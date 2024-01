Paro contra el gobierno de Milei en Santa Rosa: olla popular, concentración en la plaza San Martín y acto en el Banco Nación

Compartir esta noticia:

La CGT, la CTA La Pampa, movimientos sociales, sindicatos, sectores sociales, de jubilados y la Asamblea Autoconvocada convocaron a una concentración a la plaza San Martín en rechazo al ajuste plasmado en el DNU y la Ley Ómnibus.

Las acciones de lucha comienzan a las 10:30 de la mañana con lo que será una olla popular organizada por Movimientos Sociales, donde se espera que comience la concentración de las y los manifestantes.









El acto está previsto para el mediodía de este miércoles 24 de enero frente al Banco Nación, una de las empresas estatales que Javier Milei quiere rematar al mejor postor.

A 44 días de su asunción, el severo ajuste, el avasallamiento de derechos de trabajadores, jubilados, feminismos, diversidades, pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios, economías regionales, la obra pública y las administraciones provinciales, el gobierno de libertarios y macristas, tendrá su primera gran manifestación en rechazo a su proyecto de ruptura social en beneficio de los sectores acomodados de Argentina.

En la convocatoria del paro, la conducción nacional de la Confederación General del Trabajo señaló que lo hacen “conscientes de los ataques que realiza el gobierno nacional a los trabajadores, las pequeñas empresas, pequeños agropecuarios, organizaciones e instituciones de la comunidad, a los intereses de los municipios y las provincias”

“No son extrañas ni sorprenden las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo ya que durante su campaña fueron anunciadas. Pero el engaño a quienes votaron esa opción es palpable, no hay CASTA ni en la Oligarquía, ni en los grandes grupos económicos, ni en los poderes concentrados de comunicación, ni en los grupos financieros, la CASTA es el pueblo trabajador y la clase media”, añadieron.

“Todas las medidas tienen destinatarios específicos ya descriptos en el párrafo anterior y también los organismos internacionales de créditos y los fondos golondrinas que aplauden con manos y pies las desregulaciones, ya que las mismas significan un crecimiento astronómico de sus ganancias. En defensa de los intereses que representa la CGT ha interpuesto demandas judiciales que detienen el avance de los atropellos laborales impuestos por el DNU 70, pero es necesario tambien que sean defendidos todos y cada uno de los desatinados ataques a las instituciones democráticas de nuestro país. El DNU es uno solo y contiene barbaridades que no pueden ser aceptadas por el Congreso de la Nación”, resaltaron.

En este sentido, “son necesarias las acciones de los sectores involucrados y afectados por estas normas, y por su puesto es necesaria la participación de los legisladores nacionales para que no sean parte de tal locura. Es en este aspecto que instamos a los legisladores de todos los espacios políticos electos en nuestra provincia que se hagan eco de nuestro reclamo. Su actitud es indispensable para que no sean aprobadas y claramente serán responsabilizados con nuestro voto y nuestras acciones si no lo hicieran”, agregaron.

Por último señalaron que “propiciamos el diálogo y el compromiso para que podamos entre todos ser parte de la solución a los problemas que se avecinan, estamos convencidos, por acción y experiencia que solamente las cosas se resuelven conversando y a las patadas y los empujones como están tratando por parte del oficialismo llevar adelante el tratamiento en comisiones de la llamada Ley ómnibus”.

Destacamos que en el día de la fecha hemos mantenido una reunión con los legisladores nacionales pertenecientes a Unión por la Patria y serán convocados tambien quienes pertenecen a otras fuerzas políticas de nuestra provincia.

Conscientes de esta realidad y del triste futuro que se avecina es que convocamos a todas las organizaciones sindicales, sociales e intermedias a unir esfuerzos, y trabajar sin descanso para que estas normas no sean aprobadas en el Congreso Nacional.

