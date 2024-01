Belgrano apuesta por Carlos Acuña

Compartir esta noticia:



Dispuesto a consolidar el crecimiento del básquet Tricolor, la dirigencia del club Belgrano de Santa Rosa realizó una importante apuesta en el mercado local de los entrenadores y confirmó al cordobés Carlos Acuña como director técnico para este año. “Espero darle todo lo que la entidad necesita, Belgrano fue la mejor opción”, aseguró el DT luego de su gran paso por Sportivo Realicó.

Acuña es oriundo de la ciudad de Córdoba, tiene 36 años y con su trabajo aportó al gran crecimiento del básquet de Sportivo, tanto en las formativas como en la Primera división, con la que incluso clasificó para la Liga Federal 2024, aunque finalmente la dirigencia de esa institución desistió de participar del certamen que arranca en febrero.

Ahora, Acuña llega al club del barrio de Villa Alonso, en la capital provincial, y allí intentará consolidar en la cancha el gran trabajo que realiza la subcomisión de padres y madres del básquet tricolor. Su tarea comenzará a partir del próximo lunes con la pretemporada.

“Cuando me enteré que Sportivo no me iba a renovar el contrato me puse en campaña para buscar distintas opciones, hablando con entrenadores conocidos y publicando en bolsas de trabajo mi disponibilidad. Por suerte a través de contactos surgieron varias posibilidades para optar en diferentes puntos del país, entre ellos Belgrano, que fue uno de los primeros en mostrarse interesado. Me contaron de la situación en la que está el club y los desafíos que se proponen para los próximos años y me resultó muy interesante, eso sumado cuestiones personales, fue la mejor opción”, describió Acuña a Prensa de la Federación Pampeana de Básquet (Fepamba) sobre los detalles de su desembarco en esa institución.

“Las expectativas son siempre buenas, es un club que tiene los pies sobre la tierra, muy consciente de la realidad socioeconómica que está pasando el país y de sus recursos disponibles. Hay mucha gente que está apoyando al básquet del club y busca crecer y desarrollar la disciplina, no deja de ser una institución con un enfoque social pero apunta a mejorar la competitividad y sostener un proyecto a largo plazo. Yo espero darle todo lo que necesite la entidad para que de acá en adelante todas las categorías logren ser protagonista en los torneos provinciales”, destacó el DT.

– ¿Se piensa en el Federal 2025? Sobre todo porque el torneo Provincial daría una plaza para ese torneo nacional.

– Por el momento no. Sí vamos a participar y ser competitivos en el Provincial, pero por el momento se va a jugar con los jugadores del club tanto mayores como con los juveniles que estén para proyectar a futuro.

– ¿Te quedaste con la espina de dirigir en el Federal después de clasificar con Sportivo en el Pre Federal?

– Y… un poco sí, volver a dirigir el Federal es un deseo que tengo y era un sueño llegar a él lográndolo de manera deportiva.

– ¿Cómo ves el momento del básquet pampeano?

– En estos últimos años me parece que ha crecido bastante, es una competencia chica pero muy competitiva. Ojalá en el corto plazo puedan sumarse más clubes a la liga pampeana. La BLP (la liga Básquet La Pampa) es un buen comienzo para muchos clubes y pueblos que quieren reflotar el básquet en la provincia, habría que mejorar la organización y el apoyo de esa liga y de los clubes que la juegan.

Selección.

Acuña trabajó en los últimos años junto a Diego Alba en los seleccionados masculinos de La Pampa que consiguieron títulos de campeones en los Juegos Epade y de la Araucanía, una tarea que arrancó en 2021. Por ahora no está definido que el cordobés siga en el cuerpo técnico para este año que recién comenzó.

“La verdad que no lo tengo definido si voy a seguir, este año hay muchos desafíos nuevos en lo personal y primero quiero acomodarme a esta nueva realidad que estamos viviendo. Por otro lado está la duda de saber si se van a hacer los Epade y la Araucania, luego de los logros de los últimos años sería triste, yo creo que desde lo económico debería buscarse una solución con el apoyo del sector privado. Los Epade y los Juegos de la Araucanía son eventos muy grandes e importantes y son vidriera no solo para los deportistas y las distintas disciplinas si no que son eventos sociales que deberían estar más abiertos al público en general”, afirmó el entrenador.

Prensa Fepamba

