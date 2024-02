Piden la absolución de Yanina Coronel: “hay precedente de que la justicia pampeana no aplica la perspectiva de género”

Compartir esta noticia:

La abogada Camila Aimar presentó un pedido de absolución para Yanina Coronel, la mujer condenada por la justicia pampeana a 10 años de prisión por “intento de homicidio” contra su expareja, el policía Gabriel Gustavo Páez Albornoz.









La presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal de Impugnación Penal para pedir que se absuelta Yanina Coronel, condenada en primera instancia a 10 años de prisión, como autora de homicidio doblemente agravado, por el vínculo de pareja con la víctima y por el medio utilizado (veneno); en concurso ideal y en grado de tentativa. El damnificado fue su expareja, el policía Gabriel Gustavo Páez Albornoz.

Aimar ya había solicitado que la condena estuviera por debajo del mínimo legal de 10 años durante el juicio. Al respecto recordó que se debe al «contexto en el que se dio la situación» y citó el caso de Yésica Pérez.

«Si bien los hechos son diferentes, Yésica Pérez por el contexto de violencia de género llegó a la Corte Suprema donde ordenó una nueva condena con la aplicación de perspectiva porque ninguna de las instancias de la justicia pampeana la había tenido en cuenta y la terminaron condenando a dos años en suspenso. Para todo esto ya había pasado mucho tiempo detenida», recordó la abogada de Coronel.

La representante de Coronel dijo que el caso de Pérez «es un precedente de que la justicia pampeana no aplica la perspectiva de género».

Domiciliaria

«Los jueces no desconocen el Código Procesal nuestro, que establece que el juez al tiempo de dictar una preventiva tiene que evaluar las circunstancias. Yanina no está en libertad por que se aplicó perspectiva de género, ella la recupera el 19 de noviembre del 2021 en la audiencia de control, la primera etapa del proceso penal, pero ellos se opusieron siempre aunque se atribuyan su libertad», dijo Aimar al periodista Daniel Lucchelli.

La abogada planteó que «Yanina no solo se enfrentaba a una acusación injusta sino que se hubiera enfrentado a todo el cuerpo policial. Hablamos de una institución que en juicio quedó develado las irregularidades que cometían. Por eso el juez de control entendió que no tenía posibilidad alguna presión sobre los testigos y menos irse de la ciudad. Y al día de hoy se encuentra cumpliendo las reglas de conducta que le impusieron».

En el recurso presentado, Aimar planteó la inconstitucionalidad del artículo 381 del Código Procesal Penal de La Pampa que establece que una sentencia condenatoria se comienza a ejecutar como si fuera firme a partir de un pronunciamiento negativo del Tribunal de Impugnación Penal, «es decir, una sentencia que no está firme y tiene posibilidades de ser recurrida empieza a ejecutarse como si estuviera firme, cosa que es totalmente contrario a lo establecido por nuestra Constitución Nacional» y que con esto «la justicia pampeana atrasa en el tiempo».

La abogada de Coronel dijo que los jueces de audiencia «no tienen razón en lo que están diciendo» porque «no se pudo decir de donde salió el veneno, cómo ella sabía donde comprarlo y usarlo, no se encontró ADN en el sobre, los testigos que estuvieron en el juicio nunca vieron como se secuestro el material y no sabían que firmaban en las actas, todo eso y el Tribunal consideró que no estaba probada la inocencia de Yanina».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios