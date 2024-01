Independiente de Pico: “Estamos muy contentos con el equipo que se formó”

Compartir esta noticia:

Juan Pagnanini, entrenador de Independiente de General Pico confirmó que el lunes 17 de enero comenzará la pretemporada y allí se conocerán las caras nuevas de los cinco refuerzos que arrancarán el certamen nacional con la camiseta del Rojo.

“De los jugadores que estaban se cerró la continuidad de Matías Sesto, Nicolás Henriques y Joaquín Morandini y los dos mayores que llegan son Nicolás Kalalo y Heraldo Russo, además Genaro Calcaterra y Tomás Ramallo vienen como fichas U-23”, detalló Pagnanini a Prensa de la Federación Pampeana de Básquet (Fepamba).

“El otro refuerzo es Blas Lino (U-21), que se formó en All Boys de Santa Rosa y después de jugar en Barrio Parque de Córdoba va a estar con nosotros junto a los juveniles que más tiempo llevan entrenando en Primera como Juan Carnelli, Manolo Fernández y Santiago Chevelesco”, agregó el técnico cordobés, que quedó a cargo de toda la coordinación del básquet formativo de Independiente y que además de dirigir en el Federal estará al frente de la Primera local para el torneo Provincial.

En cuanto a los “nuevos” del plantel, Nicolás Kalalo viene de ser una de las figuras de Del Progreso de Viedma (Río Negro) en el último Pre Federal. El base nacido en Santiago del Estero se formó en Quimsa de esa provincia del norte del país y luego pasó por distintos equipos, como Libertad de Sunchales en la Liga Argentina.

Heraldo Russo es un interno de 2 metros nacido en Córdoba que estuvo varias temporadas en 9 de Julio de Río Tercero y que el año pasado jugó el Pre Federal en Trebolense, de Santa Fe. Genaro Calcaterra, por su parte, es un alero que llega desde Belgrano de San Nicolás mientras que Tomás Ramallo se formó en Independiente de Oliva (Córdoba) y en los últimos meses estuvo en Pilar Sport Club de Córdoba.

Profesionalismo.

“La dirigencia realizó un esfuerzo muy grande dada la situación del país y gracias a eso pudimos armar este equipo con el que, por supuesto, buscaremos mejorar lo del año pasado, pero sobre todo lo importante es que se mejora el profesionalismo del club, se está trabajando muy bien en ese sentido y queremos seguir en esa línea, potenciarnos en ese aspecto porque eso seguramente después trae los resultados deportivos”, analizó el DT respecto a la forma de trabajo que desarrollan en el club piquense.

Independiente fue campeón de las últimas dos ediciones del Pre Federal de la Región CAB 2 y en las anteriores temporadas de la Liga Federal armó muy buenos equipos, con el objetivo de pelear arriba. La rica historia del club, que supo ser campeón de la Liga Nacional y de un Sudamericano en los ‘90, es el legado de gloria en el que se apoya la gente del Rojo para ilusionarse con volver a los primeros planos del básquet nacional.

“La verdad que no sabemos en qué zona y con qué equipos nos puede tocar. No tenemos preferencia y todos los equipos son súper profesionales, con jugadores de categoría y todas las canchas van a ser muy duras, donde nos toque va a ser muy competitivo y nosotros tendremos que estar al 120 por ciento de las posibilidades para poder estar a la altura. Ojalá se respeten la distancia y la logística de las ciudades que están cerca y acorde a eso, definir las zonas”, señaló Pagnanini sobre un aspecto clave del Federal que todavía resta conocer: contra qué equipos jugarán tanto el Rojo como Ferro de Pico, All Boys y Atlético Villegas; los cuatro representantes de la Región CAB 2.

Junto a Pagnanini en el cuerpo técnico estarán como asistentes Sergio Miguel y Juan Acebal (“jugó con nosotros el primer Pre Federal, ahora volvió a Pico y lo sumamos como asistente además de que trabajará en las formativas”, contó el entrenador), Esteban Lovera como preparador físico, Rodrigo Collado el kinesiólogo, Guillermo Campi como médico, María Paula Fernández y Paula Campanari las nutricionistas y Sergio Somoza el utilero.

Prensa Fepamba

