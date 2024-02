Piden realizar una consulta popular por la Ley Ómnibus

Compartir esta noticia:

Luego del revés que sufrió La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados con la Ley de bases, Comunidad Organizada solicita que los diputados nacionales presenten un Proyecto de Ley de convocatoria a la Consulta Popular del contenido de todo el proyecto original de la ley enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo.

En un comunicado de prensa de Comunidad Organizada señalaron que «ante la corrupción política, la intervención del pueblo».

Detallan que «Comunidad Organizada propone públicamente al Presidente de la Nación Javier Milei, quien hizo el intento de generar la participación del Poder Legislativo Nacional y así disponer de la herramienta de gobierno para cumplir con su propuesta electoral al pueblo haciéndolo fracasar. Por contubernios, algunos explícitamente en la conducta de golpismo, previa desestabilización tanto dentro de la Cámara de Diputados como en las calles exaltándose públicamente que defendían la Democracia. Otros, simulando ser dialoguistas para generar “esto es política”, o sea, traición, contubernio, para ir generando el desgaste del Presidente, con vistas a voltear su gobierno».

Destacan que «tiene que intervenir el pueblo en forma directa. Lo expuesto está previsto en la Constitución Nacional, que si bien la política nunca lo permitió, es hora de que ante tanta corrupción, falseamiento y burla al voto popular, sea el pueblo el que, aun con muchas dificultades y sabiendo que tiene que atravesar momentos de sufrimiento para que esta Argentina renazca de las cenizas a la cual la sometieron los mismos que hoy atentan contra el gobierno de Milei, se exprese a través de una Consulta Popular vinculante, y para ello, que desde la Cámara de Diputados, Diputados Demócratas presenten un Proyecto de Ley de convocatoria a la Consulta Popular del contenido de todo el proyecto original de la ley enviada por el Poder Ejecutivo al Legislativo».

Precisan que «Esa ley, tiene que ser dictada a iniciativa de la Cámara de Diputados y una vez sancionada, que se genere la participación del pueblo con efecto vinculante y por ende, una vez que la mayoría del pueblo se expida, la ley quede automáticamente vigente y de esa manera en inmediata ejecución».

«Este es el único, camino aunque sea extraordinario, aunque los enoje como cuando Milei hablo de frente al pueblo y dando las espaldas a estos que se creían dueños de la Argentina, que tiene Milei para seguir con su gobierno y también mucho mas que una coalición política, generar una significativa valoración del pueblo como soberano, que fue lamentablemente dejado de lado, pese a los discursos por los 40 años de Democracia».

Esta propuesta que se realiza desde Comunidad Organizada públicamente, «se basa también en la experiencia, conocimiento, de cómo operan los que se dicen que hacen política cuando se encuentran con un problema estructural para sus negociados/corrupciones, como paso en La Pampa en el año 2008, donde también se pidió una Consulta Popular y fue negada y a cambio de ello usando la Cámara de Diputados de La Pampa, no para representar al pueblo, sino a las camarillas de la corrupción antidemocráticas de la política. Hoy está pasando lo mismo, en rango nacional con Javier Milei, por lo tanto, la situación de la Argentina es demasiado grave para que quede en manos de la corrupción política y por lo tanto, que sea el pueblo a partir de lo determinado en el artículo 40 de la Constitución Nacional, el que tome las decisiones y ponga cada uno en su lugar de respeto al voto soberano del pueblo argentino.

Algunos no dimensionan, en que son capaces de voltear gobiernos para la subsistencia de su corrupciones, a quienes les decimos que no sean ilusos, porque el objetivo abierto o encubierto, es voltear a Milei».

Comentaron que «con una Consulta Popular vinculante del Pueblo argentino y con una decisión mayoritaria apoyando al Presidente Milei, no se volteara a nadie, pero los que participen en el proceso previo a la campaña de la Consulta Popular, una vez que queden rechazados masivamente por el pueblo, son los que tendrán que determinar que su tiempo de uso de las instituciones ha concluido y con lo cual también se comienza a hacer un saneamiento de lo que Milei llama la “casta” y nosotros la “sarna” como microorganismo parasitario que explota y vive de la energía de otro, el pueblo».

