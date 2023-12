Río Negro anunció que no está en condiciones de dar aumentos salariales

Compartir esta noticia:

El Gobierno de Río Negro informó que “no está en condiciones de aumentar los salarios” de los empleados estatales de la provincia, tras desarrollar reuniones paritarias diferenciadas con los gremios de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn).









“Lamentablemente no podemos realizar una propuesta salarial a los trabajadores. Si aumentamos los sueldos después no podremos pagarlos”, se señaló en un comunicado difundido por el Poder Ejecutivo del distrito patagónico.

En ese sentido, se consignó que durante las reuniones con los gremios estatales, las autoridades detallaron la crítica situación económica y financiera en la cual se encuentra Río Negro, que tiene “una deuda recibida de aproximadamente 30 mil millones de pesos” que determina que haya “hospitales sin insumos ni personal médico, y la Policía sin patrulleros ni equipamientos como para brindar seguridad”.

“Las y los empleados públicos deben comprender la dramática situación económica que estamos afrontando. El Gobierno Provincial está abierto al diálogo en búsqueda de acuerdos, pero debemos ser muy cautelosos porque estamos al borde de la quiebra”, sostuvo el gobierno rionegrino.

“Lamentablemente no estamos en condiciones de realizar una propuesta salarial porque si aumentamos el gasto después no podremos pagar los sueldos. No podemos discutir porcentajes ni actualizaciones porque la Provincia está al límite, tiene menos ingresos y más gastos producto de la hiperinflación”, remarcaron desde la gestión que encabeza el gobernador Alberto Weretilneck.

Por su parte el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente, señaló en declaraciones a la prensa que debido a la postura oficial, los gremios se encuentra ante “la planificación del empobrecimiento de los estatales rionegrinos, como parte de un ajuste punzante que no tiene precedentes”.

Desde el gremio se encuentran evaluando cómo responder «a esta política de saqueo del poder de compra y empobrecimiento», advirtieron voceros sindicales.

Asimismo, el Gobierno rionegrino anunció el cronograma de sueldos que inicia del 3 al 6 de enero donde se abonarán los salarios y entre el 9 y el 10 se cancelará la segunda parte del medio aguinaldo.

“Por ambos conceptos el Ministerio de Hacienda destinará más de 38.000 millones de pesos”, aseguraron desde el Ejecutivo con sede en la ciudad de Viedma.

