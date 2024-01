Almudévar: “La Pampa se caracteriza por trabajar bien en Deportes”

Compartir esta noticia:

El subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social de la Provincia, Ceferino Almudévar, realizó un balance del año 2023 en su tarea y remarcó el trabajo que vienen realizando en conjunto con las instituciones deportivas y apoyo de recursos para los diferentes Programas que desarrollan.

El subsecretario Ceferino Almudévar repasó los hitos más importantes del año en el ámbito deportivo en La Pampa y el impacto positivo que tuvo la labor de su área.

“El hecho más importante del año fue la creación del Programa de Infraestructura Deportiva, en lo que respecta a políticas deportivas y llegada a los clubes. Fue un Programa que lo impulsó el gobernador, Sergio Ziliotto, al cual se le asignaron fondos que llegaron directamente a 100 instituciones de la Provincia. Eso permitió cumplir con el anhelo de que los clubes pudieran mejorar su infraestructura mediante un plan sistemático, que les permita todos los años saber que van a tener un fondo que ellos van a poder invertir en infraestructura”, contó.

Deporte base

“Venimos trabajando bien, La Pampa es una Provincia que se caracteriza por trabajar bien con el deporte base. Es un Programa federal, que muchas veces se desarrolla a través del ProVida o de las Escuelas Deportivas del ProVida, y después apoyando a los municipios de que tengan la posibilidad de llevar adelante un espacio deportivo, que sea gratuito para todos los jóvenes de la Provincia”, explicó Almudévar.

En ese sentido, agregó que “eso también impacta en el trabajo de base que se realiza en los clubes. El trabajo de base se divide entre lo que proporciona el Estado, y a su vez, lo que proporcionan los clubes. Entonces, todos los jóvenes están contenidos en esas edades en Programas estatales e instituciones deportivas. Este Programa tiene su correlato con los Juegos Deportivos Pampeanos, Juegos Deportivos de Verano para convencionales y discapacidad, y también la posibilidad de competir en los Juegos Nacionales Evita”, detalló.

Deporte Federado

Respecto al Deporte Federado, el funcionario provincial remarcó el apoyo a los clubes e instituciones deportivas. “Tenemos un apoyo grandísimo hacia los clubes y a las federaciones y asociaciones que realizan actividades deportivas en la Provincia, entre los que podemos destacar, el fútbol, el hockey, el básquet, el vóley, y después todas las manifestaciones deportivas que incluyan al deporte federado que se canalizan a través de una Federación. También los apoyamos para que haya una competencia en la Provincia o puedan salir a competir fuera de la misma”, afirmó.

“Esto decanta también en Programas regionales que tenemos, como los Juegos de la Araucanía, ParaAraucanía, juegos EPADE, juegos ParaEPADE, Juegos de la Integración Patagónica que son para deportes olímpicos individuales. Entonces, todo el deporte tiene su expresión más grande de competencia a través de esto, en los Juegos Evita y juegos regionales. Para esas instancias llegan un grupo determinado de jóvenes, el resto está contenido con la práctica deportiva por las Escuelas que mencionaba antes, tanto en los clubes como en las Escuelas Municipales”, comentó.

“Hemos obtenido resultados, en el medallero de los Juegos Evita, La Pampa quedó entre las ocho mejores provincias de las 24, es un logro importante. Si bien no se mide a ultranza el resultado deportivo, nosotros tenemos una idea de cómo evoluciona el deporte en nuestra provincia con las medallas que logramos”, sentenció.

La Pampa viene de conseguir meterse en los podios en los Juegos EPADE y Araucanía, tanto en convencionales como para deportistas con discapacidad. “Eso habla del trabajo que hacemos en la provincia con entrenadores y demás. Se trabaja a conciencia, con una planificación, meses antes de la competencia, y la Provincia en eso, tenemos un Gobernador que creció en un club, fue dirigente de un club, entonces no le tenemos que explicar la importancia del deporte y la actividad en los clubes, o de las escuelas deportivas, porque él le dio un salto de calidad al ProVida cuando fue ministro. Entonces, se hace mucho más fácil, La Pampa invierte mucho en el deporte y a tal punto que también tenemos la posibilidad de ayudar a esos clubes de la Provincia que trascienden los límites de la competencia regional y participan de competencia nacionales, como ocurre con el vóley, básquet, futbol. El Estado también apoyando a todas esas divisiones. Pero esto es una visión que nace desde el Gobernador y lo único que hacemos es ejecutar y darle nuestra impronta, pero en definitiva si no contamos con el apoyo del Gobernador, se hace difícil”, explicó.

Más deportes

Otros de los Programas de la Subsecretaría busca fortalecer deportes olímpicos individuales que no están tan difundidos en la Provincia. En ese sentido, Almudévar contó que “se creó el Programa para deportes olímpicos individuales y abarca 14 disciplinas como judo, bádminton, esgrima, taekwondo, tiro con arco, tiro, tenis, entre otros. Entonces, en esos deportes tenemos una mirada especial, hay 14 referentes que a partir de un convenio que hacemos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) podemos impulsar estas actividades. Estos 14 referentes se encargan de potenciar estos deportes en la Provincia, incluso en las ciudades más grandes”.

“Es un programa que está muy bueno, ya vamos en su tercer año en desarrollo, hemos hecho los Juegos Deportivos Pampeanos de la Integración para todos estos chicos y chicas, y hay casos como en la lucha o levantamiento olímpico, donde no llevábamos deportistas a los Juegos Evita y ahora vamos con equipos completos, eso habla del desarrollo. Ahora vamos en busca de resultados”, agregó.

“Primero era armar una base. Lo que se trabaja, empieza a verse en el resultado, pero acá lo importante es lo de las instituciones, entrenadores y los mismos deportistas. Nosotros direccionamos las expectativas que tenemos en relación a estos deportes”, concluyó.

Apoyo a los clubes

Por último, el máximo responsable del deporte en la Provincia, hizo hincapié en el apoyo a los clubes, luego de las reciente medidas desde el Gobierno nacional. “Todavía no tenemos indicios sobre lo que va a pasar en el área deportiva a nivel nacional. Pero si están recortando en cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas, como trabajar, comer, imagínate en el deporte. No hemos tenido un contacto, pero no veo un laburo en equipo como se ha venido haciendo, es lo que uno intuye. Igual todo lo que se haga será con el esfuerzo de La Pampa. A partir de la lectura de este DNU que ha lanzado el Gobierno nacional, calculo que hará un recorte importante con los recursos que vienen de Nación, en eso incluía al Deporte, o fondos que venían a la provincia le permitían, a la misma provincia, invertir en el deporte. Eso se va a ver mermado. Tendremos que apelar a la generación de Programas que optimicen los recursos y ver cómo lo llevamos adelante. La idea es que el Programa para infraestructura a los clubes continúe”, concluyó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios