Desde la Municipalidad de Intendente Alvear, manifestaron que el jefe comunal Eduardo Pepa se encuentra estable, recuperándose favorablemente.

Desde la familia del intendente señalaron que «Pedimos respeto ante esta situación que nos toca atravesar. Necesita tranquilidad y no exponerse a situaciones que causen estrés. Seremos muy estrictas, no permitiendo visitas ni mensajes o llamados a su celular particular. Es importante alejarlo de los problemas y las preocupaciones. No hay otra cosa en este momento, que nos preocupe y ocupe más que su salud*.

«De a poco iremos contando la cantidad de mensajes de apoyo que recibimos. Sabemos que todos desean su pronta recuperación, por eso pedimos, a cada uno, que desde su lugar, nos ayuden».

«Todos conocen su personalidad y no será fácil mantenerlo en inactividad,pero priorizaremos su salud, dado que debe seguir bajo tratamiento y hay cuestiones de su corazón que aún faltan resolver. Esto recién empieza, pedimos nos acompañen con entendimiento y paciencia. Gracias a cada uno por estar»

