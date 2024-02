La justicia federal falló a favor de una multinacional por el cobro de una tasa municipal

Compartir esta noticia:

La Cámara Federal de Bahía Blanca declaró inconstitucional una tasa municipal de inspección sanitaria que cobra la Municipalidad de Santa Rosa a camiones que ingresaban a la ciudad con alimentos para consumo humano. El planteo lo hizo la multinacional que produce Coca Cola.









Se trata de una causa que impulsó Embotelladora del Atlántico S.A. contra el municipio santarroseño para establecer la invalidez de la “tasa por inspección sanitaria sobre el ingreso a la ciudad de alimentos de consumo humano”, establecida en la Ordenanza Tributaria 237/86 -T.O. 2019.

De acuerdo a los jueces, el tributo impugnado por la empresa demandante, la multinacional cuya actividad principal consiste en la elaboración de gaseosas y jugos, “contraviene la prohibición de crear aduanas interiores” fijada por la Constitución Nacional y “se erige en un obstáculo a la circulación territorial dentro de la Nación”.

Embotellador del Atlántico S.A. (EDASA) es la empresa que produce Coca Cola y otras bebidas en Córdoba, y pertenece a Cola Cola Andina una de las tres más grandes embotelladoras de la multinacional de gaseosas con con sede en Chile y que opera en Argentina desde 1995.

La sociedad comercial, cuya planta industrial más importante se ubica en Córdoba y tiene operaciones en Mendoza, San Juan, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la zona oeste de Buenos Aires, “cada vez que los camiones ingresan al municipio pasan por una Estación Sanitaria del Departamento de Bromatología donde un inspector les recibe los remitos y facturas y completa la Declaración Jurada Diaria con el detalle de los productos y la cantidad de litros transportados, cobrando el Municipio la tasa en relación a la cantidad de litros ingresados, lo que determina la base imponible del tributo”.

En ese sentido, la multinacional manifestó que no era facultad de esa estación sanitaria municipal “efectuar las inspecciones y/o controles higiénicosanitarios o bromatológicos, porque ya eran realizados por la autoridad federal competente en la materia y/o por la autoridad provincial y local del lugar donde se encuentra cada planta elaboradora”.

Al presentarse en la Justicia la empresa se quejó también por considerar que la tasa en cuestión no era proporcional al servicio que presta la Municipalidad, ya que la Ordenanza no preveía una “tasa fija” sino un monto “por cada litro que ingresa”. Así descalificó a la norma por gravar “la comercialización o la introducción de productos en el ejido municipal”, lo que significaba, según aseveró, “una clara violación a la denominada ‘cláusula de comercio’ reconocida en el art. 75 inc. 13 de la CN”.

El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, concedió, en primer término, una medida cautelar para que la intendencia dejara de cobrarle el tributo a la demandante mientras se resolvía la cuestión de fondo. Luego, al adentrarse en el tema, resolvió que los artículos impugnados de la Ordenanza 237 -art. 242 a 247 del Código Tributario- y de la Ordenanza Tarifaria Anual 6359/20 resultaban “razonables”, dictados por el Consejo Deliberante en virtud de la “potestad tributaria” y en línea con la “autonomía municipal receptada en la reforma constitucional de 1994″.

Embotelladora del Atlántico apeló la resolución para elevar el expediente hasta la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, integrada por los jueces Pablo Candisano Mera y Silvia Mónica Fariña.

Al decidir en sintonía, los camaristas encuadraron el caso: ”nuestro objeto de análisis consiste en la ‘tasa por inspección sanitaria sobre el ingreso a la ciudad de alimentos de consumo humano’ fijada por el Consejo Deliberante mediante la Ordenanza Fiscal nro. 237/86 (…), cuyo hecho imponible se encuentra delimitado en ‘los servicios de inspección a la introducción de carnes trozadas, menudencias, pescados y mariscos, chacinados, grasas, aves, huevos, productos de caza, fruta, verduras, y cualquier tipo de alimentos dentro del ejido municipal que no cuenten con inspección sanitaria nacional o provincial permanente por establecimientos y/o sus representantes y/o vendedores, residentes o no fuera del mismo’”.

Y añadieron: “Asimismo, en dicha norma se determina que los contribuyentes de la tasa en cuestión serán las personas físicas o jurídicas denominadas ‘introductores de alimentos’ que ‘introduzcan alimentos para depósito en tránsito’ o ‘para comercializarlos en -esa- jurisdicción’, incluyendo a los introductores de dicha jurisdicción municipal u otras pero aclarando que los ‘introductores locales’, caracterizados como ‘aquellos que por distintas razones elaboren o produzcan alimentos fuera del ejido municipal pero dentro del departamento Capital o en un radio no superior a los 30 Km. de Santa Rosa’, ‘tendrán obligación de pasar por control sanitario pero serán exceptuados de Tasa’”.

Desgranada la normativa, los jueces concluyeron que “el ejercicio de la competencia local que ha desplegado el municipio de Santa Rosa al diagramar la tasa (…) contraviene la prohibición de crear aduanas interiores prevista en los artículos 9,10, 11 y 12 de la CN” y que la tasa en cuestión: “i) discrimina a los productos foráneos al declarar la exención a los productos que se industrialicen en frigoríficos y/o elaboradores locales (…); ii) si bien no grava en sí misma el tránsito, responde a la prestación de un servicio de inspección que se ejerce sobre los introductores de bienes al ejido municipal (…); iii) impide que los introductores de mercaderías no radicados en el municipio que no la abonen puedan descargar y comercializar sus productos en él’ (…)”.

Por eso, la Sala I resolvió revocar el fallo de primera instancia y declarar inconstitucional la normativa municipal denunciada, en tanto “se erige en un obstáculo a la circulación territorial de productos dentro de la Nación y resulta contraria a la Constitución Nacional”. (Infobae)

