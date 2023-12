Designaron autoridades del Cuerpo de Relatores

Compartir esta noticia:

En la mañana de este viernes se desarrolló la Tercera sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa en la cual por unanimidad, concejales y concejalas aprobaron la designación de la Contadora Pública Nacional, María Victoria Vilches, como Jefa del Cuerpo de Relatores.









Vilches fue propuesta por el Bloque de la Unión Cívica Radical a través de la correspondiente nota firmada por su presidente, Diego Camargo.

La concejala del mismo bloque, Luján Mazzuco, dijo que para la designación de Vilches “hemos tenido en cuenta que se trata de una contadora joven, recibida en la UNLPam y que con esa juventud puede aportar una perspectiva fresca y adaptable a los cambios constantes que vivimos como sociedad”. “En esta era digital puede aportar herramientas para mejorar las tareas en las comunicaciones. Ha trabajado en distintas empresas y de manera independiente. Sabemos que tiene intenciones de realizar una gestión eficiente con un enfoque en la productividad que son fundamentales para mejorar la eficacia de las operaciones. Es una persona proactiva para participar y anticipar los diversos desafíos y comprometerse con la gestión para la que ha designada. También buscará liderar un equipo de manera eficaz para mejorar la eficiencia de los procesos”, finalizó.

Además en la misma sesión la concejala y los concejales del Fre.Ju.Pa, Lorena Gulaquián, Francisco Bompadre, Lucas Ovejero y Mariano Alfageme hicieron uso de la palabra para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

En primer turno, el presidente del bloque Fre.Ju.Pa, Francisco Bompadre, “considero de gravedad en nuestro país como el DNU 70/2023 del presidente Milei. Quiero explicar algunas cosas que a veces no quedan claras cuando se informa desde los medios de comunicación. El procedimiento de los DNU sancionado en la reforma de la Constitución del 1994 establece la imposibilidad de que el presidente emita disposiciones de tipo legislativo. Ese es el principio bajo pena que se anule No obstante pueda haber excepciones que establece el articulo 99 inciso 3 que tienen que ver en cuando razones de urgencia hagan imposible el procedimiento normal para sanción de la Ley.. En este caso hay materias que están prohibidas: penal, materia electoral y materia de partidos políticos”.

“El DNU 70 -agregó Bompadre- afecta matera penal y tributara, deroga y modifica más de 300 leyes en un contexto en que no sabemos cual es la urgencia porque el Congreso está disponible para sancionar. Es más, el propio presidente ha dicho que va a convocar a sesiones extraordinarias en una muestra de incongruencia total. Si es así ¿Por qué saca un DNU?, se preguntó.

Añadió que “el presidente Milei debió pedir una facultad de delegación legislativa que está en el Articulo 76 donde el Congreso establece que tipo de materia y con qué plazo será pero es previa esa intervención. Tal vez el presidente no quiera pasar por el Congreso porque no se trata de un plan de reforma del estado es un plan de negocios que quiere volver a un país pre peronista y somos muchos los que lo vamos a impedir.

Seguidamente, Lucas Ovejero acompañó los dichos de Bompadre: “Creemos que la situación que vive el país, más allá de que estamos en democracia, tenemos responsabilidades y que la gente votó a Milei, el pueblo no puede seguir pagando todos los ajustes que se hacen. Por eso rechazamos el DNU y por eso hemos emitido ayer un comunicado totalmente en contra de las medidas que ha tomado el presidente de la Nación”, cerró

La concejala Lorena Guaiquián dijo que “nos es necesario abundar en la inconstitucionalidad del DNU por que ya lo han hecho diversos constitucionalistas desde que se emitió. Realmente pensar en dar vía libre a una reforma que implica derogaciones completas y parciales de normativas a través de un DNU es asestarle un golpe de carácter mortal a la división de poderes que fija nuestra constitución, base de nuestra democracia. Es muy importante decir que cerrar los oídos a lo que dice el pueblo es aún un problema mayor. La oposición política ha hecho honor a la democracia manteniendo la calma, pero es el pueblo es el que va generando la respuesta. Pero son esos oídos que se cierran los que generan aún más violencia diciendo que “falta más”. De análisis del decreto no surge una idea que haga presuponer una mejora para los sectores medios, populares y vulnerables de la sociedad evidenciando una conexión entre el supuesto diagnóstico y la solución.

“La destrucción de los mecanismos de desregulación para poder controlar a las grandes empresas en los precios de los alimentos y el abastecimiento solo hacen pensar en un gran plan de negocios. Como oposición responsable siempre respetamos la voluntad popular, pero pedimos la tratativa de las normativas en el Congreso de la Nación. Pedimos cordura porque el pueblo la necesita. Respeten las mayorías que el pueblo votó buscando una mejora y no un país para poquitos”, cerró la concejala Guaiquián.

Por último, el concejal Alfageme también acompaño las palabras anteriores y agregó que “más allá de la gravedad institucional de DNU en la misma semana se puso en práctica el protocolo antipiquete. Se ha desatado un proceso inflacionario que hace que muchas personas no puedan adquirir sus alimentos y el protocolo intenta otra vez criminalizar la legitima protesta social. Por eso decimos que, sí bien respetamos la voluntad popular eso no significa un cheque en blanco para pasar por encima las instituciones ni para traicionar el contrato electoral que suscribió. No avalamos un avasallamiento de los derechos de los trabajadores y de las mayorías populares. Y no es casual, quiero decir, por último, que esto haya sucedido en estos días que recordamos los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 que representaron un hito en la historia del país”.

