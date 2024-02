Coli vota en contra las facultades delegadas y las privatizaciones pero “apoyaremos las reformas necesarias”

Compartir esta noticia:

Con un discurso crítico por la forma en que el Gobierno de Javier Milei intenta imponer la ley ómnibus, la radical Marcela Coli dijo que votará a favor las “reformas necesarias” pero rechaza las facultades delegadas y las privatizaciones.









La diputada nacional de Juntos por el Cambio por La Pampa, Marcela Coli, hizo un discurso en el que parecía fundamentar su voto negativo a la ley ómnibus, pero cerro diciendo que “acompañaremos las reformas necesarias”.

Coli se quejó por “el desprecio hacia este Congreso de parte del Presidente de la Nación” y recordó que “hasta hace 45 o 50 días fue parte de este recinto y apelo a su memoria por la función que cumple este Congreso y que somos representantes del pueblo”.

“La UCR está al servicio del país desde 1890 bregando por la institucionalidad. Y lógicamente con un amplio sentido social. Todos queremos una Argentina de pie, pujante, con una mirada federal. Es cuando se debe garantizar y proteger, donde el estado tiene que estar presente. Si un estado no está presente, no tiene razón de ser”, arengó.

“No vamos a permitir que este gobierno se lleve puesto este poder. El país está desangrando, pero no es a través del poder absoluto y regalando el patrimonio nacional con el que vamos a resolver la hemorragia de nuestro país. Creo en este Parlamento, que sepa el pueblo y el presidente que muchos proponemos ideas y proyectos, los trabajamos y los consensuamos, pero también tenemos que saber que hubo proyectos en las década del 90 y no tuvieron un buen resultado para nuestro país”, recordó sobre el menemismo.

“Vamos a cuidar de los jubilados, la educación, la cultura, los recursos naturales. Yo quiero la libertad, ¿pero qué libertad? Esa de no poder mandar a nuestros hijos a la escuela pública, de no poder comprar los remedios. No quiero eso”, manifestó.

“Quiero que tengan la tranquilidad de que vamos a garantizar la gobernabilidad. Sabemos que es necesario modernizar el país, reinsertar el país en el contexto internacional, atraer inversiones, pero para eso es fundamental la institucionalidad”, fundamentó.

Pero al final sorprendió con la decisión de “apoyar las reformas”

Textualmente, dijo: “apoyaremos las reformas necesarias. Vivimos una situación crítica, pero ello no es excusa para llevarse puesta la Constitución”, cerró.

