Vuelven a cerrar el Parque Lihue Calel por un incendio

Desde este viernes y hasta nuevo aviso, cierran el Parque Nacional Lihue Calel.

Desde la administración informaron que por un “incendio forestal” el Parque Nacional Lihue Calel permanecerá cerrado desde este viernes 19 de enero hasta nuevo aviso.

Una situación similar se vivió en el lugar entre el 27 de diciembre de 2023 hasta la primera semana de enero de 2024.

En ese momento las llamas consumieron d4.699 has en total, abarcando 4.620 has del Parque Nacional Lihué Calel y las propiedades de La Trinidad y Sierra Chica ( 27 y 52 has respectivamente).

El incendio desatado este viernes 19 de enero obligó a un nuevo cierra hasta que se controle el fuego.

