“Es un orgullo haberse coronado con el título”

No hay dudas que la del domingo no fue una noche más para Cultural Argentino. Jugaba en su cancha, con su gente, frente a Pico Football, y tenía la chance de coronarse en el torneo Provincial de básquet en Primera división masculina. Y ese 74 a 72 final desató la fiesta de un hito “histórico” para un club que alcanzó el primer título de su historia.

“Es un orgullo haber coronado con el título esta etapa, creo que fue la frutilla del postre porque logramos cerrar el año de la mejor manera: durante todo el año hicimos el mayor esfuerzo porque participamos en todos los torneos, en el Pre Federal y en el Provincial, y creo que fuimos justos merecedores por la constancia y el nivel humano de todo el grupo que nos sirvió para crecer. En la última semana de entrenamientos el grupo maduró mucho, hacía rato que veníamos trabajando muy bien y eso nos permitió lograr el campeonato”, señaló Cristian Caballero, el director técnico del equipo de barrio Pacífico.

La llegada del entrenador, luego de 20 años de trabajo en Pico Football, junto a varios jugadores que se sumaron desde otros clubes, y un grupo de dirigentes y allegados que colaboran sin descanso, le permitieron al “Cultu” reflotar el básquet, por eso acrecentó su base de mini y compitió en la Liga BLP (Básquet La Pampa) con sus formativas.

“Lo más importante es que el básquet volvió al club y esto es un puntapié para seguir creciendo, con los pies en la tierra por supuesto, sin hacer locuras; pero la búsqueda es crecer con la pirámide de abajo hacia arriba. Todo el buen trabajo que se hizo en los años anteriores se fue mejorando y gracias a esa pirámide hoy nos podemos mantener y mejorar con la Primera división y demás. Se sumaron Maxi Fernández, Fede Araujo, Fede Bualó, Juan Larrea, Martín Moiraghi y junto a los chicos que ya estaban le dieron este primer título al club”, destacó Caballero en una charla con Prensa de la Fepamba.

El DT hizo especial hincapié en destacar a Mauricio Viale y Gian Toselli, que son quienes lo acompañan en el cuerpo técnico, y “a los dirigentes como Rodrigo Masera, ‘Palito’ Piñeiro y Juani Godoy que junto a gente que nos ayuda mucho como Lucas Sosa y Lucas Ferrero pudimos armar un gran grupo para poder trabajar con tranquilidad”.

Lo que viene.

Caballero apuntó que el objetivo para 2024 será “volver a jugar el Provincial, en el formato que se determine, y seguir con el mini y las formativas”. El técnico, en tanto, admitió el gran cambio que tuvo al pasar del Decano al club “Turco”.

“Soy un agradecido a Pico, después de 20 años de trabajo en el club por supuesto que fue una parte muy importante, que me ayudó a crecer como persona y entrenador pero la realidad es que hoy me debo a una institución muy buena en la que me abrieron las puertas de la mejor manera. Fue un cambio muy radical en mi vida después de no dirigir y también fue una felicidad dirigir en la final porque a la mayoría de los chicos de Pico Football los crié y entrené, compartimos muchas cosas así que por eso siento gran satisfacción”, cerró Caballero.

