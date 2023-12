El presidente de Ucrania vendrá a la asunción de Javier Milei

Volodomir Zelensky ya había saludado a Javier Milei semanas atrás, tras el balotaje. El presidente electo se prepara para recibirlo este domingo.

Volodomir Zelensky, el presidente de Ucrania, viajará este fin de semana a la Argentina para asistir a la asunción de Javier Milei el próximo domingo 10 de diciembre.

El gobierno ucraniano difundió la noticia, aunque no brindó mayores detalles sobre el alojamiento o el itinerario de Zelensky, debido a un estricto protocolo de seguridad.

La presencia del mandatario ucraniano significará un nuevo alineamiento internacional de la Argentina impulsado por la nueva administración, que ya adelantó varios cambios en materia de política internacional. Además, será la primera visita de Zelensky a Latinoamérica desde que inició la guerra con Rusia, a principios del año pasado.

No será el primer contacto entre el líder de La Libertad Avanza y Zelensky. En medio de los festejos por la victoria en el balotaje del pasado 19 de noviembre, Milei y Diana Mondino, la futura ministra de Relaciones Exteriores, mantuvieron una conversación por teléfono con el líder ucraniano.

Tras conocerse los resultados de la segunda vuelta, Zelensky también explicitó su apoyo a Milei a través de su cuenta de X: «Acabo de hablar con el presidente electo de la Argentina @JMilei para agradecerle por su postura clara. Sin contrapesos entre el bien y el mal. Simplemente un claro apoyo a Ucrania. Esto es notado y apreciado por los ucranianos».

La falta de detalles sobre la visita corresponde a un cauteloso protocolo de seguridad, que se establece cuando Zelensky viaja fuera de su país, debido al conflicto bélico que mantiene con Rusia desde el 24 de febrero de 2022.

I just spoke with Argentina’s President-elect @JMilei to thank him for his clear stance. No balancing between good and evil. Just a clear support for Ukraine. This is well-noticed and appreciated by Ukrainians.

We discussed how we can develop relations between Ukraine and… pic.twitter.com/A6wuoLdcY0

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 22, 2023