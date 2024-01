Aliaga y Fonseca proponen declarar de “interés” la tarea de la agrupación “Autovía Ruta 5 ya”

Compartir esta noticia:

Los diputados de Comunidad Organizada presentaron un proyecto de resolución para declarar de interés la lucha de la agrupación que reclama la construcción de la autovía en la ruta 5.

En los fundamentos, el y la legisladora de CO, señalan que la agrupación “se encuentra conformada por personas comprometidas, hace más de 20 años en la espera de la autovía de la ruta nacional N° 5, la que comprende el tramo entre la localidad de Luján, Provincia de Buenos Aires; y Santa Rosa, Provincia de La Pampa”.









“Los ciudadanos de las localidades de ambas provincias se han cansados de manifestarse sin éxito y en la espera de acciones por parte del gobierno, se establecieron más de 50 agrupaciones con el fin de unir esfuerzos para pedir, exigir, protestar y reclamar la creación de una autovía, protegiendo así el principal derecho fundamental como es la vida”, añaden.

Cabe destacar que la Ruta 5 “Ingeniero Pedro Petriz”, tiene más de 60 años y que se debe invertir en infraestructura y “ante ello en el gobierno de Mauricio Macri, se licitó lo que se denominó Proyectos Públicos Privados (PPP) financiados a través de distintos bancos y Organismos Internacionales, donde nuestra provincia se vería beneficiada con la autovía desde Santa Rosa – Anguil; -cruce de ruta 3 y ruta 7 que conduce a la localidad de Metileo – habiendo sido dado de baja en el segundo mes de gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández bajo el argumento que era muy costoso. Así mismo, la ruta 5 resulta fundamental para el tráfico con Vaca Muerta, camino del tráfico del petróleo en pleno progreso nacional”, indican.

Sin embargo, vale aclarar que las PPP fueron un fracaso y que se suspendieron de hecho por falta de inversión privada durante el gobierno de Mauricio Macri. El dato no es menor, hoy Javier Milei derogó toda la obra pública nacional, por lo cual, la situación es la misma que durante la gestión del macrismo.

“El desarrollo de la autovía es fundamental no solo en términos de seguridad, sino también para poder aportar al transporte agrícola, ganadera e industrial provincial y fundamental para el tráfico frutihortícola entre la Patagonia y Capital Federal. Por ello, la autovía ruta 5 una estrategia clave en el desarrollo económico provincial, regional y nacional”, resaltan.

“En este contexto de desarrollo económico es importante observar que las vidas humanas no tienen precio. No se puede estar midiendo el valor de una obra, por si va a ser caro o barato, cuando hablamos de inversión en prevención de accidentes de vidas humanas; más aún cuando no hay conectividad aérea y los vuelos de una sola aerolínea con una frecuencia diaria, ocurre en un avión pequeño con una sola conexión a Buenos Aires. Situación que se complementa con la inexistencia del tren, y a partir de la pandemia, una muy baja frecuencia de colectivos de larga distancia concluyendo en una ruta de mucho tráfico en una zona de importante densidad poblacional y de supremacía”, afirman.

“Pero es de observar que la dimensión estructural debe ser acompañada de una concientización preventiva de accidentología para reducir los factores humanos, mecánicos y ambientales de posible intervención. Es por lo expuesto y lo que se expondrá en el recinto de sesiones que solicito el acompañamiento de mis pares con su voto afirmativo”, cierran.

Al proyecto adhirieron diputados del PRO, UCR y MID, detallaron.

