El gobierno de Milei invitó al Congreso a un procesado por el intento de asesinato de Cristina

Compartir esta noticia:

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine invitó al Congreso de la Nación a Leonardo Sosa, el fundador de la agrupación de ultraderecha denominada Revolución Federal, mientras ocurre el debate de la ley ómnibus dentro del edificio. Sosa está involucrado en la causa que investiga el intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En medio del debate la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau, reclamó ante el presidente de Diputados, Martín Menem, la presencia de Sosa en uno de los palcos del congreso. “En esta casa Sosa está amenazando diputados. Entró con una pulsera color roja, que se está distribuyendo desde algún lugar de esta Cámara, quiero pedir que cuide la integridad de los diputados y diputadas”, denunció Moreau.

La diputada, y otros de sus compañeros de banca, insistieron con que se investigara cómo era que Sosa había obtenido la autorización para entrar al Congreso y para poder transitar las mismas partes del edificio que los legisladores.

Algunas horas después, Sosa hizo declaraciones en televisión, donde aclaró que había sido invitado por un »grupo de libertarios, para hacer el aguante al Gobierno». Luego, el propio bloque de La Libertad Avanza confirmó que Lilia Lemoine fue la encargada de invitar, no solamente a Sosa, sino que también a Dalia Monti, también integrante de Revolución Federal y novia de Jonathan Morel, procesado por “instigación a la violencia colectiva”.

Leo Sosa, de Revolución Federal, estuvo en el Congreso.

Varios señalaron -por puro prejuicio- a la diputada Lilia Lemoine como la persona que le franqueó el dificilísimo acceso.

Ella lo negó con total vehemencia. Una, mil veces.

Bueno. Miren la secuencia de lo que encontré: pic.twitter.com/rn48GLENtm — Ivy Cángaro (@Ivy_Cangaro) January 31, 2024



Declaraciones de Leonardo Sosa

Tras la exposición de Moreau, Sosa se expresó desde el recinto parlamentario a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter): “A Cecilia Moreau le preocupa más mi presencia en el Congreso de la Nación que la de terroristas que asesinaron personas en los años 70s, quienes formaron parte del Gobierno que ella integró hasta el 10 de Diciembre”.

“Si tantas dudas y argumentos tiene respecto a la causa por el atentado contra Cristina, puede presentarse en el despacho de Pollicita y aportar la información y pruebas que considera relevantes a la causa”, agregó en redes sociales.

En ese sentido, Sosa se refirió a las causas judiciales en las que está implicada la agrupación Revolución Federal: “Esas causas llevan 6 meses congeladas y no avanzan, porque como ya se sabe, no hay prueba relevante alguna para acusarme de algo. Haga patria diputada @ceciliamoreauok y colabore con la Justicia así todos salimos beneficiados: a mi me cierran la causa y a ustedes, se les terminan las dudas”.

Un hombre insultó a diputados opositores y fue expulsado por la seguridad

El comienzo del debate en la Cámara de Diputados sobre la ley ómnibus presentó un percance y la sesión se vio obstaculizada durante unos minutos: un individuo, sin identificación, insultó a la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, desde uno de los palcos del recinto parlamentario.

Después de la exposición de Bregman, el diputado y jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, advirtió la presencia de un hombre que se dirigió con insultos hacia la excandidata presidencial: “Arriba de la pantalla hay una persona que le propinó un insulto directo a la diputada Bregman. Hasta que no se retire no podemos seguir sesionando”.

Rápidamente, un grupo de diputados opositores, vinculados a UP y al FIT, se negaron a continuar con la sesión ante la presencia del individuo. Ante esa situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió “a todos los presentes, los que están en las gradas y diputados, que seamos respetuosos entre nosotros”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios