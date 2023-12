Tenso careo entre el abuelo de Lucio y su abogada: ambos mantuvieron sus posturas anteriores

Compartir esta noticia:

Este martes 19 de diciembre se realizó el careo entre Ramón Dupuy y su abogada, Adriana Alizia Mascaró. Ambos testigos se mantuvieron en sus posturas, en un careo tenso que duró unos 9 minutos. Según Dupuy, envió pruebas a la letrada sobre los maltratos que recibía Lucio, hecho que la abogada negó enfáticamente.

Según Ramón Dupuy, él le envió a su abogada pruebas del maltrato que recibía Lucio y la letrada negó haberlas recibido. Cabe recordar que el careo se realizó ante las declaraciones contradictorias entre los dos testigos. Adriana Alicia Mascaró, fue la abogada que fue contratada por el abuelo del Lucio y que asesoró a la tía política del niño, Leticia Hidalgo, cuando firmó el acuerdo de cuidado personal con Espósito Valenti, para que la madre volviera a tener a su hijo.

En el debate previo, el abuelo afirmó que “a Mascaró le mostramos un montón de pruebas. Fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian (Dupuy)… todo eso no sirvió para nada. Esas pruebas Mascaró se las llevó a la jueza Pérez Ballester y nos dijo que la jueza le había manifestado que (Lucio) no iba a estar mejor que con la mamá”.

La abogada, en cambio, al ser interrogada sobre ese punto, afirmó que “jamás me entregaron eso… Si hubiera sido así, jamás hubiera aceptado que se firmara el acuerdo”. También negó que haya expresado que no podían ir contra la madre. “Solo recibí una foto, que me mandó Leticia, porque la mamá le había hecho a Lucio un corte de pelo raro. Pero eso no era para sospechar sobre una situación de riesgo”, aseveró.

Luego del careo, se llamó a un cuarto intermedio, antes de la lectura de los alegatos.

Las acusadas, la jueza Ana Clara Pérez Ballester, y la asesora de niñas, niños y adolescentes, Elisa Catán, no declararon en ningún momento del jury. Hoy se volvieron a negar.

