardo José Herrera (Santiago del Estero): Hombre del justicialismo que integra el Frente Cívico por Santiago, responde al gobernador Gerardo Zamora.

Rogelio Iparraguirre (Buenos Aires): Hombre de Tandil, intentó este año alcanzar la intendencia de esa ciudad. Es uno de los fundadores de La Cámpora.

Tomás Ledesma (Entre Ríos): Joven diputado que se acercó a La Cámpora atraído por el trabajo territorial y el despliegue provincial de la agrupación, y con la propuesta entonces de conformar en toda la provincia un frente de secundarios que se consolidaría con el tiempo.

Mónica Litza (Buenos Aires): Doctora en Ciencias Políticas, oriunda de Avellaneda donde fue concejal, es miembro del Frente Renovador, donde dirige la Escuela de Gobiernos y Políticas Públicas.

Dante López Rodríguez (Catamarca): De perfil muy bajo como diputado, va por su segundo mandato y responde al gobernador Raúl Jalil.

Mónica Macha (Buenos Aires): Miembro del partido Nuevo Encuentro que fundó su esposo Martín Sabbatella, esta diputada es muy prolífica y es una referente en cuestiones de género. Muy alineada con el kirchnerismo.

Varinia Lis Marín (La Pampa): El propio gobernador Sergio Ziliotto pidió para que estuviera en la lista que la depositó en una banca de la Cámara baja. Según ella misma ha dicho, en su provincia “suma” tener el apellido de quien fue cuatro veces gobernador, senador y diputado nacional, como así también presidente del PJ durante muchos años, Rubén Marín, su padre.

Gisela Marziotta (CABA): Periodista y escritora, diputada kirchnerista, es pareja de Víctor Santa María, titular del PJ porteño.

Magalí Mastaler (Santa Fe): Especializada en temas de género y diversidad, licenciada en Trabajo Social. Es militante de La Cámpora y creció en Hacemos Anta Fe, espacio propio del gobernador Omar Perotti.

Roberto Mirabella (Santa Fe): Fue senador nacional en reemplazo de Omar Perotti, a quien responde políticamente.

María Luisa Montoto (Santiago del Estero): Médica oftalmóloga, juró por primera vez como diputada nacional en 2019 en reemplazo de Claudia Ledesma Abdala, cuando la esposa del gobernador renunció para asumir como senadora.

Micaela Morán (Buenos Aires): Pertenece al massismo y formó parte de la Comisión de Juicio Político, aunque fue una de las reemplazadas en la última reunión de la misma para no firmar los dictámenes acusatorios. Es esposa del extenista “Pico” Mónaco.

Leopoldo Moreau (Buenos Aires): De origen radical alfonsinista, es hoy un enfático kirchnerista, especializado en temas jurídicos que le interesan a Cristina Kirchner.

Nilda Moyano (Santiago del Estero): Pertenece al Frente Cívico por Santiago y por lo tanto totalmente alineada al gobernador Zamora.

Sergio Palazzo (Buenos Aires): Diputado sindical, titular de La Bancaria, es uno de los kirchneristas duros de la Cámara.

Liliana Paponet (Mendoza): De profesión contadora, integra el equipo de los hermanos Emir y Omar Félix en San Rafael.

Marcela Passo (Buenos Aires): Pertenece al Frente Renovador, fue intendenta de General Lavalle. Fue la primer mujer electa intendenta por voluntad popular en ese distrito, al que trató de regresar como intendenta en 2019, pero perdió ante el intendente de Juntos por el Cambio.

Gabriela Pedrali (La Rioja): Exesposa del gobernador Ricardo Quintela, de quien fue ministra de Desarrollo Social. Miembro clave de la mesa chica del quintelismo.

Juan Manuel Pedrini (Chaco): Miembro de una familia célebre en el peronismo chaqueño, está alineado a Jorge Capitanich, al que acompañó desde los comienzos de su gestión como gobernador.

Julio Pereyra (Buenos Aires): Histórico intendente de Florencio Varela, cargo que ocupó desde 1992 hasta 2017.

Agustina Propato (Buenos Aires): Esposa del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, fue candidata a intendenta de Zárate este año, siendo superada por apenas dos mil votos por el intendente electo de Juntos por el Cambio. Contó para esa elección con un fuerte apoyo del gobernador Axel Kicillof.

Jorge Antonio Romero (Corrientes): Hombre del peronismo provincial

Leandro Santoro (CABA): De origen radical y buena relación con Alberto Fernández, del que es amigo, es un moderado que se lleva bien con La Cámpora, al punto de haber acompañado a Mariano Recalde en la fórmula para la Jefatura de Gobierno en 2019.

Vanesa Siley (Buenos Aires): Integrante de La Cámpora, es una de las espadas kirchneristas en materia jurídica, habiéndose destacado en el debate del juicio político a los miembros de la Corte durante este año. Lidera el Sindicato de Trabajadores Judiciales.

Eduardo Toniolli (Santa Fe): Desde 2005 forma parte del Movimiento Evita y es secretario general del PJ santafesino.

Brenda Vargas Matyi (Buenos Aires): De 29 años, es la diputada más joven. Se desempeña como secretaria de Juventud del partido de La Matanza. Su referente político es el intendente Fernando Espinoza.

Hugo Yasky (Buenos Aires): Exsecretario general de CTERA, es un claro representante del kirchnerismo duro.

Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego): Miembro del Partido Social Patagónico que fundó la exgobernadora Fabiana Ríos, pensó en formar un monobloque de ese partido, pero al final se sumó al Frente de Todos.

Natalia Zabala Chacur (San Luis): Fue jefa de Gabinete de Alberto Rodríguez Saá. Llegó al Congreso para reemplazar a María José Zanglá, quien estuvo solo una sesión en su banca, que dejó para seguir al frente de la habilitación del Hospital Ramón Carrillo y el Comité de Crisis de la pandemia en su provincia. (Parlamentario).

