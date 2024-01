La amenaza de Francos si no se aprueba la ley ómnibus: “si no sale se va a ajustar de otra manera”

Compartir esta noticia:

El frenetismo de la iniciativa del Ejecutivo se trasladó al Legislativo, en su apremio para el tratamiento de la ley ómnibus. Debatido en tan solo tres jornadas, la Cámara de Diputados volverá a discutir el proyecto en comisiones el próximo lunes y el oficialismo anhela que durante la semana se consiga un dictamen. En ese marco, Guillermo Francos -uno de los actores más importantes para que el Gobierno alcance acuerdos- sumó una advertencia.

«El ánimo fundamental de la ley es conseguir los recursos para llegar al déficit cero. No vamos a transar en el déficit cero. Si no se da de esta forma habrá que buscar los recursos de otra manera y, si no sale la ley, habrá que ajustar de otra manera. Pero ajustar se va a ajustar porque si seguimos con déficit público, la Argentina no va a salir del pozo», expresó el ministro del Interior.

Asimismo, ante el rechazo de sectores productivos provinciales por el incremento de las retenciones, Francos apuntó que «no es el ánimo de la Ley Bases afectar a las economías regionales» y que él » comprende las inquietudes de los legisladores que defienden los intereses de sus provincias». «Estamos dispuestos a cambiar y queremos que nos acompañen en el cambio», formuló.

Durante su participación en el debate del plenario de comisiones de Diputados, Guillermo Francos había habilitado la posibilidad de postergar la reforma electoralante falta de consensos. «Si no es la totalidad, discutiremos cuáles son las cosas que podemos cambiar y cuáles no», dijo este sábado entrevistado en radio Mitre.

«Muchos legisladores apoyan los cambios y otros creen que tienen que defender privilegios de época pasada», analizó y apuntó que «nosotros nos hacemos responsables de las cosas que proponemos y creemos que todas tienen un sentido con cierta lógica. Si en alguna nos hemos equivocado, la cambiaremos».

En ese sentido, consideró que la prioridad es «tener conciencia de las urgencias porque la Argentina está en una situación complicada», por lo que la ley ómnibus pretendería «lograr una Argentina con más libertades, más competitiva, donde los emprendedores puedan desarrollarse».

