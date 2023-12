“Ganar elecciones no te convierte en monarca. El DNU no es un golpe a la casta”

Compartir esta noticia:

El diputado provincial hasta el 10 de diciembre, Mauricio Agon, cuestionó el DNU del presidente Javier Milei y destacó que “la República es la base de toda democracia”

“Ganar elecciones no te da derecho a hacer cualquier cosa, no te transforma en emperador ni monarca. No se puede derogar esas leyes por un DNU, viola el estado de derecho, viola la constitución, pone en riesgo la paz social”, advirtió.









También dijo que “el DNU del Presidente Milei no es un golpe a la casata, es un ataque a la democracia y a la República. Yo le dijo no a la suma del poder público”.

“No sé cumple un solo requisito que deben cumplir los Decreto de Necesidad y Urgencia. Una desregulación semejante debe ser discutida por proyectos de leyes puntuales, discutidas por todos los actores, estamos hablando de leyes laborales, de salud, de recursos naturales, de sociedades del estado, sindicales, Código Civil, etc.”, enumeró

“Realmente pienso, no había necesidad de intentar estás transformaciones con esta herramienta, cuando se podría discutir razonablemente cada tema”, indicó.

Por otra parte señaló que “el sistema educativo está muy lejos de ser lo mejor, se deben mejorar muchas cosas para lograr sus objetivos. Pero No todo se vende, no todo se compra, no todo lo garantiza el mercado, los derechos fundamentales solo los garantiza un Estado eficiente y presente”.

“La educación de la sociedad es un derecho constitucional, de ninguna manera puede ser considerado un servicio como lo determina el mega DNU”, añadió.

