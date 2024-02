Cadetes de Pedido Ya protestaron por la intervención de la Secretaría de Trabajo

Compartir esta noticia:

Integrantes de Pedido Ya manifestaron su oposición a las sanciones de la Secretaría de Trabajo.

Cadetes de Pedido Ya protestaron este martes contra las multas aplicadas contra la plataforma digital. En Santa Rosa, unas 70 personas trabajan a diario en la prestación de este servicio.

Como se recordará, a mediados de febrero, el gobierno de La Pampa aplicó a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo una serie de multas por $14 millones, luego de detectar diversos incumplimientos en las normativas laborales vigentes en Santa Rosa.

Jonathan Gómez dialogó con Plan B y negó la precarización laboral, situación que es advertida en todo el mundo, debido a las condiciones de contratación. Para Gómez, el gobierno pampeano “habla de una cosa que nada que ver”.

Además, quieren saber cómo ingresaron al grupo de WhatsApp, desde donde se detectaron las irregularidades. Según explicó, la plataforma da trabajo a unas 70 personas en la capital pampeana. “En mi caso, vivo de esto y, de promedio, metiéndole ocho horas por día, sacás alrededor de $500.000 pesos. Hay chicos que hacen más, pero están todo el día arriba de la moto”.

“Yo hace un año que estoy trabajando en Pedido Ya. Todavía no he tenido que hacer recambio de gomas o mantenimiento a la moto, pero hay comercios con los que tenemos convenios”, dijo.

“Hoy por hoy, la gente elige la plataforma por seguridad. Vos podés ver por dónde vienen, quién es el cadete y demás. En cuanto a la demanda, pudo haber bajado un poco, pero la gente paga la seguridad y la comodidad. La semana pasada, nos llegó un viaje por $800.000 y, que alguien te confíe esa suma es complicado. Pero confían en nosotros y tanto los chicos, como las motos, están en condiciones”, agregó.

Jonathan Gómez destacó el trabajo con Pedido Ya. “Contás con una flexibilización para laburar, que en otro lado no hay. Nosotros no nos fijamos tanto en la cantidad de viajes para hacer, sino en el promedio por hora, que te rinde. Las cadeterías te sacan el 20 o 25%. Hay un tipo que está con una computadora o un teléfono, registrando viajes, él progresa y los chicos siguen andando en las mismas motos, no les exigen nada”, cuestionó.

En cuanto al contrato que los une a Pedido Ya, Gómez señaló que se exigen que las cosas lleguen en condiciones. “Que la moto y la mochila estén en condiciones y uno presentable, ante el servicio que prestás. Vos estás todo el tiempo manejando alimentos: que las empanadas o pizzas no lleguen rotas o frías, por eso, las mochilas son térmicas. Sí exigen que si tomás un turno y no lo podés hacer, se lo brindes a otro compañero que lo pueda hacer”.

“En cuanto a la ropa, te la envía Pedido Ya. Lo mismo que el seguro de vida, que nos cubre en caso de accidentes, por dos eventos al año. Acá, hay pocos chicos que han tenido accidentes. En cuanto al seguro vial, lo paga cada uno de nosotros”, explicó.

Consultado sobre cómo ingresar a Pedido Ya, Gómez dijo que es por cupo limitado. “Somos una ciudad bastante chica y no hay cupos para abarcar tanto. Ahora estamos viendo de ampliar a otros lugares. Hay chicos que están estudiando y esto les ayuda a salir del paso”, agregó.

En referencia a cuánto ganan, por ejemplo el pedido de una rotisería, Gómez dijo que el viaje está entre $1.200 o 1.300. “Ése es el beneficio, lo cobrás por más que hagas dos o tres cuadras. Nosotros cobramos a través de pedidos online o en efectivo, como prestadora de servicio, no como empleado de Pedido Ya”.

Las sanciones de Trabajo

Desde el gobierno provincial señalaron que desde 2022, se están haciendo relevamientos en Pedidos Ya en Santa Rosa y se hicieron 50 multas aproximadamente por la situación de los trabajadores, al señalar que están en un trabajo en relación de dependencia disfrazado, que se acentuó con la pandemia.

Los trabajadores de este tipo de plataformas digitales están considerados colaboradores o socios independientes y los repartidores funcionan como una suerte de autónomos: declaran por medio del régimen de monotributo y facturan a las empresas por el trabajo desarrollado.

Comentarios

